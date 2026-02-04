Interia (15 mln RU) jest od 2 miesięcy największą domeną wśród polskich wydawców. Według badania Mediapanel portal jako jedyny na rynku przekroczył w styczniu barierę 15 mln RU, co zapewniło mu rekordową przewagę nad Onetem i Wirtualną Polską. Interia wyprzedziła je o kolejno prawie pół mln RU i ponad 700 tys. RU.

Największą przewagę w historii odnotowała także Grupa Polsat-Interia (20,6 mln RU). Wydawca portalu Interia oraz serwisów Polsatnews.pl i Polsatsport.pl w styczniu osiągnął dwunaste zwycięstwo z rzędu i jako jedyny na rynku przekroczył barierę 20 mln. Grupa Polsat-Interia wyprzedziła Grupę RAS Polska, drugiego wydawcę w rankingu, o 1 mln RU. Zwiększyła także dystans do Grupy Wirtualna Polska do 1,4 mln RU.

Mediapanel. Serwisy tematyczne Grupy Polsat-Interia na topie

Wydawca rozpoczął 2026 rok pasmem zwycięstw w topowych kategoriach tematycznych. Pomponik.pl (5,4 mln RU), Interia Geekweek (3,2 mln RU), Deccoria.pl (2,7 mln RU) i Zielona Interia (3 mln RU) to najczęściej wybierane przez internautów serwisy z materiałami o "Plotkach, życiu gwiazd", "Nauce i technologii", "Wyposażeniu wnętrz i ogrodzie" oraz ekologii w Polsce.

Grupa Polsat-Interia zwyciężyła w kategorii "Pogoda". 9,6 mln internautów (RU) monitorowało opady śniegu i spadki temperatury w styczniu z prognozami Interia Pogoda i Twoja Pogoda. Wydawca to także nr 1 w kategorii "Nauka i technologia". Jego serwisy m.in. Interia Geekweek, Zielona Interia i Antyweb.pl łącznie przyciągnęły 5,5 mln użytkowników (RU).

*Rankingi dotyczą wyłącznie serwisów i grup treściowych.

** W rankingu serwisów ekologicznych są uwzględniane serwisy, które prezentują wyłącznie materiały o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.

