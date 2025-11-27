Andrzej Duda pochwalił się wysokością swojej emerytury za pośrednictwem platformy X.

"Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej 'odprawy' dostałem na konto pierwszą prezydencką 'emeryturę'. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji" - napisał były prezydent.

Pokazał też zdjęcie ze swojego konta bankowego. Widać na nim, że otrzymał świadczenie w wysokości 9349 złotych.

Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy" dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę". Zobaczcie, żeby nie było spekulacji:

Emerytura prezydencka. Tak wyliczane jest świadczenie

Dożywotnia "emerytura prezydencka" to uposażenie, które przysługuje każdemu byłemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ono związane z wynagrodzeniem zasadniczym aktualnie urzędującego prezydenta - dokładnie rzecz ujmując, stanowi 75 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, jakie w danym czasie przysługują aktualnemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na mocy ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

"Emerytura prezydencka" nie jest zależna od wieku ani stażu pracy - przysługuje po prostu każdemu prezydentowi RP, który zakończył sprawowanie urzędu. Jest wypłacana dożywotnio.

Sprawowanie urzędu prezydenta nie liczy się do stażu potrzebnego do pobierania emerytury z ZUS. "Emerytura prezydencka" jest więc świadczeniem odrębnym, a w przypadku zbiegu prawa do obu świadczeń była głowa państwa ma prawo do wyboru jednego z nich.

Na takie przywileje mogą liczyć byli prezydenci

Oprócz emerytury, każdy były prezydent RP korzysta też z innych przywilejów. Otrzymuje m.in. pieniądze z budżetu państwa na prowadzenie własnego biura (o ile chce takie prowadzić) - środki te mają m.in. pokryć koszty wynajmu lokalu czy wynagrodzeń personelu.

Na terenie Polski byłym prezydentom przysługuje także prawo do osobistej ochrony zapewnianej przez Służbę Ochrony Państwa (SOP). Dodatkowo byli prezydenci oraz ich najbliżsi krewni mogą korzystać z opieki zdrowotnej na preferencyjnych zasadach, które dotyczą wszystkich osób zajmujących najważniejsze stanowiska w państwie.

