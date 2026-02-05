Wiosna w Polsacie zaczyna się wyjątkowo wcześnie, bo już za 10 dni! Stacja, która od kilku sezonów króluje w polskiej rozrywce i tym razem nie zawiedzie swoich widzów. W wiosenny nastrój wkraczamy w rytm najlepszej muzyki, rozrywki i w tanecznych nastrojach pod hasłem "Must Be The Polsat". Od marca w piątkowe wieczory powraca muzyczny show "Must Be The Music", jedyny program, w którym uczestnicy mogą zaprezentować swój własny repertuar, a oceni ich charyzmatyczne jury.

W niedziele zobaczymy kolejny wyczekiwany sezon "Tańca z Gwiazdami" - najpopularniejszego show w Polsce. Poniedziałkowy MegaHit nie pozwoli nam odejść od telewizora, we wtorki będziemy śledzić zmagania zawodników Ninja na morderczym torze, a środy i soboty rezerwujemy dla Kabaretów. W czwartki moc wzruszeń dostarczy nam "Nasz Nowy Dom".

Polsatową wiosnę ogłaszamy już 16 lutego. Startują wtedy dwa hitowe rozrywkowe formaty - nowy sezon "Milionerów" i jedyny taki na polskim rynku reality show "Farma". O nowościach w Polsacie, szerokiej ofercie kanałów tematycznych, sportowych i publicystyce Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go była mowa na czwartkowej konferencji.

- W zeszłym roku Polsat jako jedyna stacja starej Wielkiej Czwórki (Polsat, TVN, TVP1 i TVP2) poprawił swoje wyniki i co nas niezmiernie cieszy wygraliśmy także w styczniu tego roku. Wygraliśmy w każdej kluczowej grupie poprawiając ostatecznie wynik całego stycznia. Czyli jak to mówią i ja myślę, że tak będzie - jaki początek taki cały rok. Moda na Polsat trwa. (…) Warto wiedzieć, że kończy się era klikbajtów i zaczyna się era emocjonalnych związków z contentem, z programem. To jest nas czas, czas Polsatu. Po prostu Must be the Polsat - powiedział dyrektor programowy stacji Edward Miszczak.

Taniec z Gwiazdami

Emisja od 1 marca, niedziela, godzina 19.55

Przed nami 18 edycja najpopularniejszego show rozrywkowego w Polsce. Jak zawsze na parkiecie zobaczymy najgorętsze nazwiska rodzimego show biznesu. Tym razem do rywalizacji o Kryształową Kule stanie 12 par. Zobaczymy: znakomite aktorki: Magdalenę Boczarską w parze z Jackiem Jeschke, Małgorzatę Potocką z Mieszkiem Masłowskim, Paulinę Gałązkę z Michałem Bartkiewiczem, Emilię Komarnicką ze Stefano Terrazzino, Izabele Miko z Albertem Kosińskim, obserwowaną przez miliony influencerkę Natsu z Wojciechem Kuciną, wspaniałych aktorów: Sebastiana Fabijańskiego z Julią Suryś, Kamila Nożyńskiego z Izabelą Skierską, Mateusza Pawłowskiego z Klaudią Rąbą, Gamou Falla z Hanną Żudziewicz, znanego z ciętego humoru dziennikarza Piotra Kędzierskiego z Magdalena Tarnowską i uwielbianego influencera Kacpra "Jaspera" Porębskiego. Twórcy przygotowali na ten sezon mnóstwo niespodzianek i wyzwań dla par. Poczynania gwiazd ocenia doborowy skład jurorów - Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda pod przewodnictwem niezastąpionej Iwony Pavlović. Show poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

10 odcinków

Produkcja: Jake Vision na zlecenie Telewizji Polsat

MegaHit

Emisja od 2 marca, poniedziałek, godzina 21.30

Wiosną, kultowe pasmo filmowe nie zawiedzie miłośników polskiej oraz światowej kinematografii. W marcu, kwietniu i maju, wieczorne pasmo Mega Hit zaoferuje widzom wciągające premiery, widowiskowe produkcje i kino ambitne, nagradzane na światowych festiwalach. Na początek mocne uderzenie - premiera najnowszej odsłony kultowej serii – "Szybcy i wściekli 10".

Zobaczymy też między innymi: "Szklaną pułapkę 4.0" z Brucem Willisem, "Szybkich i wściekłych 7” - jedną z najbardziej emocjonalnych odsłon cyklu a zarazem poruszający hołd dla tragicznie zmarłego Paula Walkera, produkcje z uniwersum Marvela "Venom 3: Ostatni taniec" i "Kraven Łowca" czy "Bez litości 3. Ostatni rozdział" z Denzelem Washingtonem.

Jeszcze w marcu widzów czeka premiera nagodzonego siedmioma Oscarami "Oppenheimera" w reżyserii Christophera Nolana z Cillianem Murphy i Robertem Downey Jr. Nie zabraknie rodzimych produkcji. Polsat wyemituje najnowszą ekranizację "Znachora" z Leszkiem Lichotą w roli profesora Rafała Wilczura i dwie kontynuacje - komedii "Fuks 2" oraz klasyka polskiej sensacji "Psy 3. W imię zasad". Wiosenne pasmo Mega Hit to gwarancja wieczorów pełnych emocji i premierowych hitów!

6 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny czeka nas wyjątkowy dzień z bohaterami filmów Disneya. Od rana będzie można obejrzeć uwielbiane nie tylko przez dzieci animacje - "Krainę lodu" , "Ratatouille", "Zwierzogród", "Vaiana: Skarb oceanu" a na zakończenie tego pełnego wzruszeń dnia Polsat zaprasza na wyjątkową premierę "W głowie się nie mieści 2". Kontynuacja kultowej animacji ponownie zabierze nas do umysłu Riley, która wkracza w okres dorastania co powoduje prawdziwy emocjonalny rollercoaster.

