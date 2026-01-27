Realizacja systemu autostrad międzystanowych zajęła około 35 lat, a jego faktyczny koszt wyniósł 114 mld dolarów w cenach historycznych (co odpowiada ok. 425 mld dolarów w cenach z 2006 r. oraz ok. 634 mld dolarów w przeliczeniu na 2024 r.).

Projekt, który połączył całe Stany Zjednoczone

System autostrad międzystanowych - Interstate Highway System - powstał z myślą o stworzeniu spójnej sieci dróg łączących wszystkie regiony USA. W 1944 r. Kongres zatwierdził ogólną koncepcję sieci autostrad, jednak nie zapewnił odpowiednich funduszy na budowę.

W 1952 r., jeszcze przed wyborami prezydenckimi, Eisenhower powiedział w wywiadzie dla Hearst Newspapers: "Przestarzałość autostrad w kraju stanowi przerażający problem marnotrawstwa, niebezpieczeństwa i śmierci".

Cztery lata później, w 1956 roku, prezydent USA Dwight D. Eisenhower podpisał tzw. Federal-Aid Highway Act of 1956, co pozwoliło na finansowanie prac z budżetu federalnego. W tym samym roku budowa ruszyła, a jej celem było nie tylko usprawnienie transportu cywilnego, lecz także wzmocnienie bezpieczeństwa państwa.

Autostrady miały umożliwić szybkie przemieszczanie się wojska i sprzętu w razie zagrożenia, co w realiach zimnowojennej paniki miało ogromne znaczenie. Stąd też pełna nazwa tego systemu dróg, czyli Narodowy System Autostrad Międzystanowych i Obronnych im. Dwighta D. Eisenhowera.

Wikimedia Commons Mapa autostrad w Stanach Zjednoczonych

Symbolicznym zakończeniem prac było oddanie w 1992 r. odcinka autostrady I-70 w Glenwood Canyon w Kolorado. Choć system uznano wówczas za ukończony, infrastruktura pozostaje stale modernizowana. Obecne działania koncentrują się głównie na naprawach starzejącej się sieci drogowej oraz dostosowaniu jej do pojazdów elektrycznych i autonomicznych.

Inwestycja przyczyniła się do gwałtownego rozwoju transportu samochodowego, logistyki i handlu. Ale miała też swoje ciemne strony, m.in. degradację centrów miast i prawie całkowite uzależnienie społeczeństwa od samochodów.

75 tysięcy kilometrów asfaltu i betonu

W ramach projektu powstało ponad 75 tys. kilometrów dróg szybkiego ruchu, setki mostów, wiaduktów i węzłów komunikacyjnych. Skala inwestycji była wprost bezprecedensowa, autostrady przecinały miasta, góry, pustynie i tereny rolnicze, często wymagając wyjątkowo kosztownych wyburzeń oraz skomplikowanych prac inżynieryjnych. Budowa zmieniła obraz USA i na trwałe wpłynęła na rozwój metropolii oraz przedmieść.

Co ciekawe, amerykański system autostrad międzystanowych został zaprojektowany według spójnego schematu numeracji, który pozwala kierowcom łatwiej odnaleźć się w terenie:

trasy prowadzące z północy na południe oznaczono numerami nieparzystymi

z kolei autostrady biegnące ze wschodu na zachód mają numery parzyste

Wikimedia Commons Jak numerowane są autostrady w USA?

Jest to pomocne, ponieważ już sam numer drogi daje kierowcy podstawową informację o jej przebiegu. Po numerze autostrady można od razu rozpoznać, czy trasa biegnie w osi północ-południe czy wschód-zachód, a to znacząco ułatwia orientację w terenie. Dodatkowo trasy trzycyfrowe pełnią funkcję obwodnic, łączników lub dojazdów do miast.

Polsat News System autostrad międzystanowych w USA połączył cały kraj i wpłynął na jego rozwój

