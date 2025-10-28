Były piłkarz Barcelony kaznodzieją. "W więzieniu zawarłem pakt z Bogiem"

Świat

Były piłkarz FC Barcelony i Paris Saint-Germain Dani Alves, ponownie pojawił się publicznie - tym razem nie na boisku, lecz w kościele chrześcijańsko-ewangelicznym w Gironie. Wideo, które krąży w mediach społecznościowych, pokazuje, jak Brazylijczyk przemawia do wiernych. - Zawarłem pakt z Bogiem - twierdzi. 

Były piłkarz Barcelony kaznodzieją. "W więzieniu zawarłem pakt z Bogiem"
Dani Alves / Facebook x LocosRealMadrid / X
Dani Alves po uniewinnieniu zmienia swoje życie i poświęca się działalności religijnej
Zobacz więcej

Po głośnym procesie o domniemaną napaść seksualną Dani Alves został uniewinniony przez Sąd Najwyższy Katalonii, który uznał, że przedstawione dowody nie były wystarczające do utrzymania wyroku skazującego.

 

Od czasu ogłoszenia wyroku były zawodnik FC Barcelony i Paris Saint-Germain długo pozostawał poza zasięgiem mediów, aż do momentu, gdy do sieci trafiło nagranie, na którym przemawia do wiernych w kościele w Gironie

Dani Alves wybrał nową drogę. Były piłkarz Barcelony nagrany w kościele

Znany piłkarz opowiadał o swojej przemianie duchowej. - W więzieniu zawarłem pakt z Bogiem. Trzeba wierzyć w Boga. Jestem tego dowodem - stwierdził Alves. 

 

- Wśród zawirowań, wśród burzy, zawsze jest posłaniec Boga. I ten posłaniec, w najgorszym momencie mojego życia, zabrał mnie do kościoła w podróż, i dziś jestem w tej podróży dzięki niemu - dodał.

 

 

 

 

Alves wspomniał również o pojednaniu ze swoją żoną, modelką Joaną Sanz, z którą był w separacji podczas trwania procesu.

 

Według brazylijskich mediów para przeżywa obecnie okres spokoju i stabilizacji, co sam Alves przypisuje swojej konwersji religijnej i wewnętrznemu odnalezieniu pokoju.

 

ZOBACZ: Przyszłość Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości

 

Na swoim profilu na Instagramie usunął wszystkie odniesienia do kariery piłkarskiej, pozostawiając jedynie krótkie zdanie: "Uczeń Chrystusa Jezusa". Jego poczynania wciąż obserwuje w mediach społecznościowych ponad 35 milionów osób.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy szkolą ratowników w Etiopii. "Rannych wożą tam taksówki"
Agata Sucharska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DANI ALVESFC BARCELONAPIŁKA NOŻNARELIGIAŚWIATWIARA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 