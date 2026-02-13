Od 1 października 2025 roku w Anglii, Szkocji i Walii potwierdzono 158 przypadków zakażeń Shigella sonnei. Badania laboratoryjne wykazały, że zakażenia mają wspólne źródło i są związane z pobytem na Wyspach Zielonego Przylądka. Równolegle brytyjskie służby sanitarne odnotowały także wzrost zachorowań na salmonellę u osób, które wróciły z tego kierunku.

Ponad 150 przypadków wśród turystów. Co wiadomo o zakażeniach?

Jak informuje UKHSA, pierwsze przypadki Shigella sonnei zaczęły pojawiać się w październiku 2025 roku, a największą liczbę zachorowań odnotowano pod koniec tego miesiąca. Choć w kolejnych tygodniach sytuacja zaczęła się poprawiać, nowe przypadki rejestrowano również na początku 2026 roku.

"Spośród 158 potwierdzonych przypadków zgłoszonych od 1 października 2025 roku, 118 przypadków zgłosiło podróże międzynarodowe, z czego 112 (94,9 proc.) udało się na Wyspy Zielonego Przylądka, głównie w rejonach Santa Maria i Boa Vista" - podaje UKHSA.

The Travel Health Pro zaleca, aby na bieżąco śledzić komunikaty The UK Health Security Agency.

Biegunka, gorączka i odwodnienie. Objawy zakażeń

Shigella sonnei oraz szczepy Salmonelli (Salmonella Enteritidis i Salmonella Virchow) wywołują ostre zakażenie i stany zapalne przewodu pokarmowego. Mogą się objawiać m.in. biegunką, bólem brzucha i gorączką, a w cięższych przypadkach także krwistą biegunką. U dzieci, osób starszych i pacjentów z chorobami przewlekłymi oba typy zakażeń mogą prowadzić do odwodnienia i wymagać leczenia szpitalnego.

Co więcej, jak wynika z literatury naukowej: obie grupy patogenów wykazują narastającą oporność na leczenie. Potwierdzają to, chociażby badania z 2025 roku opublikowane w "Nature Reviews Microbiology", analizy opublikowane w "International journal of food science" z 2023 roku, a także wcześniejsze prace dotyczące Salmonella enterica serotypu Virchow (2006).

Popularny kierunek w sezonie zimowym. Polacy też latają na Wyspy Zielonego Przylądka

"Liczba przyjazdów turystycznych na Wyspy Zielonego Przylądka wzrosła do 268 904 w trzecim kwartale 2025 roku z 253 360 w drugim kwartale 2025 roku" - podaje Trading Economics.

Również wśród Polaków kierunek ten zyskuje na popularności. W podsumowaniu Polskiej Izby Turystyki za 2025 rok wskazano, że Wyspy Zielonego Przylądka należą do kierunków spoza pierwszej dziesiątki, które notują jedną z największych dynamik wzrostu zainteresowania.

MSZ przypomina o bezpieczeństwie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa (w tym zdrowotnego) związane z podróżą na Wyspy Zielonego Przylądka. Resort przypomina o konieczności zachowania ostrożności, m.in. w zakresie spożywanej żywności i wody, a także o wykupieniu kompleksowego ubezpieczenia.

Choć szpitale i ośrodki zdrowia są zazwyczaj dobrze wyposażone, dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej nie jest taki sam na wszystkich wyspach, a możliwości transportu medycznego są ograniczone

Bibliografia:

