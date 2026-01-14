Zima paraliżuje stolicę. "Szklanka" na drogach, duże utrudnienia w ruchu

Wracający z pracy Warszawiacy muszą zmierzyć się z kolejnym atakiem zimy. W stolicy pada deszcz, który od razu zamarza, powodując gołoledź na chodnikach i jezdniach.

Na ulice wyjechały posypywarki, które uzupełniają non stop zapas soli. Sól sypana jest także na chodnikach. Jak poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta, od rana ekipy posypały piaskiem siedem tys. punktów.

Utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Opóźnienia tramwajów, autobusów i SKM

"W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występują utrudnienia w funkcjonowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Możliwe opóźnienia w kursowaniu autobusów, tramwajów oraz pociągów SKM i KM, a także kursy skrócone i trasy objazdowe" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zaapelował, by zwracać uwagę na informacje na wyświetlaczach pojazdów.

Występują też utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM w rejonie stacji Warszawa Okęcie, w związku z tym wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM/ZTM w 1 i 2 strefie biletowej.

Wcześniej mazowieccy policjanci informowali o zablokowaniu trasy S8 za węzłem Mostówka (powiat wyszkowski), na wysokości miejscowości Ślubów, gdzie doszło do wypadku. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Trzaskowski apeluje do Warszawiaków. "Uważajcie na siebie"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w mediach społecznościowych, że od godz. 12:25 na ulicach Warszawy pracuje 170 pługoposypywarek. Akcja ma obejmować 1500 km dróg, którymi jeżdżą pojazdy komunikacji miejskiej.

Jak wyjaśnił, pozostałymi trasami zajmują się między innymi urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Od rana ekipy posypały piaskiem siedem tys. punktów, czyli przystanki, kładki, schody, przejścia, dojścia do stacji metra. Obsługują ponad cztery mln m kw. terenów" - relacjonuje włodarz miasta.

Jak podkreślił, wieczorem spodziewamy się opadów marznącego deszczu powodujących niebezpieczną gołoledź na drogach i chodnikach. "Uważajcie na siebie i raz jeszcze apeluję do zarządców pozostałych terenów o wzmożone działanie" - apeluje Trzaskowski.

