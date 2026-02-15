Wyruszył na Orlą Perć, ślad po nim zaginął. Trwają poszukiwania turysty
W Tatrach prowadzone są poszukiwania turysty, który w sobotę rozpoczął wędrówkę przez Orlą Perć. Ostatni kontakt z mężczyzną nawiązano o godzinie 14 tego samego dnia. Ratownicy TOPR i policja prowadzą akcję ratunkową.
- Trwają poszukiwania zaginionego turysty, który wyruszył na Orlą Perć.
- Zaginiony był dobrze przygotowany do zimowej wyprawy, ubrany w kurtkę moro lub białą puchową, z czerwonym kaskiem i czekanem.
- Policja apeluje o wszelkie informacje od świadków, którzy mogli zauważyć mężczyznę w rejonie szlaku.
- Trudne warunki pogodowe w Tatrach, z intensywnymi opadami śniegu i nierównomiernym pokryciem terenu, utrudniają akcję poszukiwawczą.
Informacja o zaginięciu turysty została udostępniona w mediach społecznościowych. W komunikacie zaapelowano również do wszystkich, którzy mogli tego dnia zauważyć mężczyznę w rejonie Orlej Perci. Dla prowadzących akcję ratunkową każda wiadomość w tej sprawie może mieć znaczenie.
Orla Perć jest uważana za najtrudniejszy szlak w Tatrach, jednak z przekazanych informacji wynika, że zaginiony mężczyzna był dobrze przygotowany do wędrówki. Wyposażenie pozwalało mu odbyć bezpiecznie zimową, wysokogórską wyprawę. Turysta wyruszył w czerwonym kasku, miał również przy sobie czekan.
Z przekazanych informacji dowiadujemy się, że mężczyzna miał być tego dnia ubrany w kurtkę moro, jednak nie wyklucza się, że zmienił ją później na białą puchową kurtkę. Niósł ze sobą także niebieski plecak.
Poszukiwań nie ułatwiają warunki panujące obecnie w Tatrach. W nocy z soboty na niedzielę zaczął intensywnie padać śnieg. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego przekazały również, że pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozmieszczona wskutek jej przenoszenia przez wiatr, a większe ilości śniegu zalegają w zagłębieniach terenu oraz w rejonie grani.
