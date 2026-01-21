Gdy lotnisko w Bishoftu zostanie ukończone, w ok. 2030 r., ma obsługiwać nawet 110 mln pasażerów rocznie, co uczyni go jednym z największych na świecie i kluczowym węzłem globalnej łączności lotniczej.

Projekt wpisuje się w strategię rozwoju transportu i handlu, mającą przyciągnąć inwestorów, turystów oraz zwiększyć możliwości logistyczne Afryki.

Nowa era transportu lotniczego

Oficjalne prace nad Portem Lotniczym Bishoftu wystartowały 10 stycznia 2026 r., ceremonię rozpoczęcia budowy poprowadził premier Etiopii Abiy Ahmed Ali. Projekt ma strategiczne znaczenie dla całej Afryki, ma zastąpić istniejący port w Addis Abebie, który już w ciągu kilku lat osiągnie swój maksymalny pułap przepustowości.

ZOBACZ: Najdłuższy podwodny tunel świata powstaje w Europie. Tuż obok Polski

Nowe lotnisko będzie zlokalizowane ok. 45 km na południowy wschód od Addis Abeby i jest częścią szerszej strategii pod nazwą "multi-airport", mającej zabezpieczyć przyszłość etiopskiej infrastruktury lotniczej.

Zaha Hadid Architects Nowe lotnisko w Etiopii ma być globalną bramą Afryki

Finansowanie, partnerzy i wykonawcy

Inwestycja o wartości ok. 12,5 mld dolarów jest finansowana przez Ethiopian Airlines (ok. 30 proc.), kredyty i wsparcie instytucji międzynarodowych oraz banków z Chin, USA, Europy i Bliskiego Wschodu.

Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) przyznał kredyt w wysokości ok. 500 mln dolarów i współpracuje przy pozyskiwaniu dalszego finansowania, którego łączna wartość ma sięgnąć ok. 8,7 mld dolarów. Na etapie robót ziemnych wydatkowano dotychczas ok. 610 mln dolarów, a ich zakończenie planowane jest w ciągu najbliższego roku. Główny wykonawca, brytyjskie studio architektoniczne Zaha Hadid Architects ma rozpocząć pracę w sierpniu 2026 r.

Jak podsumował dyrektor ds. lotnictwa w Zaha Hadid Architects, Cristiano Ceccato de Sabata:

"Lotniska łączą ludzi i niwelują podziały narodowe. Zaha Hadid Architects czuje się zaszczycona, że ​​może być częścią tego projektu - łącząc każdy region kontynentu jako globalna brama Afryki"

ZOBACZ: Świat patrzy na gigantyczny sześcian na pustyni. Efekty widoczne już z satelity

Taki poziom finansowania świadczy o rosnącym, globalnym zainteresowaniu potencjałem inwestycyjnym i gospodarczym Afryki. Dla Etiopii to również ogromny krok w kierunku budowy narodowego hubu, którzy ma przyciągać przewoźników międzynarodowych i stać się konkurencją wobec największych portów Azji i Bliskiego Wschodu.

Infrastruktura przyszłości

Międzynarodowy Port Lotniczy Bishoftu będzie częścią wielkiego kompleksu "Airport City", czyli połączenia lotniska, terminali cargo, hoteli, strefy biznesowej i przestrzeni handlowych, które mają funkcjonować jak małe miasto wokół portu.

Google Maps Nowe lotnisko w Etiopii ma obsługiwać 110 mln pasażerów rocznie

Projekt przewiduje również budowę szybkiego połączenia kolejowego o długości ok. 38 km, z pociągami poruszającymi się z prędkością do 200 km/h, a także nowych dróg ekspresowych łączących Bishoftu z Addis Abebą. Ma to usprawnić transport pasażerów i towarów.

Zaha Hadid Architects Główny wykonawca, brytyjskie studio architektoniczne Zaha Hadid Architects ma rozpocząć pracę w sierpniu 2026 r.

Zaha Hadid Architects Inwestycja ma zostać zakończona do 2030 roku

Zaha Hadid Architects Nowy etiopski port lotniczy ma być jednym z największych na świecie

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl