Wysyłali eksplodujące paczki. Ukraińcy i Rosjanin oskarżeni
Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom w śledztwie dotyczących brania udziału w działalności rosyjskiego wywiadu. Chodzi o czterech obywateli Ukrainy oraz Rosjanina, którzy mieli wysyłać paczki z łatwopalnymi i wybuchowymi materiałami. Mężczyznom może grozić dożywocie.
Mężczyźni byli podejrzani o wysyłanie z Litwy do europejskich krajów paczek z materiałami wybuchowymi. Wysłali także dwie paczki "testowe" do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
W piątek prokuratura krajowa postawiła postawiła akt oskarżenia pięciu osobom - Vladyslavowi D., Viacheslavowi C., Vladyslaowi a B., Serhiiemu Y. i Aleksandrowi B. Celem działań oskarżonych było osłabienie bezpieczeństwa oraz destabilizacja funkcjonowania infrastruktury logistycznej i lotniczej państw Unii Europejskiej.
ZOBACZ: Prezydent chce "pełnych wyjaśnień" od ministrów. Chodzi o wybory
Mężczyźni mieli odbierać, przewozić i przechowywać pakunki oraz ich zawartość. Co więcej, mieli przygotowywać przyszłe działania sabotażowe, oraz werbować ludzi do udziału w sabotażach.
Działali na rzecz Rosji. Grozi im dożywocie
Prokuratura poinformowała także, że w toku śledztwa uzyskano dowody pozwalające na przedstawienie zarzutów szóstej osobie, Rosjaninowi Jaroslavowi M., jednak z uwagi na nieustalone miejsce pobytu nie ogłoszono mu zarzutów.
ZOBACZ: Były prezydent Korei Południowej skazany. Zapadł wyrok w głośnej sprawie
Czyny wszystkich oskarżonych kwalifikowane są jako działanie na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, posługiwanie się materiałami wybuchowymi, zniszczeniem mienia znacznej wartości oraz usiłowanie sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym.
Zdaniem prokuratury wszystkie zarzucane czyny zostały uznane za mające charakter terrorystyczny. Oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec oskarżonych areszt tymczasowy.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej