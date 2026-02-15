Dramat ofiar zaczyna się niewinnie, od romantycznej relacji i obietnicy wspólnego życia. Monika Gawrońska, autorka reportażu, przedstawia poruszające historie Ewy i Justyny, które zdecydowały się opowiedzieć o:

trudnych doświadczeniach,

mechanizmach manipulacji,

przemocy psychicznej i fizycznej,

a także o tym, dlaczego oddawały swoje ciało za pieniądze.

Ich świadectwa pokazują, jak łatwo można zostać wciągniętym w spiralę zależności, strachu i ekonomicznego przymusu.

"Zostałam sprzedana". Reportaż Polsatu News o handlu kobietami w Polsce

Reportaż ujawnia również nowe kanały działania grup przestępczych. Media społecznościowe oraz z pozoru "niewinne" aplikacje stały się dziś nie tylko narzędziem werbunku, ale także przestrzenią rozwijającego się seksbiznesu. W cyfrowym świecie granice między relacją, ofertą pracy a handlem kobietami coraz częściej się zacierają, a dostęp do ofiar bywa prostszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Dziennikarskie śledztwo Moniki Gawrońskiej pokazuje, że współczesne niewolnictwo nie jest odległym problemem, dzieje się tu i teraz, często tuż obok nas.

Emisja reportażu "Zostałam sprzedana" w ramach cyklu Polsat News Ujawnia już najbliższą niedzielę (15 lutego) o godzinie 21:00 na antenie Polsat News.

red. / polsatnews.pl