Kościelny hierarcha w rozmowie z Interią zgodził się, że Kościół katolicki znajduje się w trudnej sytuacji. Zwrócił uwagę na wyniki badań, z których wynika, że Polacy deklarują wysoką niechęć do tej instytucji. "To kolejny fakt, z którym nie możemy dyskutować. To pokazuje, że coraz więcej ludzi niekoniecznie chce z Kościołem mieć coś wspólnego. I trzeba zauważyć, że to tendencja, która narasta" - powiedział.

Bp Ważny o grzechach Kościoła. "Skandale i zwykła pycha"

Biskup Artur Ważny przyznał, że winnymi za odchodzenie wiernych z Kościoła są często sami duchowni. "Skandale, brak transparentności, klerykalizm, brak empatii i zwykła pycha. Najwięcej sygnałów dostaję właśnie odnośnie do zachowania księży" - przyznał, zaznaczając, iż "każdemu z nas zdarza się objawić pychę".

"A za nią idzie brak szacunku, empatii, zwykłego wczucia się w sytuację drugiego człowieka. Widzę dziś kryzys relacji, trudność w byciu razem" - nadmienił. W rozmowie z Justyną Kaczmarczyk przyznał przy tym, że wielu kościelnych dostojników "żyje w iluzji" i nie dostrzega problemów Kościoła.

"Zastanawiam się, jak długo można żyć w iluzji, że nic się nie dzieje. Nie ma wiernych w kościołach, a my nadal uparcie robimy to samo, proponujemy stare rozwiązania. Liczę na wstrząs. Musimy w Kościele zmienić mentalność. Albo zmienimy mentalność, albo będziemy pilnować struktur, w których nie ma już życia. Ale zanim zacznie się leczenie, trzeba uczciwie postawić diagnozę" - stwierdził.

Skandale w diecezji sosnowieckiej. Raport specjalnej komisji w lutym

W rozmowie poruszono również kwestię prac komisji Wyjaśnienie i Naprawa, która została powołana przez biskupa Ważnego do wyjaśnienia skandali w diecezji sosnowieckiej. Zdradził, że raport, w którym poruszono "sprawy wrażliwe" już wkrótce ujrzy światło dzienne.

"Komisja działa niezależnie. Nie wpływam na to, co i kiedy robią, choć mieliśmy parę takich sytuacji, gdzie ściśle współpracowaliśmy, gdy komisja informowała mnie o sprawach, które należało zgłosić organom ścigania czy Stolicy Apostolskiej. Natomiast wiem, że pierwszy raport z działań komisji zostanie opublikowany w lutym" - zapowiedział.

Jak uściślił hierarcha, "nie będzie to jeszcze całościowy raport, bo do zbadania jest dużo kwestii, ale pewne ustalenia zostaną już przedstawione, zwłaszcza te dotyczące spraw drażliwych". Przypomnijmy, że w ostatnich latach na terenie diecezji sosnowieckiej doszło do licznych skandali obyczajowych i kryminalnych z udziałem księży.

Co się działo w Sosnowcu? Polska mówiła o "schadzce" na plebanii

Jednym z najgłośniejszych zdarzeń była sprawa "schadzki" na plebanii parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Do zdarzenia doszło w sierpniu 2023 roku w mieszkaniu księdza Tomasza Z. Informowała o tym "Gazeta Wyborcza", opisując zajście jako imprezę, podczas której miało dochodzić do fizycznych zbliżeń.

Gdy jeden z uczestników spotkania stracił przytomność, inny wezwał pogotowie, ale ratowników nie chciano wpuścić do środka. Ostatecznie na miejsce wezwano policję. Po jej interwencji ratownicy mogli zająć się nieprzytomnym. Ksiądz został nieprawomocnie skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności.

Sosnowiecka prokuratura prowadzi również śledztwo wobec kapłana z tej samej diecezji, Jacka K., który jest podejrzany o niewłaściwe zachowania wobec osób małoletnich. Duchowny wielokrotnie miał dopuścić czynów nieobyczajnych wobec dzieci. Śledczy informują, że grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

