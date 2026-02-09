Dubajski Zarząd Dróg i Transportu (RTA) zawarł porozumienie z firmą Glydways, tworzącą zautomatyzowane sieci transportowe. Kontrakt przewiduje stworzenie w czteromilionowym mieście systemu, wykorzystującego elektryczne kapsuły wspierane przez sztuczną inteligencję.

Pojazd na wyłączność. Szejkowie chcą rewolucji w transporcie

Rozwiązanie polega na zbudowaniu pasów o dwumetrowej szerokości, niezależnych od ruchu drogowego, po których przez całą dobę bez przesiadek i stacji pośrednich poruszać się będą autonomiczne maszyny, mogące pomieścić od czterech do sześciu osób.

"Otrzymujesz cały pojazd na żądanie, bez obcych, bez ludzi współdzielących pojazd, za ten sam koszt co bilet na autobus lub pociąg" - zachwala pomysł cytowany przez Gulf News Mark Seeger, dyrektor generalny Glydways.

Taka "taksówka" jeździć będzie z prędkością do 50 km/h, a jedno ładowanie pozwoli jej pokonać 250 km. Jak podaje Emirates News Agency-WAM: wyposażona zostanie w Wi-Fi i klimatyzację, a także nowoczesne urządzenia sensoryczne (kamery, radary, czujniki LiDAR).

Pierwsza zaproponowana trasa połączy stację metra National Paints ze sztuczną wyspą Bluewaters. Jej planowana długość to 2,8 kilometra. Ponadto powstaną odcinki pozwalające m.in. dojechać do tak znanych miejsc, jak resort Madinat Jumeirah czy centrum handlowe Mall of the Emirates. Pierwsza linia, jak poinformował Mark Seeger, ma zostać ukończona w ciągu najbliższych czterech miesięcy.

Nawet 20 tys. pasażerów na godzinę

Szef RTA Mattar Al Tayer zaznaczył, że system pozwala na przemieszczanie się 20 000 pasażerów na godzinę w obu kierunkach. Zapewnia też redukcję kosztów inwestycyjnych o 90 proc. i operacyjnych o 70 proc. Zostanie zrealizowany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dubaj stawia na transport przyszłości, wdrażając innowacyjne rozwiązania





Dubaj stoi w korkach. Znaleźli rozwiązanie?

Przedsięwzięcie może w istotny sposób zmniejszyć zatory w mieście. Podobny zamysł mają twórcy innego rozwiązania, jaki powstaje w aglomeracji - Dubai Loop. W jego ramach powstaną innowacyjne podziemne tunele do przewożenia pasażerów. Docelowo mają one mieć 22,2 km i 19 przystanków, obejmujących dzielnicę finansową. Podróżny mają nimi dotrzeć m.in. do The Dubai Mall i Zatoki Biznesowej - podał rząd emiratu.

Dubaj stawia na transport przyszłości, wdrażając autonomiczne kapsuły

