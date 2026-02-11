- Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie z Archidiecezji Łódzkiej. W tych dniach wspominamy świętych Cyryla i Metodego - Apostołów Słowian i patronów Europy, ojców chrześcijaństwa, języka i kultury ludów słowiańskich - powiedział papież podczas audiencji w Auli Pawła VI.

- Wracajmy do ich dzieła apostolskiego - jak zachęcał św. Jan Paweł II - w budowaniu nowej jedności kontynentu europejskiego, by przezwyciężać napięcia, rozłamy i antagonizmy - religijne i polityczne (por. Enc. Slavorum Apostoli). Wszystkim wam błogosławię! - - dodał.

Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Wspomniał o apostołach Słowian

W katechezie Leon XIV podkreślił znaczenie Słowa Bożego w życiu Kościoła. - To, czego Kościół gorąco pragnie, to aby Słowo Boże mogło dotrzeć do każdego jego członka i karmić jego drogę wiary. Ale Słowo Boże popycha Kościół także poza niego samego i nieustannie otwiera go na misję wobec wszystkich - wyjaśnił.

ZOBACZ: Papież Leon XIV podziękował Polakom. "Wyrażam moją wdzięczność"

- Żyjemy bowiem otoczeni wieloma słowami, ale jak wiele z nich jest pustych. Czasem słyszymy też słowa mądre, które jednak nie dotykają naszego ostatecznego przeznaczenia. Słowo Boże natomiast wychodzi naprzeciw naszemu pragnieniu sensu, prawdy o naszym życiu - powiedział Leon XIV.

Papież poinformował również, że po zakończeniu audiencji uda się do Groty Lourdes w Ogrodach Watykańskich, gdzie zapali świecę jako "znak mojej modlitwy za wszystkich chorych, o których dzisiaj, w Światowym Dniu Chorego pamiętamy ze szczególną miłością".

Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II

Światowy Dzień Chorego w Kościele katolickim ustanowił w 1992 r. papież Jan Paweł II. Chciał, aby tego dnia w sposób szczególny dostrzec osoby cierpiące na duszy i ciele. Na ten dzień wyznaczył datę 11 lutego - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, które jest wynikiem uznania przez Kościół objawień Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej w Lourdes, które miały miejsce w 1858 r.

W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego w kościołach, szpitalach, hospicjach i domach opiekuńczo-leczniczych celebrowane są msze święte, podczas których udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. Metropolita warszawski abp Adrian Galbas odprawi 11 lutego mszę świętą w Kaplicy Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mdb / polsatnews.pl / PAP