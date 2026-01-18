Najbezpieczniejsze linie lotnicze. Opublikowano nowy ranking

Serwis AirlineRatings wskazał 25 najbezpieczniejszych linii lotniczych w 2026 roku. W czołówce znalazło się kilku przewoźników z Europy. Serwis zajmuje się oceną bezpieczeństwa linii lotniczych i stale monitoruje 320 z nich.

Etihad z Zatoki Perskiej uznane za najbezpieczniejsze linie lotnicze 2026

Ujętych w zestawieniu 25 linii lotniczych uznanych zostało za najbezpieczniejsze i zaliczono do liderów. Różnice w przydzielonej punktacji są minimalne. Z tego względu nie należy traktować pozycji numer 1 jako bardziej bezpiecznej od pozycji numer 25. Jak wyjaśnia odpowiedzialna za sporządzenie listy Sharon Petersen: 

"Wszystkie linie lotnicze z Top 25 są światowymi liderami w bezpieczeństwie lotniczym, a twierdzenia, że jedna jest znacząco bezpieczniejsza lub mniej bezpieczna od innej, są zarówno sensacyjne, jak i fałszywe".

Kryteria brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu to m.in.:

  • wiek i stan floty
  • historia poważnych zdarzeń i incydentów
  • procedury ograniczające skutki turbulencji
  • liczba incydentów w odniesieniu do całkowitej liczby lotów
  • standardy szkoleniowe załogi
  • wyniki międzynarodowych audytów bezpieczeństwa 

Z kim warto podróżować po świecie i Europie w 2026 roku? 

AirlineRatings przyznaje, że tegoroczna lista nie różni się znacząco od poprzednich edycji. Oznacza to, że liderzy utrzymują wysoki poziom świadczonych usług, a standardy bezpieczeństwa nie są dla nich wyłącznie "słowami-wydmuszkami". 

 

Pierwsze miejsce zajęła linia Etihad z Zatoki Perskiej. Sharon Petersen wyjaśnia, że to efekt połączenia wielu czynników:

 

"Młodej floty, postępów w bezpieczeństwie kokpitu, zwłaszcza w zakresie turbulencji, historii bez awarii oraz najniższej liczby incydentów na lot spośród wszystkich linii lotniczych na liście. Linia lotnicza uczestniczyła także w naszym niezależnym audycie bezpieczeństwa pokładowym i wykazała się doskonałym przestrzeganiem przepisów dotyczących zarządzania turbulencjami w kabinie".

 

W rankingu najbezpieczniejszych na świecie linii lotniczych znalazły się:

  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Katar
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. STARLUX
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Air Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta
  24. American Airlines
  25. Fiji Airways 

W gronie liderów widoczne są linie europejskie: Turkish Airlines, TAP Air Portugal, SAS, Iberia, Lufthansa oraz brytyjskie - Virgin Atlantic i British Airways.

Najbezpieczniejsze tanie linie lotnicze na świecie i Europie w 2026 roku 

Serwis AirlineRatings ocenił bezpieczeństwo także tanich linii lotniczych.  

 

W top 25, którymi warto przemieszczać się po świecie znalazły się:

  1. HK Express
  2. Jetstar Airways
  3. Scoot
  4. flydubai
  5. EasyJet Group
  6. Southwest
  7. airBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. FlyNAS
  16. Cebu Pacific
  17. Jet
  18. Ryanair Ireland and UK 
  19. Spring Airlines China
  20. Transavia Group
  21. Eurowings Group
  22. Volaris
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline Chile

Drugi rok z rzędu pierwsze miejsce zajęła linia HK Express. Jak poinformowała CEO serwisu: 

 

"Dzięki nowoczesnej flocie, wyjątkowo niskiemu wskaźnikowi incydentów i niemal bezbłędnemu audytowi bezpieczeństwa na pokładzie. Biorąc pod uwagę surowe wymogi Hongkongu dotyczące zgłaszania incydentów, ten niski wskaźnik incydentów i brak poważnych incydentów rzeczywiście świadczą o wysokiej dyscyplinie i sprawnym zarządzaniu firmą"

 

Po raz pierwszy w zestawieniu pojawiły się chińskie linie Spring Airlines China

 

Co ciekawe, airBaltic awansowała do pierwszej dziesiątki. 

 

W gronie liderów tanich linii lotniczych z Europy znalazły się również: easyJet, Wizz Air, TUI, Vueling, Norwegian, Jet2, Ryanair, Transavia, Eurowings.

