Silny mróz, intensywne opady śniegu i marznące opady deszczu powodujące gołoledź - przed tymi niebezpiecznymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Trudne warunki pogodowe występują w większości Polski. Alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz" - brzmi fragment wiadomości.

IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi w większości Polski

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województw podlaskiego, lubelskiego oraz części mazowieckiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Z kolei dla regionów: świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego oraz części małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego synoptycy utrzymują ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu oraz mżawką powodującą gołoledź.

Alert RCB o marznącym deszczu i gołoledzi. "Uważaj na drogach i chodnikach"

Instytut wydał również ostrzeżenia II stopnia przed opadami marznącymi dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W tych częściach Polski wystąpią również słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

 

Mieszkańcy części kraju, w tym Warszawy, otrzymali również alert RCB. "Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - czytamy.

 

Alert ten został wysłany do odbiorców z dziewięciu województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz części Zachodniego Pomorza (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński oraz wałecki).

 

Intensywne opady śniegu. Co oznaczają ostrzeżenia IMGW I i II stopnia?

IMGW wydał także ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na obszarze części woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty obowiązywać będą od 14:00 w środę do 2:00 w nocy w czwartek. Wystąpią opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

 

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

 

