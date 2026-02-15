"Zostałam sprzedana". Polsat News Ujawnia w niedzielę o 21:00

Polska

Jak działa mechanizm uwodzenia przez "loverboya"? W jaki sposób media społecznościowe i popularne aplikacje stają się narzędziem werbunku i sprzedaży kobiet? Monika Gawrońska w reportażu pt.: "Zostałam sprzedana" odsłania kulisy współczesnego handlu ludźmi w Polsce. Emisja już w najbliższą niedzielę w Polsat News o godzinie 21:00.

Spętane dłonie z napisem "ZOSTAŁAM SPRZEDANA"
Polsat News
Reportaż "Zostałam sprzedana" ujawnia współczesne formy handlu kobietami

Dramat ofiar zaczyna się niewinnie, od romantycznej relacji i obietnicy wspólnego życia. Monika Gawrońska, autorka reportażu, przedstawia poruszające historie Ewy i Justyny, które zdecydowały się opowiedzieć o:

  • trudnych doświadczeniach,
  • mechanizmach manipulacji,
  • przemocy psychicznej i fizycznej,
  • a także o tym, dlaczego oddawały swoje ciało za pieniądze.

ZOBACZ: Polsat ogłasza wiosenną ramówkę. Sprawdź, czego nie przegapić

 

Ich świadectwa pokazują, jak łatwo można zostać wciągniętym w spiralę zależności, strachu i ekonomicznego przymusu.

"Zostałam sprzedana". Reportaż Polsatu News o handlu kobietami w Polsce

Reportaż ujawnia również nowe kanały działania grup przestępczych. Media społecznościowe oraz z pozoru "niewinne" aplikacje stały się dziś nie tylko narzędziem werbunku, ale także przestrzenią rozwijającego się seksbiznesu. W cyfrowym świecie granice między relacją, ofertą pracy a handlem kobietami coraz częściej się zacierają, a dostęp do ofiar bywa prostszy niż kiedykolwiek wcześniej.

 

ZOBACZ: Interia z Polsatem dominują w internecie. Rekordowa przewaga

 

Dziennikarskie śledztwo Moniki Gawrońskiej pokazuje, że współczesne niewolnictwo nie jest odległym problemem, dzieje się tu i teraz, często tuż obok nas.

 

Emisja reportażu "Zostałam sprzedana" w ramach cyklu Polsat News Ujawnia już najbliższą niedzielę (15 lutego) o godzinie 21:00 na antenie Polsat News.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Awans w jeden dzień. Poseł PiS odpowiada na zarzuty prokuratury
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
MONIKA GAWROŃSKAPOLSAT NEWSPOLSAT NEWS UJAWNIAPOLSKAREPORTAŻ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 