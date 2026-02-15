Informacja o zaginięciu turysty została udostępniona w mediach społecznościowych. W komunikacie zaapelowano również do wszystkich, którzy mogli tego dnia zauważyć mężczyznę w rejonie Orlej Perci. Dla prowadzących akcję ratunkową każda wiadomość w tej sprawie może mieć znaczenie.

Orla Perć jest uważana za najtrudniejszy szlak w Tatrach, jednak z przekazanych informacji wynika, że zaginiony mężczyzna był dobrze przygotowany do wędrówki. Wyposażenie pozwalało mu odbyć bezpiecznie zimową, wysokogórską wyprawę. Turysta wyruszył w czerwonym kasku, miał również przy sobie czekan.

Zaginiony turysta w Tatrach. Wyruszył na Orlą Perć, trwają poszukiwania

Z przekazanych informacji dowiadujemy się, że mężczyzna miał być tego dnia ubrany w kurtkę moro, jednak nie wyklucza się, że zmienił ją później na białą puchową kurtkę. Niósł ze sobą także niebieski plecak.

Poszukiwań nie ułatwiają warunki panujące obecnie w Tatrach. W nocy z soboty na niedzielę zaczął intensywnie padać śnieg. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego przekazały również, że pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozmieszczona wskutek jej przenoszenia przez wiatr, a większe ilości śniegu zalegają w zagłębieniach terenu oraz w rejonie grani.

