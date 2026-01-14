Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek około 20:00 w rejonie ulicy Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych (woj. podkarpackie). Patrolujący teren policjanci zauważyli światło wydobywające się z zaspy śnieżnej.

Funkcjonariusze postanowili zatrzymać radiowóz, aby sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, iż w śniegu leży 15-latek. Chłopak był mocno wyziębiony, a na zewnątrz panowała ujemna temperatura.

Ustrzyki Dolne. Policjanci uratowali chłopca, był wyziębiony i pijany

Mundurowi pomogli nastolatkowi. Nie był on w stanie się poruszać i racjonalnie mówić. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia policjanci okryli go folią termiczną i umieścili chłopaka w radiowozie.

ZOBACZ: Policjanci musieli wyważyć drzwi. W środku rodzice i zwłoki niemowlaka

Po przybyciu ratowników medycznych na miejsce okazało się, że 15-latek jest "pod wpływem". W w organizmie miał blisko dwa promile alkoholu.

O incydencie zostali natychmiast powiadomieni rodzice chłopca. Trafił on do szpitala na obserwację. Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych przekazała w komunikacie, że sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.

Ujemna temperatura może być niebezpieczna. Apel policji

Policjanci zaapelowali do obywateli, żeby w okresie ujemnych temperatur zwracali oni uwagę na osoby, którym grozi niebezpieczeństwo na dworze. Chodzi zwłaszcza o osoby nieletnie i spożywające alkohol.

ZOBACZ: Zaginął podczas kolędowania. Policjanci uratowali życie 17-latkowi

"Policjanci apelują o reagowanie w sytuacjach, gdy zauważamy osoby zagrożone wychłodzeniem, szczególnie w okresie zimowym. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, by uratować czyjeś życie. Jeżeli wiemy, że osoba nieletnia spożywa alkohol, ktoś ma problem z jego nadużywaniem lub przebywa w warunkach zagrażających zdrowiu, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby" - czytamy w apelu ustrzyckiej policji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni