Andrzej Duda uderzył w ministra Żurka. Nawiązał do jego... postury

Andrzej Duda był w czwartek gościem Telewizji Republika. Były prezydent został zapytany, jak zareagował na słowa ministra Waldemara Żurka sprzed kilku tygodni, który mówił o przywiezieniu Zbigniewa Ziobry do Polski w bagażniku.

W odpowiedzi Duda wbił szpilkę szefowi resortu sprawiedliwości, krytykując jego posturę.

ZOBACZ: "Żeby nie było spekulacji". Andrzej Duda pokazał swoją emeryturę prezydencką

- Państwo miałoby problem z przewiezieniem ministra Żurka w bagażniku, bo pewnie by się nie zmieścił. Za gruby jest - mówił Andrzej Duda.

Jego zdaniem działalność ministra Żurka szkodzi Polsce. - Minister Żurek łamie w Polsce prawo, niszczy Polskę swoimi działaniami - stwierdził.

Żurek tłumaczy słowa o Ziobrze."Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa"

W grudniu jedna z wypowiedzi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka wywołała w mediach szczególne poruszenie. Szef resortu po konferencji w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej, w której zdalnie swoje oświadczenie wygłosił Zbigniew Ziobro, ocenił zachowanie polityka PiS jako tchórzliwe.

- Naprawdę, jak byśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli, służby na całym świecie robią takie rzeczy, nic nowego - mówił w rozmowie z Onetem.

ZOBACZ: Ziobro przywieziony w bagażniku? Minister Żurek tłumaczy swoje słowa

W programie "Gość Wydarzeń" Waldemar Żurek tłumaczył, że przytoczona wypowiedź była figurą retoryczną i osobiście nie popiera tego typu działań.

- Tu chodzi o akcje służb specjalnych, które się dzieją na całym świecie, kiedy muszą one działać w zupełnie niestandardowych sytuacjach, ale nigdy nie dam się namówić nawet na milimetr złamania prawa, zwłaszcza w sytuacjach, jakie widzimy w mediach - podkreślił.

Minister podkreślił, że "wszyscy jesteśmy równi wobec prawa", niezależnie od wykonywanego zawodu czy aktualnego stanu zdrowia.

Żurek stwierdził ponadto, że trzyma kciuki za powrót do zdrowia Ziobry, oczekując jednocześnie, że były minister sprawiedliwości poniesie konsekwencje za swoje czyny.

- Na pewno wobec Zbigniewa Ziobry mam współczucie, jako osoby, która przeszła ciężką chorobę i ta empatia nadal we mnie jest. Współczuję po ludzku, ale muszę robić swoje i muszę pokazać obywatelom, że nie można się zasłaniać instrumentalnie chorobą - mówił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