Ninja vs Ninja

Emisja od 3 marca , wtorek, godzina 21.30

Ten sezon Ninja vs Ninja zapowiada się jako jeden z najbardziej przełomowych w historii programu. Wraca rywalizacja Polska kontra reszta świata, a wraz z nią nowa jakość sportowych emocji. Po raz pierwszy na torze pojawią się zawodnicy już od 16. roku życia – młodzi, dynamiczni i gotowi bez wahania stanąć naprzeciw najbardziej utytułowanych Ninja. Jan Tatarowicz ponownie zmierzy się z Clémentem Gravier, ale tym razem z jasno postawionym celem - odzyskania utraconego w poprzednim finale tytułu najlepszego Ninja. Zobaczymy też wicelidera ostatniego sezonu - Samuela Folsoma oraz jego żonę, Isabellę Folsom – zdobywczynię tytułu Last Woman Standing. Polską stronę reprezentować będą doświadczeni liderzy i trenerzy najmłodszej kadry, która pierwszy raz stanie na torze. Wśród nich m.in: Paweł Murawski, Krzysztof Orankiewicz, Grzegorz Matyszewski oraz Grzegorz Niecko. Program poprowadzą Jerzy Mielewski, Łukasz "Juras" Jurkowski oraz specjalna wysłanniczka Polsat Sport Marta Ćwiertniewicz.

8 odcinków

Produkcja: Jake Vision na zlecenie Telewizji Polsat

"Bez pudru czyli kabaret plus"

Emisja od 4 marca, środa, godzina 21:30

"Bez pudru czyli kabaret plus" to nowy dynamiczny program kabaretowy, który bezkompromisowo komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Show-biznes, polityka, relacje damsko-męskie, biznes i codzienne życie stają się pretekstem do ostrych, inteligentnych żartów i celnych obserwacji. Na scenie spotykają się doświadczeni artyści i młode talenty, udowadniając, że absurd współczesnego świata to najlepszy materiał do śmiechu. W projekcie udział biorą m.in. Ewa Błachnio, Michał Czernecki, grupa Michała Paszczyka, a także młode kabarety: Czwarta Fala, Trzecia Strona Medalu i inni. Uzupełnieniem składu jest specjalnie stworzona grupa kabaretowo-stand-upowa Ewy Błachnio.

Nasz Nowy Dom (sezon 26.)

Emisja od 5 marca, czwartek, godzina 21:30

"Nasz Nowy Dom" to jedyny w Polsce program telewizyjny, który od lat niesie realną pomoc rodzinom żyjącym w dramatycznych warunkach mieszkaniowych. Pod hasłem wspólnie robimy dobro ekipa programu wyremontowała już 360 domów i mieszkań w całym kraju. 26. sezon to nowy rozdział - jeszcze więcej spotkań z ludźmi, jeszcze silniejsza obecność lokalnych społeczności i rekordowa liczba wspólnych wydarzeń z widzami. Po raz pierwszy w historii programu to widzowie zyskają realny głos – pytania zbierane w mediach społecznościowych trafią prosto na antenę.

Odpowiemy na wszystkie – nawet te, które do tej pory skrywały tajemnice produkcji. W nowych odcinkach zajrzymy głębiej za kulisy programu: pokażemy przygotowania techniczne, emocje towarzyszące ekipie, relacje między ludźmi i etapy remontu, których dotąd nie było widać na ekranie. Program prowadzi Elżbieta Romanowska z którą pracuje sprawdzony i zgrany zespół: architekci Maciej Pertkiewicz, Marta Kołdej i Jakub Babik, kierownicy budowy Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak oraz niezastąpiony Darek "Stolarz" Wardziak.

12 odcinków

Produkcja: Constantin Enterteiment Polska na zlecenie Telewizji Polsat

"Sortownia"

Od 5 marca, czwartek, godzina 22.40

Mroczny thriller medyczny o granicach dobra i zła. Jego bohaterem jest lekarz SOR-u, który zamiast bezwarunkowo ratować każde życie, w wyjątkowych przypadkach decyduje się je odebrać. Wierzy, że w ten sposób przywraca sprawiedliwość i sens własnemu istnieniu. Doktor Jacek Woliński, uznawany przez pacjentów za "dobrego lekarza", każdego dnia balansuje między etyką zawodową a potrzebą karania winnych. Z każdym wyborem coraz bardziej staje się sędzią ludzkiego losu - wybawcą lub katem. W roli głównej Andrzej Chyra. Na ekranie partnerują mu: Olga Goldys, Jaśmina Polak, Natalia Jędruś. W serialu wystąpili także Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Marcin Czarnik, Mariusz Bonaszewski. Reżyserką tego serialu jest Anna Kazejak. Za scenariusz odpowiedzialni są Wiktor Piątkowski, Monika Powalisz, Michał Wawrzecki i Joanna Kozłowska.

8 odcinków

Produkcja: TFP na zlecenie Telewizji Polsat i CANAL+

Must be the Music

Emisja od 6 marca, piątek, godzina 21.00

Powraca program, który otwiera drzwi do wielkiej kariery muzycznej. Kto w nowym sezonie powtórzy sukces zwycięzców XII edycji, zespołu Alien x Majtis i finalistów Kuba&Kuba? O tym zadecyduje jury i widzowie, który już od 6 marca będą śledzić muzyczne zmagania. Za stołem jurorskim niekwestionowane gwiazdy polskiej estrady, reprezentujące odmiennie style muzyczne: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miuosh.

W roli prowadzących program i tym samym osób wspierających uczestników za kulisami: wokalistka i aktorka Patricia Kazadi, dziennikarz i prezenter Maciej Rock oraz aktor Adam Zdrójkowski. W programie "Must Be The Music" liczy się muzyka, uczestnicy i ich wyjątkowe historie. Widzowie przed telewizorami ujrzą prawdziwe emocje, radość i łzy uczestników i… jurorów, gorące spory, ostre oceny i dostaną ogromną dawkę doskonałej muzyki. Główną nagrodą w programie, oprócz niezwykłej szansy na zaprezentowanie swojej muzyki przed milionową widownią, jest 250 tysięcy złotych oraz występ na Polsat Hit Festiwal.

11 odcinków

Produkcja: Endemol Shine Polska na zlecenie Telewizji Polsat

Kabaret na żywo. Chyba Czesuaf

Emisja od 7 marca, sobota, godzina 19:55

W wiosennym sezonie 2026 gospodarzami programu "Kabaret na żywo" ponownie zostaną kabarety Chyba oraz Czesuaf. Program poprowadzą Olga Łasak (Kabaret Czesuaf) i Piotr Gumulec (Kabaret Chyba). W programie m.in. premierowy cykl pt. "Lektury szkolne", w którym Mikołaj Cieślak, gwiazda Kabaretu Moralnego Niepokoju, zmierzy się z takimi klasykami jak "Pan Tadeusz" i "Lalka". Widzowie odwiedzą również Pałac Prezydencki, gdzie zobaczą skecze poświęcone pierwszej parze - autorstwa Roberta Górskiego. W rolach głównych wystąpią Wojciech Tremiszewski oraz Eliza Borowska. Wiosenna odsłona to prawdziwa eksplozja premierowych skeczy - błyskotliwych, bezkompromisowych i mocno osadzonych w tematyce obyczajowej. Artyści z charakterystycznym dla siebie humorem i przenikliwością komentują współczesne przemiany kulturowe, nie stroniąc od ironicznych obserwacji dotyczących świata zdominowanego przez poprawność polityczną.

10 odcinków

Milionerzy

Emisja od 16 lutego od poniedziałku do czwartku, godzina 19.55

Wiosenna odsłona najlepszego teleturnieju na świecie przynosi potężną dawkę wiedzy, adrenaliny i emocji. To już drugi sezon "Milionerów" w Polsacie. Pierwszy spotkał się z gorącym przyjęciem wielbicieli formatu i prowadzącego – Huberta Urbańskiego. Znów nie zabraknie nowości! Jesienią Polsat wprowadził nowe koło ratunkowe – pytanie do prowadzącego a teraz, jako pierwsi w Europie polscy twórcy teleturnieju zdecydowali się zastosować przy odpowiedziach zdjęcia i krótkie filmy wideo. Łączna kwota wszystkich wygranych w pierwszym sezonie przekroczyła cztery miliony, po raz pierwszy w Polsacie padł też tytułowy milion. Co czeka nas wiosną przekonamy się już za dziesięć dni.

68 odcinków

Produkcja; Jake Vision na zlecenie Telewizji Polsat

Farma

Emisja od 16 lutego od poniedziałku do czwartku godzina 20.30.

"Farma – finał tygodnia", piątki godzina 19.55

Powraca jeden z najpopularniejszych polskich reality-show. "Farma" wkracza w piątą edycję, oferując widzom odświeżoną formułę, większą liczbę odcinków i jeszcze więcej emocji. Program ponownie poprowadzi sprawdzone trio: Ilona i Milena Krawczyńskie oraz Marcelina Zawadzka, które doskonale znają realia farmowego życia i potrafią oddać wyjątkowy klimat show. Widzowie spotkają także niezastąpionych gospodarzy farmy - Beatę Oleszek, gospodynię z krwi i kości wprowadzającą uczestników w kulinarne tajniki wsi, oraz Szymona Karasia, doświadczonego rolnika dbającego o codzienne życie w zgodzie z naturą. W nowym sezonie na uczestników czekają nowe zadania, większe wyzwania, dłuższy pobyt na farmie oraz oczywiście urocze zwierzęta, które jak zawsze podbiją serca widzów.

W tym roku Farma zarabia! Każde zadanie ma swoją cenę i dzięki wspólnej pracy pula nagród może się podwoić i wzrosnąć aż do 200 tysięcy złotych! Zwycięzcą lub zwyciężczynią "Farmy" może zostać tylko jedna osoba i tylko ona oprócz legendarnych złotych wideł i tytułu "Super Farmera" lub "Super Farmerki" ma szansę zgarnąć całą pulę. "Farma" to niezmiennie test sprytu, współpracy i wytrwałości, w którym natura i ciężka praca szybko weryfikują prawdziwe charaktery.

59 odcinków

Produkcja: Constantin Entertainment Polska na zlecenie Telewizji Polsat

halo tu polsat

Od piątku do niedzieli, godzina 8.00

Najważniejsze i najciekawsze tematy w oryginalnym ujęciu, hot newsy ze świata kultury i show-biznesu, eksperckie porady, ciekawi i inspirujący goście, szczere rozmowy z gwiazdami i znakomita kuchnia – to wszystko czeka na widzów Polsatu w każdy piątek, sobotę i niedzielę o 8 rano. Widownia porannego programu Polsatu systematycznie rośnie co dowodzi, że filozofia twórców, by nie odcinać się od codzienności i koncentrować się na tematach blisko ludzi sprawdza się doskonale. "halo tu polsat" to także charyzmatyczni prowadzący – Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Cichopek, Ewa Wachowicz, Agnieszka Hyży, Aleksandra Filipek, Krzysztof Ibisz, Aleksander Sikora, Maciej Rock, Maciej Kurzajewski i Tomasz Wolny a także doborowa obsada reporterów, kucharzy i prezenterek pogody.

"Pierwsza miłość"

Od poniedziałku do piątku, godzina 18:00

Wiosną do serialu "Pierwsza miłość" do Wrocławia powrócą duchy przeszłości: te, za którymi tęskniliśmy i te, których obecność wywoła dreszcz niepokoju. Po kilkunastu latach nieobecności do "Pierwszej miłości" powraca Paweł Krzyżanowski - jeden z najważniejszych bohaterów w historii serialu. Jego powrót to wydarzenie, na które widzowie czekali od lat, a zarazem moment, który na nowo otworzy dawne rany. W tej roli zobaczymy Mateusza Kościukiewicza, który dołącza do obsady. Marysia (Aneta Zając) stanie twarzą w twarz z przeszłością, która nie da się tak łatwo zignorować.

Wiadomość o tym, że Paweł żyje, wywróci cały jej ustabilizowany świat do góry nogami. Choć u boku Kacpra (Damian Kulec) jest szczęśliwa, coraz trudniej jej będzie uciszyć pytania, które nie chcą zniknąć. Czy dawne uczucia, aby na pewno wygasły? A może nigdy nie zniknęły? I jak powiedzieć 16-letniej córce (Dąbrówka Kruk), że jej ojciec żyje?

Produkcja: ATM Grupa na zlecenie Telewizji Polsat

"Gliniarze"

Emisja od 2 marca, od poniedziałku do piątku, godzina 17:00

Nowy sezon "Gliniarzy" jak zawsze jest pełen detektywistycznych zagadek i zbrodni mrożących krew w żyłach. Detektywi z Centralnego Biura Policji toczą walkę z niebezpiecznymi przestępcami, a w śledztwa wkładają mnóstwo zaangażowania. W sezonie 20. w serialu zachodzą duże zmiany. Olgierd (Arkadiusz Krygier) rozpoczyna pracę z Krzyśkiem (Radosław Rutkowski), który dostaje awans na starszego aspiranta. W komendzie pojawi się zupełnie nowa postać: inspektor Janusz Woźniak (w tej roli do serialu dołącza Jacek Rozenek).

Ten stary policyjny wyga przybywa z Biura Spraw Wewnętrznych, a jego głównym celem jest rozwój własnej kariery. Między Woźniakiem a szefem CBP Robertem Szwarcem (Zbigniew Kozłowski) dojdzie do konfrontacji. W nowych odcinkach "Gliniarzy" powracają pozostałe pary policyjnych funkcjonariuszy: Adam (Aleksander Mackiewicz) i Olga (Natalia Brudniak) oraz Natalia (Ewelina Ruckgaber) i Kuba (Piotr Mróz).

63 odcinki

Produkcja: Outset Films na zlecenie Telewizji Polsat.

"Ewa gotuje"

Emisja od 7 marca, sobota, godzina 11:00

Wiosną widzowie Polsatu obejrzą nowe, premierowe odcinki kulinarnego cyklu "Ewa gotuje". Zdjęcia zostaną zrealizowane w domach Ewy Wachowicz - w Zawoi u stóp Babiej Góry i w Krakowie. Czym tym razem zaskoczy nas najpiękniejsza kobieta polskiej kuchni? Jak zwykle będzie smacznie i bardzo pomysłowo, z dbałością o zdrowie, jak też estetykę

14 odcinków

Produkcja: Promiss na zlecenie Telewizji Polsat

Awantura o kasę

Emisja od 7 marca, sobota, niedziela godzina 17:30

"Awantura o kasę" - w nowej, jeszcze bardziej widowiskowej odsłonie. Widzów czeka szybka rywalizacja, dobra zabawa i jeszcze większe emocje. Gospodarzem programu niezmiennie pozostaje Krzysztof Ibisz, który swoim charakterystycznym stylem i energią nadaje grze wyjątkowe tempo. W nowym sezonie pula nagród to już ponad 2,5 miliona złotych. W złotych skrzynkach pojawią się m.in. diamenty, samochody, sztabki złota, skutery, a także zupełna nowość – voucher na wakacje marzeń o wartości 50 tysięcy zł.

22 odcinki

Produkcja: ATM Grupa na zlecenie Telewizji Polsat

Publicystyka i informacja

Oferta newsowo-publicystyczna Telewizji Polsat i Polsat News

Telewizja Polsat oraz Polsat News od lat oferują widzom kompleksową, wiarygodną i różnorodną ofertę informacyjno-publicystyczną, obejmującą codzienne serwisy informacyjne, programy publicystyczne, reportaże interwencyjne oraz formaty analizujące najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w kraju.

Centralnym punktem oferty są "Wydarzenia" – główny program informacyjny emitowany codziennie o godz. 18:50 na antenie Polsatu oraz Wydarzeniach 24. Program, uznawany za najbardziej wiarygodny serwis informacyjny w Polsce, prowadzą Dorota Gawryluk, Katarzyna Zdanowicz, Marta Budzyńska oraz Igor Sokołowski. Wcześniejsze wydania "Wydarzeń" nadawane są o godz. 12:50 i 15:50 na trzech antenach. Dzień informacyjny zamykają "Wydarzenia Wieczorne", emitowane o godz. 21:50 na antenach Polsat News i Wydarzenia 24, stanowiące kompleksowe podsumowanie najważniejszych faktów dnia.

