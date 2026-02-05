Modernizacja pochłonie 500 milionów dirhamów, czyli ok. 136 milionów dolarów. Następca tronu Dubaju i wicepremier Zjednoczonych Emiratów Arabskich Hamdan bin Mohammed poinformował na początku lutego, że zatwierdził już plan zagospodarowania przestrzennego plaży Umm Suqeim. "Inwestycja będzie służyć 6 milionom gości rocznie" - zapowiedział.

Następca tronu Dubaju, Hamdan bin Mohammed, zatwierdził plany modernizacji plaży

Nocne pływanie, sport i zakupy. Dubajski megaprojekt

Z kolei oficjalny profil emirackiej metropolii podkreślił w mediach społecznościowych, że plaża - która ma zostać powiększona o 30 proc - zostanie przekształcona w "ikoniczne miejsce o globalnej atrakcyjności, eksponujące jednocześnie emiracką tożsamość".

Do wpisu dołączono nagranie z wizualizacją, na której widać planowane zmiany w rejonie rozciągającym się na 3,1 kilometra i pokrywającym 445 000 metrów kwadratowych. Mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać między innymi z:

3,5 km tras rowerowych, biegowych i spacerowych,

restauracji i sklepów na wydzielonym terenie obejmującym 10 000 metrów kwadratowych

miejsc przeznaczonych na rozrywkę, rekreację i sport

oświetlonego obszaru pozwalającego na wieczorną aktywność i nocne pływanie

zwiększonej o 200 proc. liczby miejsc parkingowych (ok. 2400)

38-metrowej wieży obserwacyjnej

x.com Następca tronu Dubaju zatwierdził plan zagospodarowania plaży Umm Suqeim

Wszystko to zaprojektowane jest tak, aby jak najbardziej ułatwić korzystanie z atrakcji seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Dubaj stawia sobie ambitny cel: zwiększenie rocznej liczby odwiedzających Umm Suqeim o 70 proc.

Zakłada się wkomponowanie nowego projektu w istniejącą "miejską tkankę" poprzez poprawę jakości pobliskich jezdni oraz odseparowanie ruchu drogowego. Dzięki temu zwiększone zainteresowanie inwestycją nie powinno przeszkadzać mieszkańcom okolicy.

Ekologiczne rozwiązania na plaży Umm Suqeim

Pomysłodawcy wzięli też pod uwagę ekologiczne rozwiązania i skutki zmian klimatu. Jak podaje agencja prasowa WAM, w projekcie przewidziano podniesienie poziomu pasa nadmorskiego oraz budowę dwumetrowego muru oporowego, które mają przeciwdziałać skutkom podniesienia poziomu mórz. Poza tym uruchomiony zostanie, oparty na sztucznej inteligencji, system zarządzania obiektami, który ma zapewnić ich efektywne wykorzystanie.

Pexels Następca tronu Dubaju zatwierdził plan rozbudowy plaży

Koncepcja wpisuje się w dwie duże strategie. Jedna z nich zakłada podniesienie jakości funkcjonowania w aglomeracji i tworzenie miejsc ułatwiających prowadzenie zdrowego stylu życia. Druga przewiduje, że do 2040 roku zbudowana zostanie zrównoważona infrastruktura miejska, a wykorzystanie terenów nadmorskich ulegnie optymalizacji.

Jak podaje The National News, Szejk Hamdan bin Mohammed podkreślił, że plan rozwoju "jest częścią kompleksowej wizji stworzenia holistycznego środowiska miejskiego, które spełnia oczekiwania społeczności oraz wzmacnia pozycję Dubaju jako najlepszego miasta na świecie do życia, pracy i odwiedzania".

