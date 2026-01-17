W piątek prokuratura krajowa postawiła postawiła akt oskarżenia pięciu osobom - Vladyslavowi D., Viacheslavowi C., Vladyslawowi B., Serhiiemu Y. i Aleksandrowi B. Celem działań oskarżonych było osłabienie bezpieczeństwa oraz destabilizacja funkcjonowania infrastruktury logistycznej i lotniczej państw Unii Europejskiej.

Obywatele Ukrainy mieli odbierać, przewozić i przechowywać pakunki z materiałami wybuchowymi. Co więcej, mieli przygotowywać przyszłe działania sabotażowe, oraz werbować ludzi do udziału w sabotażach. Prokuratura poinformowała także, że w toku śledztwa uzyskano dowody pozwalające na przedstawienie zarzutów szóstej osobie, Rosjaninowi Jaroslavowi M., jednak z uwagi na nieustalone miejsce pobytu nie ogłoszono mu zarzutów.

Zatrzymano sabotażystów. Ambasador Ukrainy wystosował apel

Sprawę zatrzymania Ukraińców opisał w swoich mediach społecznościowych ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Dyplomata zwrócił się też we wpisie do swoich rodaków. "Apeluję do wszystkich Ukraińców: nie poddawajcie się obietnicom łatwego zarobku. Rosyjskie agencje wywiadowcze próbują rekrutować i angażować w działania dywersyjne za pośrednictwem internetu, w tym Telegrama" - przestrzegł.

"Kiedy groźby ze strony agresora rosną, zadaj sobie proste pytanie: po czyjej jesteś stronie?" - zaproponował Wasyl Bodnar, dodając, że każda decyzja podjęta przez obywateli Ukrainy "ma znaczenie".

Ambasador zaapelował o świadomie działanie i udowodnienie światu "siły, odporności i godności". "To właśnie pomaga nam zabezpieczyć naszą przyszłość" - wskazał Bodnar.

Oskarżeni o akty dywersji. Grozi im dożywocie

Czyny pięciu obywateli Ukrainy i jednego Rosjanina kwalifikowane są jako działanie na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, posługiwanie się materiałami wybuchowymi, zniszczeniem mienia znacznej wartości oraz usiłowanie sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym.

Zdaniem prokuratury wszystkie zarzucane czyny zostały uznane za mające charakter terrorystyczny. Oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec oskarżonych areszt tymczasowy.

