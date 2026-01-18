Ujętych w zestawieniu 25 linii lotniczych uznanych zostało za najbezpieczniejsze i zaliczono do liderów. Różnice w przydzielonej punktacji są minimalne. Z tego względu nie należy traktować pozycji numer 1 jako bardziej bezpiecznej od pozycji numer 25. Jak wyjaśnia odpowiedzialna za sporządzenie listy Sharon Petersen:

"Wszystkie linie lotnicze z Top 25 są światowymi liderami w bezpieczeństwie lotniczym, a twierdzenia, że jedna jest znacząco bezpieczniejsza lub mniej bezpieczna od innej, są zarówno sensacyjne, jak i fałszywe".

ZOBACZ: Katastrofa amerykańskiego F-16. Pilot cudem zdążył się katapultować

Kryteria brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu to m.in.:

wiek i stan floty

historia poważnych zdarzeń i incydentów

procedury ograniczające skutki turbulencji

liczba incydentów w odniesieniu do całkowitej liczby lotów

standardy szkoleniowe załogi

wyniki międzynarodowych audytów bezpieczeństwa

Z kim warto podróżować po świecie i Europie w 2026 roku?

AirlineRatings przyznaje, że tegoroczna lista nie różni się znacząco od poprzednich edycji. Oznacza to, że liderzy utrzymują wysoki poziom świadczonych usług, a standardy bezpieczeństwa nie są dla nich wyłącznie "słowami-wydmuszkami".

Pierwsze miejsce zajęła linia Etihad z Zatoki Perskiej. Sharon Petersen wyjaśnia, że to efekt połączenia wielu czynników:

"Młodej floty, postępów w bezpieczeństwie kokpitu, zwłaszcza w zakresie turbulencji, historii bez awarii oraz najniższej liczby incydentów na lot spośród wszystkich linii lotniczych na liście. Linia lotnicza uczestniczyła także w naszym niezależnym audycie bezpieczeństwa pokładowym i wykazała się doskonałym przestrzeganiem przepisów dotyczących zarządzania turbulencjami w kabinie".

ZOBACZ: Nietrzeźwy pilot za sterami. "Incydent, którego żałujemy"

W rankingu najbezpieczniejszych na świecie linii lotniczych znalazły się:

Etihad Cathay Pacific Qantas Katar Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air STARLUX Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA Alaska Airlines TAP Air Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta American Airlines Fiji Airways

W gronie liderów widoczne są linie europejskie: Turkish Airlines, TAP Air Portugal, SAS, Iberia, Lufthansa oraz brytyjskie - Virgin Atlantic i British Airways.

Najbezpieczniejsze tanie linie lotnicze na świecie i Europie w 2026 roku

Serwis AirlineRatings ocenił bezpieczeństwo także tanich linii lotniczych.

W top 25, którymi warto przemieszczać się po świecie znalazły się:

HK Express Jetstar Airways Scoot flydubai EasyJet Group Southwest airBaltic VietJet Air Wizz Air Group AirAsia Group TUI UK Vueling Norwegian JetBlue FlyNAS Cebu Pacific Jet Ryanair Ireland and UK Spring Airlines China Transavia Group Eurowings Group Volaris WestJet Group GOL SKY Airline Chile

Drugi rok z rzędu pierwsze miejsce zajęła linia HK Express. Jak poinformowała CEO serwisu:

"Dzięki nowoczesnej flocie, wyjątkowo niskiemu wskaźnikowi incydentów i niemal bezbłędnemu audytowi bezpieczeństwa na pokładzie. Biorąc pod uwagę surowe wymogi Hongkongu dotyczące zgłaszania incydentów, ten niski wskaźnik incydentów i brak poważnych incydentów rzeczywiście świadczą o wysokiej dyscyplinie i sprawnym zarządzaniu firmą"

ZOBACZ: Wybrano najgorszą linię lotniczą świata. Dane ujawniają skalę opóźnień

Po raz pierwszy w zestawieniu pojawiły się chińskie linie Spring Airlines China.

Co ciekawe, airBaltic awansowała do pierwszej dziesiątki.

W gronie liderów tanich linii lotniczych z Europy znalazły się również: easyJet, Wizz Air, TUI, Vueling, Norwegian, Jet2, Ryanair, Transavia, Eurowings.

Polsat News Najstarsze lotnisko świata ma 117 lat

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl