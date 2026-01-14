Rosjanie i Ukraińcy używają na froncie dronów światłowodowych, które pozwalają prowadzić rozpoznanie z dużych odległości, sięgających nawet 50 kilometrów. Tym, co odróżnia je od innych bezzałogowców, jest sposób sterowania: nie wykorzystują fal radiowych, lecz są połączone z pilotem na ziemi za pomocą cienkiego, ale wytrzymałego kabla.

ZOBACZ: "Antychryst pojawił się na Litwie". Rosyjskie MSZ wydało oświadczenie

Zaletą tego typu maszyn jest również to, iż w przeciwieństwie do klasycznych dronów są one odporne na systemy walki elektronicznej. Ukraińcy twierdzą, że drony światłowodowe są jednak ostatnio mniej skuteczne, co jest wykorzystywane przez przeciwnika. Problemy odnotowywane są w styczniu, gdy przez kraj przetacza się fala mrozów.

Problemy Ukraińców z dronami. Ekspert: Rosjanie nasilają ataki

Jak donosi ukraiński serwis Euromaidan Press, niskie temperatury prowadzą do zamarzania włókien na szpulach, co utrudnia żołnierzom ich rozwijanie. Lód, który tworzy się na już rozwiniętych światłowodach powoduje natomiast, że stają się one twarde i kruche. Pogoda doprowadziła niedawno do uziemienia dronów w ośrodku szkoleniowym w Kijowie, ale usterki występują również na froncie.

- Dziesięć zespołów dronów poinformowało mnie, że jest z tym problem – przekazał tester wojskowych dronów, który poprosił o zachowanie anonimowości. Z kolei Nazarij Barczuk, analityk z Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy, zaznaczył, że Rosjanie wykorzystują te warunki, "nasilając działania szturmowe na linii frontu".

Jak zauważa Euromaidan Press, chociaż obie strony konfliktu wykorzystują powszechnie drony światłowodowe, Rosja jest w stanie produkować je na większą skalę. Dla Ukraińców, którzy nie zawsze są w stanie szybko uzupełnić braki, awarie maszyn są bardziej dotkliwe.

Pogoda na ukraińskim froncie. Technologia zawodzi w zimowych warunkach

Richard Fellows, emerytowany szef amerykańskiej firmy światłowodowej, wyjaśnia, że włókno z nagromadzonym lodem jest nie tylko podatne na pękanie, ale może także przymarznąć do gałęzi drzew i innych przeszkód. Mróz wpływa ponadto na zakres, w jakim dron może się obracać i manewrować. W praktyce maszyna może mieć mniejszy zasięg i być łatwiejsza do zestrzelenia.

ZOBACZ: Agenci weszli do biura Julii Tymoszenko. Była premier Ukrainy z zarzutami

Niskie temperatury zwiększają także ryzyko utraty połączenia pomiędzy dronem i pilotem. Barczuk wyjaśnia, że aura ma też wpływ na działanie występujących w bezzałogowcach modułów, które są przystosowane do pracy w temperaturach z zakresu od zera do 70 stopni Celsjusza. - Zamrożenie takiego sprzętu może prowadzić do pogorszenia jakości lub utraty sygnału - mówi ekspert.



Walentyn Prokopczenko, żołnierz 13. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy "Chartij", zauważa, że niskie temperatury i silny wiatr obniżają również wydajność baterii. A Dimko Żluktenko, pilot drona rozpoznawczego z okolic Pokrowska, przekazał na łamach amerykańskiego "Business Insidera", że gęste jesienne mgły utrudniały Ukraińcom prowadzenie obserwacji z powietrza, umożliwiając natarcie Rosjanom.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni