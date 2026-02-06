Lawina porwała turystów. Tragiczny finał wędrówki w Tatrach
Tragedia w Dolinie Złomisk w Tatrach Wysokich. Dwóch węgierskich turystów zginęło pod szczytem Tępej po zejściu lawiny. Na miejsce ruszyli ratownicy, jednak nie zdołali już pomóc mężczyznom. Okoliczności zdarzenia bada słowacka policja.
Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS) dostało zgłoszenie o lawinie przed południem. Zdaniem HZS masy śniegu zerwały się pod ciężarem alpinistów na północno-zachodniej ścianie Tępej.
Słowacja. Tragedia w Tatrach Wysokich, zginęło dwóch turystów
Lawina porwała dwie osoby, które spadły z nią około 400 metrów i zostały zasypane przez śnieg. Obaj mężczyźni (w wieku 37 i 38 lat) mieli przy sobie sprzęt lawinowy, dzięki czemu towarzyszący im koledzy szybko ich zlokalizowali. Mimo natychmiast podjętej akcji pomoc nie przyniosła jednak rezultatów.
Wezwani ratownicy z uwagi na złe warunki atmosferyczne nie mogli wykorzystać śmigłowców. Ostatecznie na miejsce dotarli ratownicy ze straży pożarnej drogą lądową.
ZOBACZ: Groźnie w Tatrach. Snowboardzista miał wypadek, TOPR nie mogło wysłać śmigłowca
Przed ich przybyciem udało się wydobyć spod śniegu dwie zasypane osoby, ale mimo akcji reanimacyjnej obrażenia były zbyt poważne i stwierdzono ich zgon.
W wyżej położonych partiach Tatr Wysokich, powyżej 1700 metrów nad poziomem morza, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej