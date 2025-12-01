"Mają pewne problemy". Trump mówił o wpływie afery w Ukrainie na rozmowy pokojowe

Donald Trump powiedział w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, że rozmawiał z sekretarzem stanu Marco Rubio i ze specjalnym wysłannikiem Stevem Witkoffem, którzy wcześniej tego dnia wzięli udział w spotkaniu z ukraińską delegacją na Florydzie. Zapewnił, że rozmowy między stronami "przebiegają dobrze".

Trump o aferze korupcyjnej w Ukrainie: Nie pomaga

- Ukraińcy (...) mają pewne problemy. Myślę, że Rosja chciałaby końca (wojny). Wiem, że Ukraina chce końca - powiedział.

Pytany, jakie problemy ma na myśli, odparł: - Mają tę sytuację z korupcją, co nie pomaga.

- Mówiłem od trzech lat, że to się dzieje. Czy nie mówiłem? Mówiłem przez trzy lata. Ale myślę, że jest duża szansa, że możemy zawrzeć porozumienie - kontynuował.

Stwierdził, że dla Władimira Putina nie ma ostatecznego terminu podjęcia decyzji w sprawie planu pokojowego. Jak powiedział "deadline będzie wtedy, gdy zakończy się wojna".

Według portalu Axios Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner mają spotkać się z Putinem we wtorek. Amerykański przywódca nie ujawnił dnia planowanego spotkania wysłanników z przywódcą Rosji.

Deklaracja sekretarza stanu USA ws. negocjacji pokojowych: Zrobiliśmy postępy

Sekretarz stanu USA określił niedzielne rozmowy z delegacją ukraińską na Florydzie jako "produktywne", choć podkreślił, że "wciąż pozostaje wiele do zrobienia". Według agencji AP rozmowy trwały ok. czterech godzin.

- Nie chodzi tylko o warunki zakończenia walk. Chodzi również o warunki, które zapewnią Ukrainie długotrwały dobrobyt. Myślę, że dzisiaj zrobiliśmy postępy w tej kwestii, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia – powiedział Rubio dziennikarzom.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że szef jego biura Andrij Jermak, który objęty jest śledztwem w sprawie afery korupcyjnej na szczytach władzy, podał się do dymisji. Jest on objęty dochodzeniem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem "Midas". Afera, ujawniona przez NABU i SAP (Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna), wybuchła na początku listopada, a w aktach śledztwa Jermak figuruje pod pseudonimem Ali Baba.

Według ustaleń NABU i SAP uczestnicy rozległego systemu korupcyjnego w energetyce pobierali od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który – jak ustalono – przeszło około 100 mln dolarów.

Wojna w Ukrainie. Zmiany w planie pokojowym

W ubiegłym tygodniu administracja Trumpa przedstawiła Ukrainie liczący 28 punktów plan pokojowy, naciskając, by został on zaakceptowany najpóźniej do czwartku - 27 listopada. Według doniesień medialnych plan ten obligowałby Kijów m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

W minioną niedzielę w Genewie odbyły się rozmowy delegacji USA i Ukrainy poświęcone porozumieniu bazującemu na 28-punktowym planie, który miał zostać opracowany przez przedstawicieli przywódców USA i Rosji - Witkoffa i Kiriłła Dmitrijewa. Kijów zakomunikował jednak, że pierwotny projekt planu pokojowego został tam zmieniony i obecnie dokument zawiera 19 punktów.

Projekt planu pokojowego opublikowanego w ubiegłym tygodniu przez serwis Axios zakłada m.in., że Krym oraz obwody ługański i doniecki byłyby uznane za de facto rosyjskie, w tym przez USA. Ukraińskie siły miałyby wycofać się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a strefa wycofania byłaby neutralną zdemilitaryzowaną strefą buforową, uznaną na arenie międzynarodowej za terytorium należące do Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły miałyby nie wkraczać do tej zdemilitaryzowanej strefy.

jp / polsatnews.pl / PAP