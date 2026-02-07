Gigantyczny projekt na pustyni stał się faktem. O tej atrakcji mówi świat

Park rozrywki Six Flags Qiddiya City sam nazywa Falcons Flight swoją flagową atrakcją. "To rekordowa, rozwijająca zawrotne prędkości i bardzo emocjonująca przejażdżka, z licznymi momentami nieważkości i potężnymi przeciążeniami" - podkreślono na stronie parku.

Nowy park rozrywki Six Flags Qiddiya City w Arabii Saudyjskiej zaoferuje rekordowe atrakcje

Naj, naj, naj. Przełomowy rollercoaster

Co czyni otwarty 31 grudnia 2025 r. rollercoaster tak wyjątkowym? Poza wspomnianą prędkością 250 km/h, która stanowi rekord świata, osiąga także najpokaźniejszą 195-metrową wysokość szczytową. Można to porównać do jazdy z zawrotną szybkością ze szczytu 60-piętrowego wieżowca. W dodatku jazdy niekrótkiej, bo trasa długości 4325 metrów czyni z "Lotu Sokoła" globalnego lidera także pod tym względem.

Producent maszyny, firma Intamin, podaje, że kolejkę napędza "najmocniejszy na rynku" magnetyczny system napędowy LSM. Wagoniki są aerodynamiczne i zapewniają pasażerom komfort i bezpieczeństwo. Przedsiębiorstwo zapewnia, że urządzenie jest stworzone do osiągania najlepszych wyników przy zachowaniu przyjemności z jazdy. Całości wrażenia dopełnia surowy, skalisto-pustynny krajobraz, który w zderzeniu z neonami nowoczesnego parku tworzy niemal księżycową, futurystyczną scenerię.

Park rozrywki Six Flags Qiddiya City zapowiada rewolucję w rozrywce

A to nie koniec, bo Intamin zachwala też dwie kolejne swoje konstrukcje w szybko zdobywającym rozgłos parku rozrywki.

Wysoki na 73 metry Spitfire oferuje najwyższą na świecie inwersję na kolejce górskiej, a dzięki potrójnemu przyspieszeniu rozpędza się do 127 km/h. Z kolei wieża Skywatch została doceniona za panoramiczne, 360-stopniowe widoki.

Cały kompleks, jak mówi cytowany w komunikacie dla mediów John Reilly, prezes Six Flags Entertainment Corporation, "na nowo zdefiniuje rozrywkę w regionie".

"Ten światowej klasy ośrodek łączy w sobie najnowocześniejsze, rekordowe atrakcje, immersyjne doświadczenia dla osób w każdym wieku oraz wyjątkowe emocje"- podkreślił.

Nie tylko rollercoastery. Aquapark, F1 i stadion w jednym miejscu

Poza zabawą "naziemną", w pobliżu Six Flags ma powstać park wodny Aquarabia. I tu rozmachu nie zabraknie. Ma to być pierwsze tego typu miejsce w całej Arabii Saudyjskiej i od razu zasłynąć największą i najdłuższą na świecie kolejką wodną. Odwiedzający zanurzą się w niej, zjeżdżając z 42 metrów i pokonując wysoki 180-stopniowy zakręt.

Wszystkie te obiekty ma pomieścić gigaprojekt Qiddiya City w prowincji Rijad. To element strategii Saudi Vision, która w ciągu najbliższych lat ma wzbogacić królestwo o turystyczne i rozrywkowe perełki, które przyciągną turystów. Na środku pustyni poza lunaparkiem i aquaparkiem ma też powstać tor Formuły 1 i stadion piłkarski, będący areną zmagań na mistrzostwach świata w 2034 roku.

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie projektu, Qiddiya City spodziewa się przyciągnąć około 48 milionów turystów rocznie.

red. / polsatnews.pl