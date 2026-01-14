Zima uderzy w kolej, ostrzeżenie przed odwołaniem pociągów. "W ciągu 24 godzin"

W komunikacie wyjaśniono, że możliwe odwołania związane są z prognozowanymi marznącymi opadami deszczu w środkowej i północnej Polsce, które mogą doprowadzić do nieprzejezdności części linii kolejowych.

Jak podkreśla przewoźnik, decyzje o odwołaniach są podejmowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pasażerów. PKP Intercity zapowiada, że szczegółowy, oficjalny komunikat dotyczący zmian w kursowaniu pociągów zostanie przekazany w najbliższych godzinach.

Jak informuje IMiGW w środę po południu i wieczorem prognozowane jest zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju okresami opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu, które mogą miejscami marznąć i powodować gołoledź; wieczorem opady będą stopniowo zanikać.

We wschodniej połowie kraju postępujące stopniowo na wschód opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w opady deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź; miejscami natężenie opadów będzie umiarkowane.

W pasie od Lubelszczyzny przez Podlasie i wschodnie Mazowsze po Warmię i Mazury występować będą głównie opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do miejscami 10 cm; okresami słabe opady śniegu występować będą również wysoko w górach.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie większe przejaśnienia. W pasie od północnej Lubelszczyzny i Podlasia po Suwalszczyznę i Mazury opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-8 cm; na pozostałym obszarze miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie także deszczu ze śniegiem. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju, opady będą marznąć i powodować gołoledź.

Utrudnienia występują również na Warmii i Mazurach. Tam na przejeździe kolejowym w Młyńsku samochód uderzył w bok szynobusu relacji Ełk-Olsztyn; nikomu nic się nie stało - podała w środę policja.

22-letni kierowca samochodu osobowego z nieustalonych przyczyn uderzył na przejeździe kolejowo-drogowym w bok szynobusu, którym podróżowało ok. 40 osób i obsługa. Ruch na torach został wstrzymany.

Anna Nowak z Polregio w Olsztynie poinformowała, że trwają jeszcze oględziny szynobusu. - Z tego, co wiem, nie jest mocno uszkodzony, więc myślę, że lada moment podróżni pojadą dalej - powiedziała.

Zaznaczyła, że szynobus jest ogrzewany. - Dla podróżnych chyba lepiej jest odrobinę poczekać niż przesiadać się do autobusów, z którymi mamy problem, bo warunki pogodowe są coraz gorsze - dodała.

Jak mówiła, z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej pociągi dojeżdżają od strony Olsztyna do Iławy, a dalej w stronę Gdyni czy Bydgoszczy ruch nie może być prowadzony.

