Pasożyty mogą zaszkodzić zdrowiu, a tym samym znacząco wpłynąć na komfort życia. Owsiki, glista ludzka czy pierwotniaki mogą bytować w przewodzie pokarmowym człowieka, ale niektóre choroby pasożytnicze, jak malaria, mają znacznie cięższy, ogólnoustrojowy przebieg.

Pasożyty w organizmie. Objawy bywają mylące

Zakażenie pasożytami może przebiegać różnie. U części osób dolegliwości są łagodne i niespecyficzne, przez co łatwo je zignorować. Wśród sygnałów, które bywają obserwowane, wymienia się m.in.:

przewlekłe problemy trawienne (takie jak wzdęcia, biegunki lub bóle brzucha)

bóle głowy i ogólne osłabienie

zaburzenia snu

nagły spadek masy ciała bez wyraźnej przyczyny

Specjaliści z Cleveland Clinic zauważają, że u niektórych osób mogą pojawić się także nudności, wymioty, zmiany skórne, stany podgorączkowe lub zwiększony apetyt.

Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia?

Ryzyko zakażenia można ograniczyć, stosując proste zasady. Przede wszystkim ważne jest, aby:

utrzymywać higienę rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem

dokładnie myć owoce i warzywa

unikać spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa

Znaczenie ma również jakość wody pitnej. W miejscach o gorszych warunkach sanitarnych zaleca się picie wyłącznie wody przegotowanej lub butelkowanej. Istotnym elementem profilaktyki pozostaje także regularna kontrola domowych zwierząt i stosowanie u nich preparatów odrobaczających zaleconych przez weterynarza.

Dieta może wspierać jelita

Odpowiednio zbilansowana dieta pomaga utrzymać dobrą kondycję jelit i wspiera układ odpornościowy. W codziennym jadłospisie często wymienia się produkty bogate w błonnik, warzywa, probiotyki oraz składniki takie jak cynk czy witamina C.

Należy jednak pamiętać, że dieta ani suplementy nie zastępują leczenia. W przypadku podejrzenia zakażenia pasożytami bardzo ważna jest konsultacja z lekarzem i wykonanie odpowiednich badań, a nie samodzielne "odrobaczanie".

Potwierdza to m.in. Yuqing Lu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis w badaniu opublikowanym w 2025 roku w materiałach międzynarodowej konferencji naukowej PESD 2025:

"Samo stosowanie suplementów diety nie jest w stanie w pełni zniwelować skutków zakażenia ani całkowicie wyeliminować ryzyka chorób pasożytniczych. Innymi słowy, choć odpowiednio dobrana dieta może wspierać odpowiedź immunologiczną organizmu, nie zastępuje ona bezpośredniego leczenia ani działań profilaktycznych ukierunkowanych na same pasożyty".

Pasożyty są problemem na całym świecie

Choroby pasożytnicze stanowią globalny problem zdrowotny. Przykładowo, dane Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że malaria (zimnica) wywołana przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium, każdego roku prowadzi do śmierci około 600 tys. osób. Inne choroby pasożytnicze, takie jak schistosomatoza, również przyczyniają się do tysięcy zgonów rocznie.

Zaś z przeglądu opublikowanego w 2023 roku w czasopiśmie "Gastroenterology Research" wynika, że zakażenia pasożytami jelitowymi dotyczą ponad miliarda ludzi na świecie. Chociaż w wielu przypadkach nie mają one ciężkiego przebiegu w porównaniu do malarii, to mogą prowadzić do długotrwałych dolegliwości, związanych z osłabieniem organizmu.

