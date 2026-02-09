O próbie oszustwa poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych archidiecezja wrocławska. "W ostatnich dniach otrzymujemy od księży zgłoszenia o wiadomościach e-mail rzekomo wysłanych przez J.E. Abpa Józefa Kupnego z prośbą wpłaty na rzecz pomocy Ukrainie. Informujemy, że jest to próba oszustwa. Ksiądz Arcybiskup nie jest autorem tych wiadomości i nie kontaktuje się z księżmi drogą mailową" - czytamy w komunikacie.

Archidiecezja ostrzegła, by nie klikać w odnośniki załączone do takiej korespondencji oraz by nie otwierać załączników z wiadomości niewiadomego pochodzenia. W komunikacie zwrócono się również z prośbą o każdorazowe zgłaszanie niepokojących e-maili na adres Działu Informatyki Kurii Metropolitalnej.

ZOBACZ: Pożar w pociągu PKP Intercity. Trzy osoby trafiły do szpitala

Zaznaczono ponadto, że wiadomości z Kurii Metropolitarnej są zawsze wysyłane z konkretnego adresu. Dodano, że adres nadawcy można sprawdzić samodzielnie, klikając w jego nazwę.

Zbiórki w polskich kościołach. Mają wesprzeć Ukrainę

Jak pisaliśmy, w ubiegłym tygodniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda zwrócił się z prośbą do biskupów o przeprowadzenie w niedzielę 15 lutego we wszystkich kościołach po mszach świętych zbiórki na pomoc dla Ukrainy. Pieniądze mają zostać przekazane potrzebującym za pośrednictwem Caritasu Polska.

Dotąd podobne akcje zostały przeprowadzone w archidiecezjach krakowskiej, łódzkiej i warszawskiej. Pierwszy zbiórkę w kościołach zorganizował 1 lutego metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś. W liście do wiernych przytoczył wiadomość otrzymaną od arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka, w której zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego pisał m.in.: "Walka o życie, ciepło i światło trwa".

ZOBACZ: Każdy o tym słyszał. Miliony poszkodowanych, ale w końcu złapano winnego

Caritas Archidiecezji Krakowskiej przypomina, że ofiary na pomoc dla mieszkańców ukraińskiej stolicy można nadal przekazywać za pośrednictwem strony internetowej Caritas lub przelewem na konto organizacji z dopiskiem "Kijów".

Jak poinformowała w sobotę tamtejsza kuria, dotąd zebrano 5 mln 740 tys. zł. Dzięki zgromadzonym środkom zakupiono i przekazano potrzebującym m.in. 31 generatorów prądu dużej mocy, 172 agregaty o średniej mocy, 900 nagrzewnic, 200 stacji ładowania oraz kilkanaście ton żywności. Pomoc obejmuje także artykuły przemysłowe niezbędne do wyposażenia tzw. Punktów Niezłomności, które powstają przy parafiach greckokatolickich i rzymskokatolickich w Kijowie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni