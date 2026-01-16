Wysyłali eksplodujące paczki. Ukraińcy i Rosjanin oskarżeni

Mężczyźni byli podejrzani o wysyłanie z Litwy do europejskich krajów paczek z materiałami wybuchowymi. Wysłali także dwie paczki "testowe" do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

W piątek prokuratura krajowa postawiła postawiła akt oskarżenia pięciu osobom - Vladyslavowi D., Viacheslavowi C., Vladyslaowi a B., Serhiiemu Y. i Aleksandrowi B. Celem działań oskarżonych było osłabienie bezpieczeństwa oraz destabilizacja funkcjonowania infrastruktury logistycznej i lotniczej państw Unii Europejskiej.

Mężczyźni mieli odbierać, przewozić i przechowywać pakunki oraz ich zawartość. Co więcej, mieli przygotowywać przyszłe działania sabotażowe, oraz werbować ludzi do udziału w sabotażach.

Działali na rzecz Rosji. Grozi im dożywocie

Prokuratura poinformowała także, że w toku śledztwa uzyskano dowody pozwalające na przedstawienie zarzutów szóstej osobie, Rosjaninowi Jaroslavowi M., jednak z uwagi na nieustalone miejsce pobytu nie ogłoszono mu zarzutów.

Czyny wszystkich oskarżonych kwalifikowane są jako działanie na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, posługiwanie się materiałami wybuchowymi, zniszczeniem mienia znacznej wartości oraz usiłowanie sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym.

Zdaniem prokuratury wszystkie zarzucane czyny zostały uznane za mające charakter terrorystyczny. Oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec oskarżonych areszt tymczasowy.

