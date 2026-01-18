Najbezpieczniejsze linie lotnicze. Opublikowano nowy ranking
Serwis AirlineRatings wskazał 25 najbezpieczniejszych linii lotniczych w 2026 roku. W czołówce znalazło się kilku przewoźników z Europy. Serwis zajmuje się oceną bezpieczeństwa linii lotniczych i stale monitoruje 320 z nich.
Ujętych w zestawieniu 25 linii lotniczych uznanych zostało za najbezpieczniejsze i zaliczono do liderów. Różnice w przydzielonej punktacji są minimalne. Z tego względu nie należy traktować pozycji numer 1 jako bardziej bezpiecznej od pozycji numer 25. Jak wyjaśnia odpowiedzialna za sporządzenie listy Sharon Petersen:
"Wszystkie linie lotnicze z Top 25 są światowymi liderami w bezpieczeństwie lotniczym, a twierdzenia, że jedna jest znacząco bezpieczniejsza lub mniej bezpieczna od innej, są zarówno sensacyjne, jak i fałszywe".
Kryteria brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu to m.in.:
- wiek i stan floty
- historia poważnych zdarzeń i incydentów
- procedury ograniczające skutki turbulencji
- liczba incydentów w odniesieniu do całkowitej liczby lotów
- standardy szkoleniowe załogi
- wyniki międzynarodowych audytów bezpieczeństwa
Z kim warto podróżować po świecie i Europie w 2026 roku?
AirlineRatings przyznaje, że tegoroczna lista nie różni się znacząco od poprzednich edycji. Oznacza to, że liderzy utrzymują wysoki poziom świadczonych usług, a standardy bezpieczeństwa nie są dla nich wyłącznie "słowami-wydmuszkami".
Pierwsze miejsce zajęła linia Etihad z Zatoki Perskiej. Sharon Petersen wyjaśnia, że to efekt połączenia wielu czynników:
"Młodej floty, postępów w bezpieczeństwie kokpitu, zwłaszcza w zakresie turbulencji, historii bez awarii oraz najniższej liczby incydentów na lot spośród wszystkich linii lotniczych na liście. Linia lotnicza uczestniczyła także w naszym niezależnym audycie bezpieczeństwa pokładowym i wykazała się doskonałym przestrzeganiem przepisów dotyczących zarządzania turbulencjami w kabinie".
W rankingu najbezpieczniejszych na świecie linii lotniczych znalazły się:
- Etihad
- Cathay Pacific
- Qantas
- Katar
- Emirates
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- EVA Air
- Virgin Australia
- Korean Air
- STARLUX
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- ANA
- Alaska Airlines
- TAP Air Portugal
- SAS
- British Airways
- Vietnam Airlines
- Iberia
- Lufthansa
- Air Canada
- Delta
- American Airlines
- Fiji Airways
W gronie liderów widoczne są linie europejskie: Turkish Airlines, TAP Air Portugal, SAS, Iberia, Lufthansa oraz brytyjskie - Virgin Atlantic i British Airways.
Najbezpieczniejsze tanie linie lotnicze na świecie i Europie w 2026 roku
Serwis AirlineRatings ocenił bezpieczeństwo także tanich linii lotniczych.
W top 25, którymi warto przemieszczać się po świecie znalazły się:
- HK Express
- Jetstar Airways
- Scoot
- flydubai
- EasyJet Group
- Southwest
- airBaltic
- VietJet Air
- Wizz Air Group
- AirAsia Group
- TUI UK
- Vueling
- Norwegian
- JetBlue
- FlyNAS
- Cebu Pacific
- Jet
- Ryanair Ireland and UK
- Spring Airlines China
- Transavia Group
- Eurowings Group
- Volaris
- WestJet Group
- GOL
- SKY Airline Chile
Drugi rok z rzędu pierwsze miejsce zajęła linia HK Express. Jak poinformowała CEO serwisu:
"Dzięki nowoczesnej flocie, wyjątkowo niskiemu wskaźnikowi incydentów i niemal bezbłędnemu audytowi bezpieczeństwa na pokładzie. Biorąc pod uwagę surowe wymogi Hongkongu dotyczące zgłaszania incydentów, ten niski wskaźnik incydentów i brak poważnych incydentów rzeczywiście świadczą o wysokiej dyscyplinie i sprawnym zarządzaniu firmą"
Po raz pierwszy w zestawieniu pojawiły się chińskie linie Spring Airlines China.
Co ciekawe, airBaltic awansowała do pierwszej dziesiątki.
W gronie liderów tanich linii lotniczych z Europy znalazły się również: easyJet, Wizz Air, TUI, Vueling, Norwegian, Jet2, Ryanair, Transavia, Eurowings.
