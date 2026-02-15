"Zostałam sprzedana". Polsat News Ujawnia w niedzielę o 21:00
Jak działa mechanizm uwodzenia przez "loverboya"? W jaki sposób media społecznościowe i popularne aplikacje stają się narzędziem werbunku i sprzedaży kobiet? Monika Gawrońska w reportażu pt.: "Zostałam sprzedana" odsłania kulisy współczesnego handlu ludźmi w Polsce. Emisja już w najbliższą niedzielę w Polsat News o godzinie 21:00.
Dramat ofiar zaczyna się niewinnie, od romantycznej relacji i obietnicy wspólnego życia. Monika Gawrońska, autorka reportażu, przedstawia poruszające historie Ewy i Justyny, które zdecydowały się opowiedzieć o:
- trudnych doświadczeniach,
- mechanizmach manipulacji,
- przemocy psychicznej i fizycznej,
- a także o tym, dlaczego oddawały swoje ciało za pieniądze.
Ich świadectwa pokazują, jak łatwo można zostać wciągniętym w spiralę zależności, strachu i ekonomicznego przymusu.
"Zostałam sprzedana". Reportaż Polsatu News o handlu kobietami w Polsce
Reportaż ujawnia również nowe kanały działania grup przestępczych. Media społecznościowe oraz z pozoru "niewinne" aplikacje stały się dziś nie tylko narzędziem werbunku, ale także przestrzenią rozwijającego się seksbiznesu. W cyfrowym świecie granice między relacją, ofertą pracy a handlem kobietami coraz częściej się zacierają, a dostęp do ofiar bywa prostszy niż kiedykolwiek wcześniej.
Dziennikarskie śledztwo Moniki Gawrońskiej pokazuje, że współczesne niewolnictwo nie jest odległym problemem, dzieje się tu i teraz, często tuż obok nas.
Emisja reportażu "Zostałam sprzedana" w ramach cyklu Polsat News Ujawnia już najbliższą niedzielę (15 lutego) o godzinie 21:00 na antenie Polsat News.
