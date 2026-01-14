Pijany 15-latek leżał w zaspie. Policja najpierw widziała jedynie światło
Policjanci z Ustrzyk Dolnych uratowali wyziębionego 15-latka. Chłopak pod wpływem alkoholu leżał w zaspie i nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Mundurowi natknęli się na niego, gdyż widzieli światło wydobywające się ze zwałów śniegu. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek około 20:00 w rejonie ulicy Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych (woj. podkarpackie). Patrolujący teren policjanci zauważyli światło wydobywające się z zaspy śnieżnej.
Funkcjonariusze postanowili zatrzymać radiowóz, aby sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, iż w śniegu leży 15-latek. Chłopak był mocno wyziębiony, a na zewnątrz panowała ujemna temperatura.
Ustrzyki Dolne. Policjanci uratowali chłopca, był wyziębiony i pijany
Mundurowi pomogli nastolatkowi. Nie był on w stanie się poruszać i racjonalnie mówić. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia policjanci okryli go folią termiczną i umieścili chłopaka w radiowozie.
Po przybyciu ratowników medycznych na miejsce okazało się, że 15-latek jest "pod wpływem". W w organizmie miał blisko dwa promile alkoholu.
O incydencie zostali natychmiast powiadomieni rodzice chłopca. Trafił on do szpitala na obserwację. Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych przekazała w komunikacie, że sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.
Ujemna temperatura może być niebezpieczna. Apel policji
Policjanci zaapelowali do obywateli, żeby w okresie ujemnych temperatur zwracali oni uwagę na osoby, którym grozi niebezpieczeństwo na dworze. Chodzi zwłaszcza o osoby nieletnie i spożywające alkohol.
"Policjanci apelują o reagowanie w sytuacjach, gdy zauważamy osoby zagrożone wychłodzeniem, szczególnie w okresie zimowym. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, by uratować czyjeś życie. Jeżeli wiemy, że osoba nieletnia spożywa alkohol, ktoś ma problem z jego nadużywaniem lub przebywa w warunkach zagrażających zdrowiu, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby" - czytamy w apelu ustrzyckiej policji.