Uzupełnieniem serwisów informacyjnych jest "Gość Wydarzeń" – emitowany od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę, bezpośrednio po głównym wydaniu "Wydarzeń". Rozmowy z kluczowymi bohaterami dnia, politykami oraz ekspertami prowadzą Piotr Witwicki, Marek Tejchman i Marcin Fijołek. W soboty o godz. 19:15 widzowie mogą oglądać program "Prezydenci i Premierzy", w którym dziennikarze Polsat News zapraszają byłych najwyższych przedstawicieli władzy do podsumowania mijającego tygodnia.

W każdą niedzielę o godz. 19:30 na antenach Polsatu i Polsat News emitowany jest program "Państwo w Państwie". Od ponad dekady format ten ujawnia przypadki nadużyć w relacjach państwo–obywatel oraz państwo–przedsiębiorca. Program prowadzi Przemysław Talkowski.

Istotnym elementem oferty reportażowej jest magazyn "Interwencja", emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 16:15 na antenie Polsatu. Program prowadzony przez Michała Bebło to dla wielu bohaterów ostatnia szansa na sprawiedliwość i realną pomoc. Reporterzy wnikliwie analizują zgłaszane sprawy i nie pozostają obojętni na krzywdę zwykłych ludzi.

Polsat News proponuje również szeroką gamę autorskich programów publicystycznych. Od poniedziałku do piątku emitowane są "Debata Gozdyry" (godz. 19:50) oraz "Punkt widzenia Janowskiego" (godz. 16:30). W każdy poniedziałek o godz. 18:00 widzowie mogą śledzić program "Najważniejsze pytania", w którym Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz konfrontują polityków oraz komentatorów z kluczowymi tematami tygodnia.

Weekendowa oferta obejmuje m.in. "Kalejdoskop Wydarzeń" (sobota, godz. 9:00), prowadzony przez Dorotę Gawryluk i Jana Wróbla, a także program "Cztery strony mediów Kutyny". W niedzielne poranki emitowane jest "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", po którym o godz. 11:00 nadawany jest "Polityczny WF z gościem", prowadzony przez Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka. O godz. 17:30 widzowie mogą zajrzeć za kulisy polityki w programie "Z drugiej strony", przygotowywanym przez dziennikarzy Polsat News i Interii.

Sport

Wiosna 2026 w kanałach Polsat Sport jak zwykle obfituje w wielkie emocje, dzięki najszerszemu portfolio sportowych transmisji, obejmującego kilkadziesiąt najpopularniejszych dyscyplin i konkurencji, takich jak piłka nożna, siatkówka, tenis, koszykówka, piłka ręczna czy sporty walki. Już na początku lutego odbywają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Wszystkiego o zawodach w śnieżnej Italii fani sportu dowiedzą się z codziennego magazynu olimpijskiego. W nim przez cały czas trwania igrzysk, oprócz olimpijczyków i cenionych ekspertów, pojawiać się będą ekskluzywne relacje reporterskie autorstwa specjalnych wysłanników Polsatu Sport do Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo. Także w lutym odbędą się mecze barażowe Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok o wejście do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA. W niej na pewno zobaczymy Raków Częstochowa.

Za sprawą wielu reprezentantów Polski w barwach topowych klubów Starego Kontynentu, także w Lidze Europy UEFA będą biało-czerwone akcenty. Piłkarska wiosna w europejskich pucharach startuje w marcu, z ćwierćfinałami, półfinałami oraz finałami zaplanowanymi aż do końca maja. Wczesna wiosna to także emocje związane z siatkarską Ligą Mistrzów i Mistrzyń, w której jak zawsze faworytami do medali są polskie kluby i biało-czerwoni zawodnicy oraz zawodniczki. Tuż po europejskich pucharach wystartuje Liga Narodów zwiastująca początek sezonu siatkówki reprezentacyjnej.

Te trwające aż do lata rozgrywki tradycyjnie poprzedzają najważniejszą imprezę danego sezonu, jaką w tym roku będą rozgrywane w sierpniu i wrześniu Mistrzostwa Europy. W gronie faworytów EuroVolleya rzecz jasna nie mogło zabraknąć naszych reprezentacji kobiet i mężczyzn. Przełom czerwca i lipca to jak zawsze wielkie tenisowe święto pod postacią legendarnego Wimbledonu. W tym roku najważniejszy turniej tenisowy świata będzie smakował wyjątkowo, bowiem Iga Świątek broni na nim triumfu wywalczonego w ubiegłym sezonie. Na fanów tenisa wiosna czekają ponadto męskie turnieje cyklu ATP, a także reprezentacyjne zawody Pucharu Davisa oraz Billie Jean King Cup.

Kanały tematyczne

Super Polsat to kanał rozrywkowy dla widzów, którzy lubią popularne formaty, lekką rozrywkę i kino na co dzień. W ramówce znajdziemy seriale i programy, a wieczorami stały punkt dnia: pasmo Super Kino z podwójnym seansem filmowym. Na najmłodszych czekają poranki z bajkami, a dla fanów emocji także transmisje wydarzeń sportowych – m.in. meczów piłki nożnej i gal sportów walki. Kanał jest dostosowany do odbioru przez osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Wiosną na kanałach tematycznych Grupy Polsat widzowie znajdą swoje ulubione formaty, które od lat cieszą się dużą popularnością. W ofercie Polsat Play znajdą się m.in. . "Polacy za granicą", "Chłopaki do wzięcia", "Łowca pedofilów", "Drwale i inne opowieści Bieszczadu", "Rolnicy. Tak się żyje u nas na wsi", "Złomiarze", a także programy hobbystyczne "Kołowrotek", "Jedziemy na ryby!" oraz dokumenty historyczne "Poszukiwacze historii".

