Nadużycia w diecezji sosnowieckiej. Opublikowano raport

W czwartek w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej zorganizowano konferencję prasową dotyczącą pierwszej części raportu powołanej przez biskupa Artura Ważnego komisji, która pochyliła się nad kwestią nadużyć wobec osób małoletnich dokonywanych przez osoby związane z diecezją sosnowiecką.

Chodzi przede wszystkim o księży, ale wśród przytoczonych przypadków znalazły się również sytuacje dotyczące animatorów, katechetów, a nawet organisty. Badaniami objęty został okres od początku istnienie diecezji w obecnym kształcie, czyli od 1992 r.

Nadużycia w diecezji sosnowieckiej. Komisja opublikowała pierwszą część raportu

Komisja Wyjaśnianie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej składa się z sześciu specjalistów zajmujących się m.in. prawem kanonicznym, psychologią, teologią, czy komunikacją społeczną. To przede wszystkim osoby świeckie. Przewodniczącym gremium jest prawnik-kanonista i publicysta "Rzeczpospolitej" Tomasz Krzyżak.

ZOBACZ: Zamienili sutannę na krótkie spodenki. Polscy księża faworytami mistrzostw Europy

Z opublikowanej pierwszej części raportu dowiedzieć możemy się o 29 osobach, które miały dopuszczać się przestępstw na terenie diecezji sosnowieckiej. 23 zdarzenia z ich udziałem zostały oficjalnie potwierdzone. Ukaranych zostało siedem osób, a 10 spraw wciąż jest na etapie badania.

Liczby i wnioski. Komisja o wieloletniej bagatelizacji problemu

Przygotowana praca nie wskazuje jedynie na konkretne liczby. Przedstawia również wyciągnięte wnioski, które mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie: dlaczego przez 30 lat w diecezji sosnowieckiej dochodziło do tego rodzaju patologii. Jak wyjaśniano w czasie konferencji prasowej, chodzi przede wszystkim o bagatelizację problemu.

Komisja ustaliła, że osoby zgłaszające przestępstwa spotykały się częstokroć z brakiem wiary ze strony kościelnych hierarchów. Weryfikacja faktów dokonywana była w sposób pobieżny. Nie dążono też do ukarania sprawcy - zamiast tego podejmowano próby zaradzenia problemowi środkami tzw. duszpasterskiej troski.

ZOBACZ: Papież zwrócił się do Polaków. Mówił o budowie "nowej jedności"

Polegać miała ona na przenoszeniu oskarżanego o nadużycia duchownego do innej placówki. Niestety, wielokrotnie dochodziło do przypadków, gdy po takiej przeprowadzce ksiądz kontynuował patologiczne zachowania w stosunku do kolejnych osób małoletnich.

Komisja diecezji sosnowieckiej apeluje do ofiar

W trakcie badań udało się ustalić najczęstszy profil ofiar nadużyć w diecezji. To osoby niepełnoletnie, jednak 96 proc. z nich stanowią dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia. 66 proc. poszkodowanych jest płci żeńskiej.

Na konferencji podkreślono, że wiele osób zgłaszało incydenty stosunkowo późno. Przedstawiono przypadek osoby, która skrzywdzona została jeszcze w latach 70. - o sprawie poinformowała diecezję po 50 latach.

ZOBACZ: Pod akcję Kościoła podszywają się oszuści. "Arcybiskup" rozsyła maile

Do tej pory udało się ustalić ok. 50 ofiar. Niewykluczone jednak, że na kolejnym etapie prac osób tych będzie jeszcze więcej. Podczas konferencji zaapelowano do pokrzywdzonych o kontakt z komisją.

Z pierwszą częścią raportu Komisji Wyjaśnianie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej można zapoznać się TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni