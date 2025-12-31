Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że "według szybkiego szacunku" ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu wzrosły o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Mieści się to w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań plus minus 1 punkt procentowy.

Jak podano w komunikacie GUS, w porównaniu z listopadem 2025 roku ceny w grudniu pozostały na niezmienionym poziomie.

"Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ma charakter wstępny i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Pełne dane o inflacji CPI w grudniu 2025 GUS opublikuje 15 stycznia 2026 roku.

Jak zmieniały się ceny w grudniu? GUS podał nowe dane o inflacji

Jak wskazano w grudniu żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 2,4 proc. w ujęciu rok do roku, zaś w ujęciu miesiąc do miesiąca ceny w tej kategorii pozostały bez zmian. Jeszcze w listopadzie ceny żywności i napojów bezalkoholowych wrosły o 2,7 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.

W ujęciu rocznym podrożały nośniki energii, których cena w grudniu bieżącego roku wzrosła w o 2,8 proc. w porównaniu z grudniem 2024 roku. W ujęciu miesięcznym ich ceny nie uległy zmianie. Dla porównania, w listopadzie ceny nośników energii wzrosły o 2,7 proc. rdr, za to w ujęciu mdm odnotowano wzrost o 0,1 proc.

Zmieniły się również ceny paliw do prywatnych środków transportu, które w grudniu potaniały o 3,1 proc. w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym nastąpił spadek o 0,9 proc. Zmiany w tym zakresie zauważalne były także w listopadzie. Wówczas w ujęciu rocznym ceny spadły o 1,9 proc., a w ujęciu miesięcznym paliwa były droższe o 2,2 proc.

GUS podał najnowsze dane o inflacji. Tusk: dobra wiadomość

Po tym, jak GUS opublikował szacunkowe dane o inflacji w grudniu, do sprawy odniósł się Donald Tusk. Premier w środowym wpisie na platformie X ocenił, że Urząd przekazał "dobrą wiadomość na koniec roku".

"Inflacja w grudniu spadła do 2,4%! Tego na szczęście nikt nie zawetuje" - napisał.

