Tegoroczna zima daje się we znaki mieszkańcom całej Polski. Nad morzem zamarzła m.in. Zatoka Gdańska. W tej chwili lód sięga kilka metrów w głąb morza.

Mimo apeli strażaków o ostrożność, nietypowe zjawisko przyciąga turystów, którzy chętnie wchodzą na zamarznięty akwen.

O tym, jak bardzo jest to niebezpieczne, przekonała się w niedzielę para, która weszła na zamarznięty Bałtyk w okolicy mola w Sopocie.

W pewnym momencie podczas spaceru, gdy byli około 15-20 metrów od brzegu, załamał się pod nimi lód. Kobieta i mężczyzna wpadli po pas do lodowatej wody.

Weszli na zamarznięty Bałtyk. Załamał się pod nimi lód

Na szczęście udało im się wydostać z pułapki o własnych siłach. Skończyło się tylko na strachu i przemoczonych ubraniach.

Według świadków zdarzenia tego dnia, takich przypadków było jednak więcej. - Ja sam naliczyłem około 16 osób, które wpadły do wody, także było to bardzo nieodpowiedzialne - powiedział Polsat News pan Aaron.

- Każdy myśli, że ten lód jest gruby, a minął jeden dzień i dziś już pływają kry, wczoraj to jeszcze było zakryte i bardzo niebezpieczne - dodał.

Niebezpiecznie było w niedzielę również w gdańskim Świbnie, gdzie do wody wpadł mężczyzna spacerujący po lodzie. Jemu tez udało się wydostać o własnych siłach. Przemarznięty spacerowicz wezwał służby i został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Niestety, zdarzenia te nie miały edukacyjnego skutku. W poniedziałek reporter Polsat News spotkał kilkanaście osób spacerujących po zamarzniętym Bałtyku kilka metrów od brzegu. Część z nich chodziła po niebezpiecznym lodzie z małymi dziećmi.