Na antenie Polsat Café widzowie zobaczą popularne formaty lifestylowe, poradnikowe oraz dokumentalne takie jak "Kolacja w ciemno", "Gry małżeńskie", "Bogaty Dom Biedny Dom", "Demakijaż", "Ambulans", "Polacy za granicą. Miłość", "Darek Stolarz. Remont w 3 dni", "Więzienie kobiet" czy "Rolniczki".

Wiosenna ramówka Fokus TV to m.in. uwielbiany serial "Rolnicy. Podlasie", wieczorne pasmo historyczne, program o polskiej naturze "Podglądacze przyrody", zabawna produkcja "Podróże Gienka i Jastrzębia" oraz nowy dokument "Najpiękniejsze domy na wsi".

W Super Polsacie znajdą się seriale, programy, poranki z bajkami, transmisje sportowe oraz wieczorne pasmo Super Kino z podwójnym seansem filmowym. Kanał pozostaje dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Widzowie kanałów muzycznych również znajdą swoje ulubione propozycje. Polo TV zaprezentuje największe przeboje disco polo, kultowe festiwale oraz pasma muzyczne na każdą okazję. Na ESKA TV powrócą m.in. . "Podwójna Gorąca 20", "Hity na Czasie", "Historia Jednej Piosenki", "Weekend z ESKA TV", "Co się Słucha" oraz "Polacy za granicą".

Czwórka (TV4)

"Sprawiedliwi. Trójmiasto"

Emisja od 2 marca, od poniedziałku do czwartku, godzina 21:30

Trzeci sezon serialu o wzorowanej na FBI jednostce specjalnej Lipca (Jerzy Zelnik) i Musashiego (Artur Dziurman) to jeszcze więcej mocnych kryminalnych historii, odsłaniających brutalność przestępczego świata i najmroczniejsze strony ludzkiej natury. W nowych odcinkach, obok dobrze już znanych postaci, do akcji wkroczą nowi policjanci. Sprawy prowadzić będą cztery pary śledczych, w które wcielą się: Angelika Kurowska i Kamil Szklany, Maria Wieczorek i Rafał Cieluch, Weronika Roman i Igor Paszczyk oraz Katarzyna Pośpiech i Robert Gulaczyk. Bohaterów czekają jednak nie tylko zawodowe wyzwania. Będą musieli dorosnąć i rozliczyć się z przeszłością, żeby móc zawalczyć o siebie. Ale najpierw pójdą na pogrzeb...

52 odcinki

Produkcja: ATM Grupa na zlecenie Telewizji Polsat

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny"

Emisja od 2 marca, od poniedziałku do czwartku, godzina 20:30

20. już sezon hitu Czwórki o wrocławskich śledczych, a w nim duże zmiany na komendzie i w życiu osobistym policjantów. Będą awanse i nominacje na ważne stanowiska, przełomy w starych śledztwach i nowe bulwersujące sprawy, a także wiele zawirowań uczuciowych: od nowych, obiecujących znajomości, przez komplikacje i niespodzianki w okrzepłych już związkach, po relacje, których nie da się już uratować… W rolach głównych m.in.: Marek Włodarczyk, Anna Prus, Paweł Izdebski, Karolina Głąb, Michał Mrozek, Magdalena Margulewicz, Konrad Jałowiec i Karolina Jóźwiak.

52 odcinki

Produkcja: ATM Grupa na zlecenie Telewizji Polsat

"Uroczysko"

Emisja od 2 marca, od poniedziałku do czwartku, godzina 20:00

W piątym sezonie "Uroczyska" nie zabraknie wciągających zagadek kryminalnych, burzliwych wydarzeń w życiu prywatnym bohaterów i nowych intrygujących postaci. Co czeka Filipa (Antoni Królikowski) po ucieczce sprzed ołtarza? Czy on i Agata (Katarzyna Ucherska) będą wreszcie razem? Czy Marcin (Adam Kuzycz-Berezowski) wyjdzie na prostą a Ance (Honorata Witańska) wystarczy odwagi, by podjąć trudną decyzję? Jakie niespodzianki los zgotuje Edwardowi (Robert Gonera) i Markowi (Przemysław Cypryański)? Odpowiedzi już wiosną w nowych odcinkach "Uroczyska" w Czwórce.

52 odcinki

Produkcja: ATM Grupa na zlecenie Telewizji Polsat

"Policjantki i Policjanci"

Emisja od 2 marca, od poniedziałku do piątku, godzina 19:00

W tym sezonie pracownicy komendy Witackiego (Paweł Okoński) staną wobec zagrożenia, jakiego jeszcze nie doświadczyli. Dla wszystkich nadchodzi czas próby, a czy wyjdą z niej zwycięsko, będzie zależało od tego, czy pozostaną zjednoczeni, czy dadzą się podzielić. Tymczasem Mikołaja (Mariusz Węgłowski) czeka wstrząsająca wiadomość, Markowi (Wojciech Sikora) i Natalii (Anna Bosak) niełatwo będzie wrócić do normalności po przeżytej traumie, a Daria (Magdalena Kocoń) zmierzy się z trudnym wyzwaniem. Na patrole powróci Lena (Alicja Dąbrowska), która uważnie przyglądać się będzie

działaniom Kostyry (Krzysztof Zych), Górala (Paweł Kowalczyk) pochłoną codzienne rodzinne obowiązki, za to Bartek (Miłosz Błach) zadziwi wszystkich kwitnącą formą.

