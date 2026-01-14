Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) powiadomiły we wtorek wieczorem o wykryciu korupcji wśród kierownictwa jednej z frakcji parlamentu. Źródła "Ukraińskiej Prawdy" podają, że chodzi o Julię Tymoszenko.

Agencja Interfax-Ukraina uściśliła, że zarzuty wobec byłej premier Ukrainy mają związek z próbą przekupienia szeregu parlamentarzystów, aby uzyskać określone wyniki głosowania w Radzie Najwyższej. W środę rano Tymoszenko potwierdziła w sieci fakt przeprowadzenia przeszukań w biurze Batkiwszczyny i oświadczyła, że jest to działanie polityczne przeciwko niej.

Julia Tymoszenko z zarzutami. Twierdzi, że to "eliminowanie konkurentów"

Jak napisała była szefowa rządu w Kijowie, funkcjonariusze "nie znaleźli nic, więc po prostu zabrali moje telefony służbowe, dokumenty parlamentarne i osobiste oszczędności, o których informacje są w całości zawarte w oficjalnej deklaracji". "Kategorycznie odrzucam wszystkie absurdalne zarzuty" - dodała Tymoszenko.

Według niej wybory w Ukrainie są coraz bliżej i ktoś postanowił zacząć eliminować konkurentów. "To nie jest pierwsze polityczne zlecenie wymierzone we mnie. Prześladowania i terror to moja codzienność od wielu lat. Od dawna nie boję się niczego, bo wiem, że jestem uczciwa wobec siebie, ludzi i Ukrainy" – zaznaczyła.

Julia Tymoszenko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich polityczek. Dwukrotnie pełniła funkcję premiera Ukrainy - w 2005 roku i w latach 2007–2010. Ponadto trzykrotnie, bez powodzenia, startowała w wyborach prezydenckich - w 2010, 2014 i 2019 roku. Obecnie jest deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy i pozostaje wpływową postacią tamtejszej sceny politycznej.

