Intensywne opady śniegu i wiatr zablokowały ruch między innymi na trasie S7 łączącej Trójmiasto ze stolicą. Na jezdni w wyniku zawiei tworzyły się zaspy, które uniemożliwiły przejazd.

Fatalna sytuacja na S7. Kierowcy na wiele godzin utknęli w zaspach

Oficer prasowa policji w Ostródzie Anna Karczewska przekazała, że korek na S7 z Gdańska w stronę Warszawy ma prawie 7 km. Przed północą policji udało się utworzyć korytarz, ale korzystać z niego mogą wyłącznie auta osobowe.

- Prosimy, by auta osobowe powolutku wyjeżdżały z korka, spomiędzy aut ciężarowych i wolno tym korytarzem kierowały się w stronę Warszawy - powiedziała PAP oficer prasowy ostródzkiej policji Anna Karczewska.

W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, korek ma prawie 16 km i ciągnie się od Olsztynka do Rychnowa. - Utknęło w nim już kilkaset aut - relacjonuje policjantka.

Kierowcy, którzy utknęli w korkach relacjonują w mediach społecznościowych trudną sytuację - przez wiele godzin nie mogli skorzystać z toalet, nie mieli co jeść i pić, niektórzy powinni przyjąć leki. W niektórym samochodach kończy się paliwo.

Policja współpracuje z samorządami. Udrażnia się droga w rejonie Ostródy

Burmistrz Ostródy przekazał, że kierowcy mogą znaleźć schronienie w budynku tamtejszego urzędu miejskiego. - Choćby łóżko miało stać przy łóżku, to damy dach nad głową - przekazał burmistrz.

"Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski jest osobiście na miejscu działań służb na trasie S7, gdzie funkcjonariusze pomagają udrożnić ruch. Nawiązany został kontakt z lokalnymi samorządami, by zapewnić ciepły posiłek i potrzebne wsparcie osobom, które utknęły na trasie. Policjanci współpracują z innymi podmiotami dążąc do jak najszybszego rozładowania zatoru" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Po północy policjanci z Olsztyna poinformowali, że udrażnia się przejazd w okolicach Ostródy. "Wraca ruch pojazdów na tej trasie w powiecie ostródzkim! Trasa w obu kierunkach jest stopniowo udrażniana. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do poleceń służb!" - poinformowali policjanci.

Minister infrastruktury: Sytuacja jest bardzo trudna

Do ekstremalnych warunków na polskich drogach, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju, odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Sytuacja jest bardzo trudna w związku z panującymi śnieżycami. Wszystkie służby podległe Ministerstwu Infrastruktury pozostają w gotowości i intensywnie pracują" - przekazał.

"Na drogach krajowych pracuje ponad 2 tysiące pługopiaskarek. Polskie Linie Kolejowe wykonują jazdy patrolowe na długości kilkuset kilometrów linii kolejowych. (...) Lotniska są otwarte, pojawiają się opóźnienia w związku z koniecznością odladzania i odśnieżania dróg startowych" - poinformował minister.

"Bardzo proszę o rozważenie konieczności wybrania się w podróż w tym bardzo trudnym czasie" - zaapelował Dariusz Klimczak.

