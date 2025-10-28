Po głośnym procesie o domniemaną napaść seksualną Dani Alves został uniewinniony przez Sąd Najwyższy Katalonii, który uznał, że przedstawione dowody nie były wystarczające do utrzymania wyroku skazującego.

Od czasu ogłoszenia wyroku były zawodnik FC Barcelony i Paris Saint-Germain długo pozostawał poza zasięgiem mediów, aż do momentu, gdy do sieci trafiło nagranie, na którym przemawia do wiernych w kościele w Gironie.

Dani Alves wybrał nową drogę. Były piłkarz Barcelony nagrany w kościele

Znany piłkarz opowiadał o swojej przemianie duchowej. - W więzieniu zawarłem pakt z Bogiem. Trzeba wierzyć w Boga. Jestem tego dowodem - stwierdził Alves.

- Wśród zawirowań, wśród burzy, zawsze jest posłaniec Boga. I ten posłaniec, w najgorszym momencie mojego życia, zabrał mnie do kościoła w podróż, i dziś jestem w tej podróży dzięki niemu - dodał.

Alves wspomniał również o pojednaniu ze swoją żoną, modelką Joaną Sanz, z którą był w separacji podczas trwania procesu.

Według brazylijskich mediów para przeżywa obecnie okres spokoju i stabilizacji, co sam Alves przypisuje swojej konwersji religijnej i wewnętrznemu odnalezieniu pokoju.

Na swoim profilu na Instagramie usunął wszystkie odniesienia do kariery piłkarskiej, pozostawiając jedynie krótkie zdanie: "Uczeń Chrystusa Jezusa". Jego poczynania wciąż obserwuje w mediach społecznościowych ponad 35 milionów osób.

