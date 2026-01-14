Serwis internetowy litewskiego nadawcy LRT przytoczył w środę komunikat opublikowany przez Biuro Prasowe Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej (SWR), którego autorzy określili mianem "Antychrysta" patriarchę Konstantynopola Bartłomieja.

"Rozczłonkował prawosławną Ukrainę, kontynuuje schizmatycką działalność w Kościele prawosławnym" - twierdzą rosyjskie służby, a litewski serwis przypomina, że rozpoczęcie inwazji na Ukrainę i "poparcie przywódców rosyjskiego Kościoła prawosławnego dla wojny sprawiły, że wierni na całym świecie odsunęli się od tego Kościoła".

Rosja ostrzega przed patriarchą Bartłomiejem. "Skierował mroczne spojrzenie"

Na Litwie wielu z nich przyłączyło się do wspólnoty założonej przez Patriarchat Konstantynopolitański. To właśnie z tego powodu hierarcha znalazł się na celowniku rosyjskich służb. "Teraz (Bartłomiej - red.) skierował swoje mroczne spojrzenie na państwa bałtyckie. Ten 'diabeł wcielony; obsesyjnie dąży do wyparcia rosyjskiego prawosławia z państw bałtyckich" - brzmi fragment komunikatu SWR.

Rosyjski wywiad twierdził, że duchowny "w tym względzie cieszy się pełnym poparciem brytyjskich służb wywiadowczych, które aktywnie podsycają nastroje rusofobiczne w krajach europejskich". "Z ich inicjatywy Bartłomiej, pogrążony w śmiertelnym grzechu schizmy, znalazł porozumienie z władzami państw bałtyckich, usiłując siać niezgodę w rosyjskim świecie prawosławnym" - podano.

Najpierw kraje bałtyckie później Bałkany. SWR wskazał kolejne "cele" Bartłomieja

Według rosyjskiego przekazu patriarcha przy wsparciu "lokalnych nacjonalistów i neonazistów" ma próbować odciąć litewski, łotewski i estoński Kościół prawosławny od Patriarchatu Moskiewskiego. W tym celu ma wciągać duchownych i ​​wiernych "do marionetkowych struktur religijnych sztucznie stworzonych przez Konstantynopol".

"Agresywne ambicje 'Konstantynopolitańskiego Antychrysta' nie ograniczają się do Ukrainy i krajów bałtyckich; jego zdrada stopniowo rozprzestrzenia się na kraje Europy Wschodniej" - czytamy. Według twierdzeń SWR celem Bartłomieja mają być teraz Bałkany - Serbia i Czarnogóra. Na zakończenie rosyjski wywiad stwierdza, że Bartłomiej "przypomina fałszywych proroków".

