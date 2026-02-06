Lawina porwała turystów. Tragiczny finał wędrówki w Tatrach

Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS) dostało zgłoszenie o lawinie przed południem. Zdaniem HZS masy śniegu zerwały się pod ciężarem alpinistów na północno-zachodniej ścianie Tępej.

Słowacja. Tragedia w Tatrach Wysokich, zginęło dwóch turystów

Lawina porwała dwie osoby, które spadły z nią około 400 metrów i zostały zasypane przez śnieg. Obaj mężczyźni (w wieku 37 i 38 lat) mieli przy sobie sprzęt lawinowy, dzięki czemu towarzyszący im koledzy szybko ich zlokalizowali. Mimo natychmiast podjętej akcji pomoc nie przyniosła jednak rezultatów.

Wezwani ratownicy z uwagi na złe warunki atmosferyczne nie mogli wykorzystać śmigłowców. Ostatecznie na miejsce dotarli ratownicy ze straży pożarnej drogą lądową.

Przed ich przybyciem udało się wydobyć spod śniegu dwie zasypane osoby, ale mimo akcji reanimacyjnej obrażenia były zbyt poważne i stwierdzono ich zgon.

W wyżej położonych partiach Tatr Wysokich, powyżej 1700 metrów nad poziomem morza, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali.

