Fatalne warunki na trasie S7, policja dostarcza ciepłe posiłki. "Sytuacja jest bardzo trudna"
- Parzymy właśnie kawę i herbatę. Policja rozwiezie je tym, którzy utknęli na S7 - przekazał burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski. Decyzje podjęto po wielogodzinnej blokadzie ruchu na S7. Na trasie z Warszawy do Gdańska korek liczy kilkanaście kilometrów."Sytuacja jest bardzo trudna" - przekazał w serwisie X minister Infrastruktury Dariusz Klimczak.
Intensywne opady śniegu i wiatr zablokowały ruch między innymi na trasie S7 łączącej Trójmiasto ze stolicą. Na jezdni w wyniku zawiei tworzyły się zaspy, które uniemożliwiły przejazd.
Fatalna sytuacja na S7. Kierowcy na wiele godzin utknęli w zaspach
Oficer prasowa policji w Ostródzie Anna Karczewska przekazała, że korek na S7 z Gdańska w stronę Warszawy ma prawie 7 km. Przed północą policji udało się utworzyć korytarz, ale korzystać z niego mogą wyłącznie auta osobowe.
- Prosimy, by auta osobowe powolutku wyjeżdżały z korka, spomiędzy aut ciężarowych i wolno tym korytarzem kierowały się w stronę Warszawy - powiedziała PAP oficer prasowy ostródzkiej policji Anna Karczewska.
W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, korek ma prawie 16 km i ciągnie się od Olsztynka do Rychnowa. - Utknęło w nim już kilkaset aut - relacjonuje policjantka.
Kierowcy, którzy utknęli w korkach relacjonują w mediach społecznościowych trudną sytuację - przez wiele godzin nie mogli skorzystać z toalet, nie mieli co jeść i pić, niektórzy powinni przyjąć leki. W niektórym samochodach kończy się paliwo.
Policja współpracuje z samorządami. Udrażnia się droga w rejonie Ostródy
Burmistrz Ostródy przekazał, że kierowcy mogą znaleźć schronienie w budynku tamtejszego urzędu miejskiego. - Choćby łóżko miało stać przy łóżku, to damy dach nad głową - przekazał burmistrz.
"Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski jest osobiście na miejscu działań służb na trasie S7, gdzie funkcjonariusze pomagają udrożnić ruch. Nawiązany został kontakt z lokalnymi samorządami, by zapewnić ciepły posiłek i potrzebne wsparcie osobom, które utknęły na trasie. Policjanci współpracują z innymi podmiotami dążąc do jak najszybszego rozładowania zatoru" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
Po północy policjanci z Olsztyna poinformowali, że udrażnia się przejazd w okolicach Ostródy. "Wraca ruch pojazdów na tej trasie w powiecie ostródzkim! Trasa w obu kierunkach jest stopniowo udrażniana. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do poleceń służb!" - poinformowali policjanci.
Minister infrastruktury: Sytuacja jest bardzo trudna
Do ekstremalnych warunków na polskich drogach, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju, odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak. "Sytuacja jest bardzo trudna w związku z panującymi śnieżycami. Wszystkie służby podległe Ministerstwu Infrastruktury pozostają w gotowości i intensywnie pracują" - przekazał.
"Na drogach krajowych pracuje ponad 2 tysiące pługopiaskarek. Polskie Linie Kolejowe wykonują jazdy patrolowe na długości kilkuset kilometrów linii kolejowych. (...) Lotniska są otwarte, pojawiają się opóźnienia w związku z koniecznością odladzania i odśnieżania dróg startowych" - poinformował minister.
"Bardzo proszę o rozważenie konieczności wybrania się w podróż w tym bardzo trudnym czasie" - zaapelował Dariusz Klimczak.
