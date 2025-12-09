- Na pewno wobec Zbigniewa Ziobry mam współczucie, jako osoby, która przeszła ciężką chorobę i ta empatia nadal we mnie jest. Współczuję po ludzku byłemu ministrowi, ale muszę robić swoje i muszę pokazać obywatelom, że nie można się zasłaniać instrumentalnie chorobą - mówił w "Gościu Wydarzeń" minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Jak powiedział, "widzimy ministra w samolocie, ogniste przemówienia i następnego dnia słyszymy jego kolegów: 'minister jest chory'". - W ten sposób wielu obywateli mogłoby unikać sprawiedliwości - dodał Żurek.

- Życzę zdrowia ministrowi, trzymam za niego kciuki, natomiast muszę realizować prawo, bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa - podkreślił minister.

Waldemar Żurek tłumaczy swoje słowa. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę

Żurek dopytywany był również, czy żałuje swoich słów o "przewożeniu w bagażniku" Zbigniewa Ziobry. - Nie. To była figura retoryczna - oznajmił rozmówca Bogdana Rymanowskiego.

- Mam świadomość, że część profesorów prawa mówi: "nie mów tak, ministrowi tak nie przystoi", ale w języku potocznym (tak określamy sytuację) gdy służby państwa - żeby zapewnić prawidłowość procesu - ściągają różnymi metodami osoby poszukiwane. Tak się dzieje na całym świecie. Czasem jest to na granicy prawa, czasem mieści się w pewnej pragmatyce służb - ocenił Żurek.

Dodał jednocześnie, że sam "nie jest zwolennikiem takich działań". - Pojawiały się w głowach takie propozycje, że Ziobrę da się z Budapesztu przywieść, jest tyle firm detektywistycznych, które by to zrobiły - to ja na pewno mówię: nie - oświadczył minister.

- Chcę też dotrzeć do obywatela, który wie co to znaczy. To figura retoryczna, to nie musi być bagażnik, chodzi o to żeby kogoś zawinąć z ulicy i się nie przejmować przepisami prawa - zauważył Żurek.

Dopytywany przez Rymanowskiego o skojarzenia z zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki, Żurek podkreślił, że "zupełnie mu się tak to nie kojarzy, zupełnie tak nie myślał". - Tu chodzi o akcje służb specjalnych, które się dzieją na całym świecie, kiedy muszą one działać w zupełnie niestandardowych sytuacjach, ale nigdy nie dam się namówić nawet na milimetr złamania prawa, zwłaszcza w sytuacjach, jakie widzimy w mediach - podkreślił minister sprawiedliwości.

Żurek, odnosząc się do konferencji w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej, w której zdalnie uczestniczył Zbigniew Ziobro, ocenił, iż jest to "tchórzostwo" i "rodzaj jakiejś zabawy" ze strony byłego ministra. - Wielokrotnie mówił, że stanie z podniesioną przyłbicą, kreował się na szeryfa. Szeryf to ktoś, kto się nie boi zmierzyć. My mamy wolne media i wolne sądy, przestrzegamy procedur. Naprawdę, jak byśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli, służby na całym świecie robią takie rzeczy, nic nowego - powiedział Onetowi szef resortu sprawiedliwości.

