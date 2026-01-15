Nieprzerwanie od lat 90. XX wieku do 2019 roku ponad 90 proc. Polaków deklarowało, że są wierzący. Wiele zmieniło się w ostatnich latach, szczególnie po pandemii COVID-19. Jak wynika z komunikatu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) "Religijność Polaków w ostatnich dziesięcioleciach", odsetek osób deklarujących brak wiary wzrósł z 8 proc. do 14 proc.

W Polsce z inicjatywy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza realizowane są corocznie badania statystyczne w parafiach. Ich celem jest analiza praktyk religijnych osób należących do Kościoła katolickiego, czyli ochrzczonych w obrządku rzymskokatolickim. Najnowsze wyniki zostały opublikowane w roczniku "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia 2024" (grudzień 2025).

Jak wielu Polaków rezygnuje z religii

Z raportu "Kościół w liczbach" za rok 2024 wynika, że wskaźnik dominicantes wyniósł 29,6 proc., co oznacza wzrost o 0,57 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego, a wskaźnik communicantes - 14,6 proc., co oznacza wzrost o 0,64 p. proc.

Pierwszy z nich mówi o tym, jaki odsetek katolików uczęszcza na niedzielną Mszę świętą. Natomiast drugi - jaki odsetek katolików przyjmuje wówczas Komunię świętą. Teoretycznie: i jednych, i drugich jest więcej. W dłuższej perspektywie trend stopniowo się odwraca.

ZOBACZ: "Skandale, klerykalizm, pycha". Polski biskup liczy na wstrząs w Kościele

"W 2024 roku sakrament chrztu udzielono 247,2 tys. osobom, czyli o 7,5 p.proc. mniej niż w roku poprzednim. Do I Komunii św. przystąpiło niespełna 320 tys. osób (spadek o 1,5 p. proc.). W przypadku sakramentu bierzmowania przyjęło go blisko 213 tys. osób (spadek o 27,6 p. proc.). Sakrament małżeństwa został udzielony 68,3 tys. parom (spadek o 11,6 p. proc.)" - czytamy w raporcie wydanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza.

Północ, południe, wschód czy zachód - która część Polski jest najbardziej religijna

Bez wątpienia Polska nie jest obecnie krajem jednolitym religijnie. Potwierdzają to statystyki z omawianej analizy. Najniższy odsetek Polaków uczestniczy we Mszy Świętej w północnej i zachodniej Polsce, czyli w diecezjach:

koszalińsko-kołobrzeskiej (dominicantes 17,53 proc. i communicantes 8,98 proc.)

szczecińsko-kamieńskiej (dominicantes 17,59 proc. i communicantes 8,85 proc.)

sosnowieckiej (dominicantes 18,40 proc. i communicantes 8,65 proc.)

zielonogórsko-gorzowskiej (dominicantes 18,53 proc. i communicantes 9,30 proc.)

Z kolei najbardziej religijni są Polacy zamieszkujący wschodnią i południową Polskę. Znajdują się tam diecezje:

tarnowskiej (dominicantes 62,34 proc. i communicantes 26,17 proc.)

rzeszowskiej (dominicantes 52,44 proc. i communicantes 18,66 proc.)

drohiczyńskiej (dominicantes 42,54 proc. i communicantes 20,68 proc.)

krakowskiej (dominicantes 39,94 proc. i communicantes 17,82 proc.)

ZOBACZ: Były piłkarz Barcelony kaznodzieją. "W więzieniu zawarłem pakt z Bogiem"

Jeszcze kilka dekad temu religijność Polaków była stosunkowo jednolita w kraju. Socjologowie wskazują, że wpływ miała na to silna presja społeczna i kulturowa. Obecnie sytuacja ta ulega zmianie, co widać w statystykach oraz coraz wyraźniejszym podziale kraju na regiony bardziej i mniej religijne.

Polsat News CBOS: ponad 47 proc. młodych dorosłych rezygnuje z lekcji religii

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Szejna skrytykował decyzję premiera. "Nie sądziłem, że będę musiał to powiedzieć" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl