Rosyjska propaganda uderza w Polskę! Odpowiedzialność za II Wojnę Światową

Oskarżenia wobec Polski padły w wywiadzie, którego Andriej Artizow udzielił rosyjskiej agencji RIA Nowosti. Jak przekonuje, w rosyjskich archiwach znajdują się dokumenty, które pozyskane zostały z Francji i które oskarżają władze w Warszawie o działania, które doprowadziły do II wojny światowej.

- Wśród nich znajdowały się dokumenty francuskiej ambasady i attaché wojskowego w Warszawie. Po ich zbadaniu okazało się, że szczegółowo opisywały one sprzeciw Polaków wobec negocjacji między Francją, Wielką Brytanią i ZSRR w sprawie sojuszu przeciwko nazistom - twierdzi.

II Wojna Światowa. Rosyjska propaganda o działaniach polskich władz

Zdaniem Artizowa, w 1939 roku istniało kilka scenariuszy jak zapobiec wybuchowi światowego konfliktu. Związkowi Radzieckiemu zależało na zbudowaniu sojuszu, który skierowany byłby przeciwko Niemcom i finalnie powstrzymałyby je od agresji militarnej.

- Ale nie udało nam się dojść do porozumienia. Polacy ingerowali do samego końca. I to właśnie francuskie dokumenty najlepiej pokazują. Dostaliśmy je i opublikowaliśmy - podkreślił.

W dalszej części wypowiedzi szef Federalnej Agencji Archiwalnej wyjaśnił, że wspominane przez niego archiwa "ukazują zupełnie inny obraz roli sowieckiego kierownictwa".

Według Andrieja Artizowa "nie ma powodu do wstydu wobec polityki Stalina, Mołotowa i innych".

W artykule wskazano, że dokumenty o których mowa zostały przedstawione Władimirowi Putinowi, który wykorzystał zawarte tam informacje w specjalnym artykule, który opublikowano z okazji 75. rocznicy Dnia Zwycięstwa.

