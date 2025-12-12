"Weekend pełen zmian" - podkreśliła rzeczniczka Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, synoptyczka Agnieszka Prasek w komentarzu do prognozy pogody na najbliższe dwa dni. Specjaliści instytutu ostrzegają przed wyraźnym spadkiem temperatur oraz gęstą mgłą.

Pogoda na weekend może być groźna. "Kierowcy, uważajcie"

To koniec wysokich temperatur, które towarzyszyły nam przez ostatnie dni. Zrobi się chłodno zarówno w ciągu dnia jak i w nocy - podkreśla rzeczniczka IMGW w prognozie opublikowanej w piątek przed południem.

ZOBACZ: Nadchodzi niemała anomalia. Pogoda w grudniu zaskoczy

Po zmroku temperatury "zaczną schodzić poniżej zera, a z tym wrócą gęste mgły i zamglenia, miejscami osadzające szadź. Kierowcy, uważajcie, bo poranki będą naprawdę zdradliwe" - ostrzega ekspertka.

Na północy i wschodzie przelotnie popada deszcz, jednak niezbyt intensywnie. Agnieszka Prasek ostrzega, że mogą to być takie opady, "które potrafią zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie".

Sobota przeważnie będzie pogodna, jednak na północy może być mokro.

WXCHARTS W sobotę najmniej przyjemna pogoda wystąpi na północy i wschodzie

O poranku lokalnie pojawi się gęsta mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Może ona osadzać szadź, więc "śliskie drogi gwarantowane" - ostrzega rzeczniczka IMGW.

Termometry pokażą od około 3 stopni na północnym wschodzie i tam, gdzie mgły utrzymają się dłużej, do 8 stopni Celsjusza na zachodzie, Wybrzeżu i lokalnie na południu kraju.

IMGW W sobotę odczujemy ochłodzenie. Będzie nie więcej niż siedem stopni, uwaga na lokalne mgły

Noc będzie mroźna, szczególnie na terenach podgórskich, gdzie będzie do -2 st. C. Na południu kraju będzie w okolicach zera stopni.

Weekend pochmurny. Aura zdecydowanie jesienna

W drugi dzień weekendu najpogodniej będzie w zachodniej Polsce. W pozostałych częściach kraju będzie bardziej pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu. "Chwile ze słońcem będą, ale w przerwach między chmurami" - informuje Agnieszka Prasek.

ZOBACZ: Wiemy, czy zima zdąży na Boże Narodzenie. Znamy najnowsze prognozy

Niedziela będzie przypominać wcześniejszy dzień pod względem temperatur. Najchłodniej tym razem będzie na południowym wschodzie: około 3 stopnie do 7 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.

IMGW Niedziela będzie chłodna, w nocy wrócą mrozy

Przez cały weekend wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, tylko na Wybrzeżu może w porywach osiągać do 60 km/h.

"Szykujemy się na mokry, mglisty i momentami chłodny weekend, z klasyczną jesienno-zimową aurą. Idealny na gorącą herbatę oraz mniej idealny dla zapominalskich kierowców" - podsumowała prognozę specjalistka.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni