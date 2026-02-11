Główny Urząd Statystyczny podał już dane dotyczące inflacji oraz realnego wzrostu płac w 2025 roku. Dzięki temu wiadomo, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku ostatecznie wyniesie 5,3 proc. O tyle wyższe będą między innymi trzynasta i czternasta emerytura.

W przypadku czternastki obowiązują jednak sztywne zasady wypłat. Zamrożony próg dochodowy sprawia, że z roku na rok kolejni seniorzy tracą prawo do pełnej kwoty świadczenia.

Podwyżka w marcu, cięcia we wrześniu. Tak liczona jest czternasta emerytura

Wraz z marcową waloryzacją najniższa emerytura pójdzie w górę do ok. 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że identyczną wysokość będzie miała czternastka. Przewidziane maksimum otrzymają jedynie ci, którzy mają świadczenie nieprzekraczające 2900 zł brutto. Powyżej tej granicy obowiązuje metoda "złotówka za złotówkę", proporcjonalnie pomniejszająca zakres wsparcia.

Dla przykładu: jeśli dana osoba pobiera 3500 zł brutto, a więc o 600 zł więcej od limitu, to właśnie o tę różnicę uszczuplony zostanie dodatek. W takim przypadku wyniesie 1378,49 zł.

Istnieje ponadto "górny limit" wypłaty. Przepisy zakładają, że jeśli wyliczona kwota bonusu wyniesie mniej niż 50 zł, nie będzie on transferowany na konto wcale. Dotyczy to seniorów, których dochody zaczynają się od 4828,49 zł.

Niesprawiedliwe rozwiązanie? Eksperci alarmują

Przewidziane dla czternastej emerytury kryterium dochodowe, zdaniem ekspertów, może być niekorzystne dla części seniorów. Jak zauważył w rozmowie z "Faktem" dr Tomasz Lasocki, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych z Politechniki Warszawskiej, brana jest pod uwagę jedynie rozmiar przelewów od ubezpieczyciela, "a nie realna sytuacja majątkowa".

Jego zdaniem niektórzy mogą mieć niskie świadczenia, ale znaczące zyski czerpać np. z wynajmu mieszkań. - I taka osoba czternastkę dostanie, choć jej sytuacja finansowa wcale nie musi być zła - tłumaczy.

Czternastka do zmiany? Prezes ZUS Politycy stawiają sprawę jasno

Czy zapisany w ustawie o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów próg dochodowy zostanie zwiększony albo zlikwidowany? Na razie niewiele na to wskazuje.

W ubiegłym roku na pytanie "Faktu" o modyfikacje, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało, że nie są one planowane. Wypowiedzi na ten temat udzielił dziennikowi również prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

iStock Waloryzacja 2026. Co z czternastą emeryturą?

- Mamy coraz większą populację osób w wieku starszym, więc jeśli zaciągniemy zbyt duże zobowiązania, to musimy myśleć perspektywicznie, kto będzie na to płacił - stwierdził, przestrzegając przed wyzwaniem, jakim jest "zaciąganie zobowiązań na przyszłość".

W efekcie czternasta emerytura, w przeciwieństwie do wypłacanej w kwietniu trzynastej, pozostaje świadczeniem, z którego w pełnej wysokości korzysta ograniczona grupa uprawnionych.

