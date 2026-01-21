Powstaje nowe megalotnisko. Jego skala może przebić Dubaj i Pekin

W Etiopii rozpoczęto budowę jednego z największych projektów infrastrukturalnych w historii Afryki, Międzynarodowego Portu Lotniczego Bishoftu (BIA). Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 12,5 mld dolarów, a jego skala może przyćmić nawet ambitne huby lotnicze w Dubaju czy Pekinie.

Wizualizacja nowoczesnego, rozległego lotniska z wieloma terminalami i pasami startowymi, obok tablet z widokiem satelitarnym.
Zaha Hadid Architects/ Google maps/
Premier Etiopii Abiy Ahmed Ali zdecydował o budowie nowego lotniska Bishoftu
  • Nowe lotnisko ma obsługiwać nawet 110 mln pasażerów rocznie
  • Projekt Bishoftu ma przejąć ruch z przeciążonego portu w Addis Abebie i zmienić układ sił
  • Wokół lotniska powstanie rozległy kompleks z terminalami cargo, hotelami i szybkim połączeniem kolejowym 

Gdy lotnisko w Bishoftu zostanie ukończone, w ok. 2030 r., ma obsługiwać nawet 110 mln pasażerów rocznie, co uczyni go jednym z największych na świecie i kluczowym węzłem globalnej łączności lotniczej. 

 

Projekt wpisuje się w strategię rozwoju transportu i handlu, mającą przyciągnąć inwestorów, turystów oraz zwiększyć możliwości logistyczne Afryki. 

Nowa era transportu lotniczego 

Oficjalne prace nad Portem Lotniczym Bishoftu wystartowały 10 stycznia 2026 r., ceremonię rozpoczęcia budowy poprowadził premier Etiopii Abiy Ahmed Ali. Projekt ma strategiczne znaczenie dla całej Afryki, ma zastąpić istniejący port w Addis Abebie, który już w ciągu kilku lat osiągnie swój maksymalny pułap przepustowości.

 

ZOBACZ: Najdłuższy podwodny tunel świata powstaje w Europie. Tuż obok Polski

 

Nowe lotnisko będzie zlokalizowane ok. 45 km na południowy wschód od Addis Abeby i jest częścią szerszej strategii pod nazwą "multi-airport", mającej zabezpieczyć przyszłość etiopskiej infrastruktury lotniczej.

 

 

Nowe lotnisko w Etiopii ma być globalną bramą AfrykiZaha Hadid Architects
Nowe lotnisko w Etiopii ma być globalną bramą Afryki

 

Finansowanie, partnerzy i wykonawcy 

Inwestycja o wartości ok. 12,5 mld dolarów jest finansowana przez Ethiopian Airlines (ok. 30 proc.), kredyty i wsparcie instytucji międzynarodowych oraz banków z Chin, USA, Europy i Bliskiego Wschodu.

 

Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) przyznał kredyt w wysokości ok. 500 mln dolarów i współpracuje przy pozyskiwaniu dalszego finansowania, którego łączna wartość ma sięgnąć ok. 8,7 mld dolarów. Na etapie robót ziemnych wydatkowano dotychczas ok. 610 mln dolarów, a ich zakończenie planowane jest w ciągu najbliższego roku. Główny wykonawca, brytyjskie studio architektoniczne Zaha Hadid Architects ma rozpocząć pracę w sierpniu 2026 r. 

 

Jak podsumował dyrektor ds. lotnictwa w Zaha Hadid Architects, Cristiano Ceccato de Sabata:

 

"Lotniska łączą ludzi i niwelują podziały narodowe. Zaha Hadid Architects czuje się zaszczycona, że ​​może być częścią tego projektu - łącząc każdy region kontynentu jako globalna brama Afryki"

 

ZOBACZ: Świat patrzy na gigantyczny sześcian na pustyni. Efekty widoczne już z satelity

 

Taki poziom finansowania świadczy o rosnącym, globalnym zainteresowaniu potencjałem inwestycyjnym i gospodarczym Afryki. Dla Etiopii to również ogromny krok w kierunku budowy narodowego hubu, którzy ma przyciągać przewoźników międzynarodowych i stać się konkurencją wobec największych portów Azji i Bliskiego Wschodu. 

Infrastruktura przyszłości 

Międzynarodowy Port Lotniczy Bishoftu będzie częścią wielkiego kompleksu "Airport City", czyli połączenia lotniska, terminali cargo, hoteli, strefy biznesowej i przestrzeni handlowych, które mają funkcjonować jak małe miasto wokół portu.

 

Nowe lotnisko w Etiopii ma obsługiwać 110 mln pasażerów rocznieGoogle Maps
Projekt przewiduje również budowę szybkiego połączenia kolejowego o długości ok. 38 km, z pociągami poruszającymi się z prędkością do 200 km/h, a także nowych dróg ekspresowych łączących Bishoftu z Addis Abebą. Ma to usprawnić transport pasażerów i towarów.

 

Główny wykonawca, brytyjskie studio architektoniczne Zaha Hadid Architects ma rozpocząć pracę w sierpniu 2026 r. Zaha Hadid Architects
Główny wykonawca, brytyjskie studio architektoniczne Zaha Hadid Architects ma rozpocząć pracę w sierpniu 2026 r. 

 

Inwestycja ma zostać zakończona do 2030 rokuZaha Hadid Architects
Nowy etiopski port lotniczy ma być jednym z największych na świecieZaha Hadid Architects
red. / polsatnews.pl