65 odcinków

Produkcja: ATM Grupa na zlecenie Telewizji Polsat

Pasmo filmowe Czwórki

Emisja: od poniedziałku do czwartku, godzina 22:30 oraz w piątki, godzina 20:00

Bezpośrednio po wieczornych serialach Czwórka zaprasza na codzienny seans filmowy, który w piątki tej wiosny rozpoczynać się będzie wcześniej, bo już o godzina 20:00. Kino akcji, komedie i trzymające w napięciu thrillery zapewnią mnóstwo emocji i doskonałą rozrywkę dla każdego. W marcu w piątkowe wieczory zobaczymy pełne batalistycznego rozmachu i brawurowych akcji komandosów "Terytorium wroga", komedię sensacyjną "Diamentowa afera", zaskakujący zwrotami akcji dreszczowiec "Wyspa strachu" i dramat sensacyjny w gwiazdorskiej obsadzie "Osadzony".

Gwiazdy Kabaretu

Od 6 marca w piątki, godzina 22

Od marca w piątkowe wieczory popularny program kabaretowy Czwórki będzie można oglądać o nowej porze – o godzina 22, po wieczornym filmie. W nowym sezonie oprócz takich gwiazd jak Kabaret Smile, Kabaret Rewers, Grzegorz Halama, Kabaret Ciach i Kabaret Pomoże, zobaczymy odkrycie ostatniego sezonu - Układ Komediowy, który zachwycił publiczność Ryjka, słynącą ze wspaniałego warsztatu aktorskiego i doskonałych tekstów Grupę Rafała Kmity, a także pierwszy w historii programu Pojedynek Stand-Up, który stoczą Tomasz Jachimek, Marcin Zbigniew Wojciech oraz Tomasz Nowaczyk.

W roli gospodarza występuje Robert Korólczyk a na scenie towarzyszy mu Glam Quartet. 13 odcinków

Produkcja: Albert Art na zlecenie Telewizji Polsat

"Łowcy Skarbów. Kto da więcej"

Emisja od 2 marca od poniedziałku do piątku, godzina 17

Wyjątkowy program pełen fascynujących przedmiotów, emocjonujących licytacji oraz ludzi o niezwykłych pasjach i imponującej wiedzy. W nowych odcinkach poznamy kolejnych uczestników i niezwykłe historie, które kryją przyniesione przez nich do programu skarby, a między Łowcami znów rozgorzeje zacięta rywalizacja o to, kto podczas aukcji pozyska najcenniejsze artefakty.

Gospodarzem programu jest Paweł Orleański.

Produkcja: Polot Media na zlecenie Telewizji Polsat

Wiosną na antenie Czwórki widzowie zobaczą także nowe odcinki programu "Galileo", na który w niedziele o godzina 9:00 i 10:00 zapraszają Paweł Orleański i Maria Konarowska, a od poniedziałku do piątku będzie można oglądać nowe sezony seriali fabularno-dokumentalnych "Na ratunek" (godzina 11:00) i "Dlaczego ja" (godzina 16:00)

Wiosenna podróż z Polsat Box Go

Filmowe odkrycia prosto z sal kinowych, wielkie wydarzenia sportowe online non stop i nowości wiosennej ramówki Polsatu i Czwórki.

Polsat Box Go zaprasza na kolejne miesiące podróży, która dostarczy emocji fanom hitów filmowych, wielkiego sportu i nowości z ramówek Polsatu i Czwórki. Już wkrótce do biblioteki filmowej serwisu dołączą nowe tytuły prosto z kin: "Norymberga", "Franz Kafka", "Anakonda" czy "Uciekinier".

Widzów czekają kolejne wielkie wydarzenia sportowe online na 24 kanałach sportowych: Liga Europy i Liga Konferencji UEFA z polskimi zespołami, piłkarskie ligi zagraniczne, turnieje tenisowe cyklu ATP i Wielkiego Szlema, gale MMA i bokserskie, rozgrywki Plus Ligi, TAURON Ligi, Orlen Basket Ligi, wyścigi Formula 1®, sporty motorowe i in. W serwisie będą też nowości - seriale i programy z wiosennej ramówki Telewizji Polsat i Czwórki.

"Twoja podróż zaczyna się teraz" – spot wizerunkowy Polsat Box Go

Podróż po nowościach filmowych

Serwis Polsat Box Go co miesiąc prezentuje nowości filmowe. Wśród tytułów dodanych w ostatnim czasie są hity z gwiazdami kina: "Zgiń kochanie" z Jennifer Lawrence i Robertem Pattinsonem, "Wielka, odważna, piękna podróż" z Margot Robbie i Colinem Farrellem i "Iluzja 3" z Morganem Freemanem. Wkrótce kolejne nowości prosto z sal kinowych, m.in.: dramat psychologiczny osadzony na tle procesu norymberskiego "Norymberga", międzynarodowa produkcja w reżyserii Agnieszki Holland "Franz Kafka", amerykańska komedia grozy "Anakonda" czy kinowa adaptacja powieści Stephena Kinga "Uciekinier".

Oscarowe hity i kino dla koneserów

Polsat Box Go stale rozszerza kolekcje skierowane do miłośników filmów i seriali. Sekcja Filmy Oscarowe została poszerzona o kilkadziesiąt pozycji nominowanych i nagrodzonych najważniejszą nagrodą filmową. Na liście liczącej 140 tytułów są również nominowane w 2026 roku: "Sirat", "Blue Moon", "Smashing Machine" i "Brzydka siostra" oraz mnóstwo propozycji docenianych w poprzednich latach. Stale poszerzana jest też filmoteka Klubu Konesera, skierowanego do fanów kina niezależnego, autorskiego i festiwalowego.

W walce o zwycięstwo – wydarzenia sportowe na żywo z wielu dyscyplin

Polsat Box Go to aż 24 kanały sportowe, które można oglądać online, dzięki czemu największe wydarzenia są dostępne zawsze pod ręką i na różnych urządzeniach. To idealna opcja dla osób, które będą chciały mieć dostęp np. do Igrzysk Olimpijskich Mediolan – Cortina 2026, dostępnych na kanałach Eurosport 1 i 2.

W kolejnych miesiącach Polsat Box Go pokaże wydarzenia sportowe na żywo z wielu dyscyplin:

· Piłka nożna – Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA (kanały sportowe Polsatu) z polskimi zespołami, ligi europejskie (Eleven Sports) - hiszpańska LaLiga EA Sports z udziałem Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona, niemiecka Bundesliga, francuska Ligue 1 i portugalska Liga Portugal.

– Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA (kanały sportowe Polsatu) z polskimi zespołami, ligi europejskie (Eleven Sports) - hiszpańska LaLiga EA Sports z udziałem Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona, niemiecka Bundesliga, francuska Ligue 1 i portugalska Liga Portugal. · Tenis – będzie wędrówką przez światowe korty: od słonecznej Kalifornii podczas ATP Indian Wells (4–15.03) i ATP Miami (18.03 – 29.03), po europejski szlak wiodący przez Monte Carlo (6–12.04), Madryt (22.04 - 3.05), Rzym (6.05 – 17.05), przez korty ziemne na turnieju Rollanda Garrosa w Paryżu (18.05-9.06), aż na trawiastą trasę prowadzącą do Wimbledonu (29.06 –12.07). Turnieje online w Polsat Box Go w kanałach Polsat Sport, Rolland Garros – Eurosport.

– będzie wędrówką przez światowe korty: od słonecznej Kalifornii podczas ATP Indian Wells (4–15.03) i ATP Miami (18.03 – 29.03), po europejski szlak wiodący przez Monte Carlo (6–12.04), Madryt (22.04 - 3.05), Rzym (6.05 – 17.05), przez korty ziemne na turnieju Rollanda Garrosa w Paryżu (18.05-9.06), aż na trawiastą trasę prowadzącą do Wimbledonu (29.06 –12.07). Turnieje online w Polsat Box Go w kanałach Polsat Sport, Rolland Garros – Eurosport. · Formula 1® – podróż po pięciu kontynentach: od Australian GP (6-8.03), przez kolejne przystanki w Chinach (13–15.03), Japonii (27–29.03), Bahrajnie (10-12.04) i Arabii Saudyjskiej (17-19 kwietnia), aż po widowiskowe wyścigi w Miami (1-3 maja), Kanadzie (22–24.05), Monako (5-7.06), Austrii (26-28.06) i Wielkiej Brytanii (3–5.07). Wszystko w kanałach Eleven Sports.

– podróż po pięciu kontynentach: od Australian GP (6-8.03), przez kolejne przystanki w Chinach (13–15.03), Japonii (27–29.03), Bahrajnie (10-12.04) i Arabii Saudyjskiej (17-19 kwietnia), aż po widowiskowe wyścigi w Miami (1-3 maja), Kanadzie (22–24.05), Monako (5-7.06), Austrii (26-28.06) i Wielkiej Brytanii (3–5.07). Wszystko w kanałach Eleven Sports. · Siatkówka – kontynuacja rozgrywek PlusLigi i TAURON Ligi, dostępnych online w kanałach Polsat Sport.

– kontynuacja rozgrywek PlusLigi i TAURON Ligi, dostępnych online w kanałach Polsat Sport. · A także sporty walki (gale UFC, Babilon, boks), koszykówka (Orlen Basket Liga), sporty motorowe (MotoGP) oraz wiele innych wydarzeń.

Wiosenna ramówka Polsatu i Czwórki w Polsat Box Go

W całości w Polsat Box Go można oglądać ośmioodcinkowy thriller medyczny "Sortownia", który będzie emitowany wiosną Polsacie. Użytkownicy obejrzą online także inne nowości z wiosennych ramówek Polsatu i Czwórki: nowe odcinki programów "Nasz Nowy Dom" i "Ewa gotuje", formaty rozrywkowe: "Farma", "Milionerzy", "Must Be The Music", "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, "Awantura o kasę", serial "Pierwsza miłość" i inne seriale codzienne oraz programy "Dlaczego ja", "Na ratunek 112", "Gliniarze", "Policjanci i policjantki", "Sprawiedliwi – Wydział kryminalny", "STOP Drogówka", "Gwiazdy Kabaretu" i in. Część nowości będzie dostępna przed ich premierą w telewizji.

Polsat Box Go: sport, rozrywka i ponad 170 kanałów TV

Polsat Box Go łączy to, co najlepsze w telewizji i streamingu. Treści w serwisie są podzielone na proste pakiety: Polsat Lovers, Premium i Premium Sport. Każdy kolejny pakiet to pełna zawartość poprzedniego, poszerzona o dodatkowy zestaw kanałów i treści, a do o pakietu Premium można dobrać także SkyShowtime i Disney+. Pełna oferta to dostęp do ponad 170 kanałów telewizyjnych. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

mb / polsatnews.pl / Polsat