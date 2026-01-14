Prezydentka Kielc Agata Wojda przekazała we wtorek, że do awarii doszło na odcinku magistrali ciepłowniczej przy ulicy Grunwaldzkiej. W związku z sytuacją zwołano miejski sztab kryzysowy.

Jak poinformował dyrektor kieleckiego oddziału PGE Energia Ciepła Krzysztof Fuzowski, fizyczne działania w tym odkopywanie rurociągu zaplanowano na środę rano. Dopiero po odsłonięciu rur możliwe będzie dokładne określenie skali i przyczyny usterki.

Awaria sieci w Kielcach. W strefie zakłóceń placówki oświatowe i medyczne

W Kielcach przygotowano dwa scenariusze działań: ten optymistyczny zakłada usunięcie wycieku w ciągu kilku godzin w sposób niemal bezinwazyjny bez odczuwalnych skutków dla większości odbiorców. W takim przypadku brak ciepła dotknie jedynie kilka budynków, w tym Wojewódzki Szpital Zespolony.

Drugi, bardziej skomplikowany wariant, przewiduje konieczność wymiany fragmentu magistrali i spuszczenia z niej wody. Prace mogą potrwać do 24 godzin, a ich skutki odczuć może do 30 tys. mieszkańców m.in. osiedli Czarnów, Jagiellońskie, Chęcińskie oraz zachodnich rejonów Śródmieścia i Podkarczówki.

W strefie potencjalnych zakłóceń jest 17 placówek edukacyjnych – przedszkola, szkoły, żłobek – oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii i ponownie Wojewódzki Szpital Zespolony. Obie medyczne placówki mają własne systemy zasilania w ciepło, co ma zagwarantować utrzymanie bieżącej działalności. O sytuacji poinformowano ich dyrekcje.

Termin rozpoczęcia prac wyznaczono celowo na środę, ze względu na prognozowane wyższe temperatury. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawach ciepła. Zalecono, aby zabezpieczyć ciepłą odzież, koce oraz – w miarę możliwości – grzejniki elektryczne, a także zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze i samotne w swoim otoczeniu. W razie potrzeby wsparcie osobom niesamodzielnym mają zapewnić pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Brak dostaw ciepła w Szczecinie. RCB wydało zalecenia

W środę wysłano także alerty RCB o wstrzymaniu dostaw ciepła dla mieszkańców osiedla Zawadzkiego-Klonowica w Szczecinie. Przywrócenie ogrzewania planowane jest na sobotę. Dzień wcześniej komunikat w tej sprawie wydała Szczecińska Energetyka Cieplna (SEP).

"Przerwa potrwa około trzech dni, bo awaria wystąpiła na sieci magistralnej czyli tej o największej średnicy. I chociaż sama naprawa nie będzie trwała długo, to opróżnienie sieci z gorącej wody i przygotowanie do naprawy, a potem ponowne napełnienie znacznie wydłużają czas przerwy w dostawach ciepła. Taka jest specyfika systemu ciepłowniczego – przekazała SEC. Dostawca apeluje o wyrozumiałość i przeprasza za utrudnienia.

Wstrzymane dostawy ciepłą i ciepłej wody dotyczą ulic: Klonowica, Litewskiej, Marlicza, Św. Ottona, Polskiego Czerwonego Krzyża, Romera, Szafera, Zawadzkiego i Wojska Polskiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało zalecenia do mieszkańców. "Ogranicz wychładzanie pomieszczeń – nie otwieraj niepotrzebnie okien i drzwi, zasłoń rolety/żaluzje. Jeśli to możliwe, skorzystaj z alternatywnych źródeł ciepła (elektryczne grzejniki, koce termiczne), zachowując zasady bezpieczeństwa pożarowego" - czytamy w komunikacie. Zaapelowano, by nie przebywać długo w wychłodzonych pomieszczeniach.

RCB zaleca także picie ciepłych napojów i noszenie ciepłej odzieży warstwowej. Podkreślono, by w przypadku spadku temperatury poniżej komfortowej rozważyć czasowy pobyt u rodziny lub znajomych. "W razie pogorszenia stanu zdrowia – skontaktuj się z lekarzem lub wezwij pomoc" - czytamy w komunikacie RCB.

Utrudnienia komunikacyjne w Częstochowie. Wstrzymano ruch tramwajów

Z dużymi problemami związanymi z awarią sieci ciepłowniczej mierzą się również mieszkańcy Częstochowy. Z powodu usterki w rejonie torowiska przy alei Wolności przez kilkanaście dni wystąpią utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Od wtorku wstrzymany jest ruch tramwajów na odcinku Zajezdnia MPK - Fieldorfa-Nila. W mieście uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Dokładna data przywrócenia zawieszonych kursów nie jest znana, ale miasto informuje, że utrudnienia mogą potrwać półtora tygodnia. Elektrociepłownia Fortum w Częstochowie zapewnia jednocześnie, że jest przygotowana na nadchodące mrozy, aby "zapewnić mieszkańcom niezawodne dostawy ciepła".

