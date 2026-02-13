Rekordowa emerytura po waloryzacji. Spory wzrost

Dzięki najnowszym danym Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń znane są już wskaźniki, na podstawie których zostanie obliczona waloryzacja emerytur i rent. Wyniesie ona 5,3 proc. Dla wielu osób oznacza to niewielki wzrost świadczeń, ale są też emeryci, którzy otrzymają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dodatkowe tysiące złotych. To efekt długiego stażu pracy i wysokich odprowadzanych składek.

Rekordowa emerytura w Polsce. Senior otrzyma kolejne tysiące

Obecnie najwyższa emerytura w Polsce wynosi 51,4 tys. zł - wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest wypłacana w województwie śląskim. Dzięki znajomości wskaźnika waloryzacji wiadomo już, że na każde 100 zł pobierane przez uprawnionych, przypadać będzie ponad 5 zł doliczenia. W przypadku rekordzisty, mężczyzny z 67-letnim stażem pracy, oznacza to dodatkowe 2,7 tys. zł. A to przekłada się na kwotę przekraczającą 54,1 tys. zł co miesiąc.

Biorąc pod uwagę fakt, że zeszłoroczne dane ZUS mówiły o średniej emeryturze wysokości 4045,20 zł, sama wartość tej podwyżki będzie stanowić ok. 66 proc. przeciętnego świadczenia. Mało tego, ponad jedna piąta emerytów (22,7 proc.) otrzymywała od ubezpieczyciela sumę nieprzekraczającą 2600 zł.

Waloryzacja 2026. Ten sam procent dla wszystkich

Wspomniane podniesienie kwot o 5,3 proc. dotyczy każdego świadczeniobiorcy, niezależnie od dochodów. Przepisy nie przewidują górnego limitu pozyskiwanych od ubezpieczyciela środków. Stąd mający 2000 zł brutto wpływów wzbogacą się miesięcznie o niewiele ponad 100 zł, a najbogatsi nawet o czterocyfrowe wartości.

Także w tym kontekście część starszych osób może rozważać dłuższą aktywność zawodową. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że "[…] każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent". W praktyce oznacza to również wyższe podwyżki po waloryzacji.

Trzynastka także dla zamożnych seniorów. Sprawa jest jasna

Opisywane rozwarstwienie nie ma wpływu na wypłatę trzynastej emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że jest to dodatek, którego wysokość oraz prawo do otrzymania nie zależą od dochodu.

Wystarczy, że na dzień 31 marca dana osoba ma prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia. Także w tym przypadku system nie rozróżnia osób o wyższych i niższych dochodach. Zarówno jedni, jak i drudzy otrzymają równowartość minimalnego świadczenia brutto. Wypłaty będą realizowane z urzędu, zgodnie z ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Trzynaste emerytury trafią do seniorów w kwietniu. Ich wysokość, po waloryzacji, wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli o niespełna 100 zł więcej niż rok wcześniej (1878,91 zł).

