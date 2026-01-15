Tu najliczniej chodzą do kościoła. Region nie ma sobie równych
Polska coraz wyraźniej dzieli się religijnie. Najnowsze dane z raportu "Kościół w liczbach 2024", opublikowanego w grudniu 2025 roku, pokazują, że różnice między regionami są dziś większe niż kiedykolwiek wcześniej. Najbardziej religijne są osoby zamieszkujące wschodnią i południową Polskę, uwagę zwraca diecezja tarnowiecka, gdzie 62,34 proc. katolików uczęszcza na mszę świętą.
Nieprzerwanie od lat 90. XX wieku do 2019 roku ponad 90 proc. Polaków deklarowało, że są wierzący. Wiele zmieniło się w ostatnich latach, szczególnie po pandemii COVID-19. Jak wynika z komunikatu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) "Religijność Polaków w ostatnich dziesięcioleciach", odsetek osób deklarujących brak wiary wzrósł z 8 proc. do 14 proc.
W Polsce z inicjatywy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza realizowane są corocznie badania statystyczne w parafiach. Ich celem jest analiza praktyk religijnych osób należących do Kościoła katolickiego, czyli ochrzczonych w obrządku rzymskokatolickim. Najnowsze wyniki zostały opublikowane w roczniku "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia 2024" (grudzień 2025).
Jak wielu Polaków rezygnuje z religii
Z raportu "Kościół w liczbach" za rok 2024 wynika, że wskaźnik dominicantes wyniósł 29,6 proc., co oznacza wzrost o 0,57 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego, a wskaźnik communicantes - 14,6 proc., co oznacza wzrost o 0,64 p. proc.
Pierwszy z nich mówi o tym, jaki odsetek katolików uczęszcza na niedzielną Mszę świętą. Natomiast drugi - jaki odsetek katolików przyjmuje wówczas Komunię świętą. Teoretycznie: i jednych, i drugich jest więcej. W dłuższej perspektywie trend stopniowo się odwraca.
ZOBACZ: "Skandale, klerykalizm, pycha". Polski biskup liczy na wstrząs w Kościele
"W 2024 roku sakrament chrztu udzielono 247,2 tys. osobom, czyli o 7,5 p.proc. mniej niż w roku poprzednim. Do I Komunii św. przystąpiło niespełna 320 tys. osób (spadek o 1,5 p. proc.). W przypadku sakramentu bierzmowania przyjęło go blisko 213 tys. osób (spadek o 27,6 p. proc.). Sakrament małżeństwa został udzielony 68,3 tys. parom (spadek o 11,6 p. proc.)" - czytamy w raporcie wydanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza.
Północ, południe, wschód czy zachód - która część Polski jest najbardziej religijna
Bez wątpienia Polska nie jest obecnie krajem jednolitym religijnie. Potwierdzają to statystyki z omawianej analizy. Najniższy odsetek Polaków uczestniczy we Mszy Świętej w północnej i zachodniej Polsce, czyli w diecezjach:
- koszalińsko-kołobrzeskiej (dominicantes 17,53 proc. i communicantes 8,98 proc.)
- szczecińsko-kamieńskiej (dominicantes 17,59 proc. i communicantes 8,85 proc.)
- sosnowieckiej (dominicantes 18,40 proc. i communicantes 8,65 proc.)
- zielonogórsko-gorzowskiej (dominicantes 18,53 proc. i communicantes 9,30 proc.)
Z kolei najbardziej religijni są Polacy zamieszkujący wschodnią i południową Polskę. Znajdują się tam diecezje:
- tarnowskiej (dominicantes 62,34 proc. i communicantes 26,17 proc.)
- rzeszowskiej (dominicantes 52,44 proc. i communicantes 18,66 proc.)
- drohiczyńskiej (dominicantes 42,54 proc. i communicantes 20,68 proc.)
- krakowskiej (dominicantes 39,94 proc. i communicantes 17,82 proc.)
ZOBACZ: Były piłkarz Barcelony kaznodzieją. "W więzieniu zawarłem pakt z Bogiem"
Jeszcze kilka dekad temu religijność Polaków była stosunkowo jednolita w kraju. Socjologowie wskazują, że wpływ miała na to silna presja społeczna i kulturowa. Obecnie sytuacja ta ulega zmianie, co widać w statystykach oraz coraz wyraźniejszym podziale kraju na regiony bardziej i mniej religijne.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej