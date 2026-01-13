Lotnisko Milana Rastislava Sztefanika w Bratysławie zamknięto we wtorek do godz. 11.15 z powodu niekorzystnych warunków pogodowych na pasie startowym. W południowo-zachodniej Słowacji gołoledź utrudnia transport, a komunikacja miejska w stolicy kursuje w ograniczonym zakresie.

- Zasiada sztab kryzysowy, który oceni hamowanie na pasie startowym i ponowną zdolność operacyjną lotniska. Podróżnym zalecamy śledzenie strony internetowej lotniska, aplikacji przewoźników i radia lotniskowego - informuje port lotniczy w Bratysławie.

Zima paraliżuje lotniska. Odwołane połączenia z Wiednia i Bratysławy

Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny (SHMU) wydał obowiązujące do godz. 18.00 we wtorek ostrzeżenie przed gołoledzią dla regionu Bratysławy i niektórych powiatów w rejonie Trnawy. Problemy na drogach i na kolei powoduje także padający na zachodzie i północy kraju gęsty śnieg. Ograniczono prędkość samochodów do 80 km na godzinę na autostradzie D1 w pobliżu Trenczyna.

Podobnie jak w przypadku Słowacji, również lotnisko w Wiedniu pozostało zamknięte dla wszystkich samolotów przylatujących i odlatujących do godz. 11.00 z powodu oblodzenia. Część lotów została przekierowana do innych portów, takich jak Monachium, Frankfurt czy Kolonia. Inne loty zostały albo anulowane, albo mają duże opóźnienia.

Jak przekazał portal Austrian Wings, lotnisko przerwało pracę w nocy. Powodem były niskie temperatury i marznący deszcz, które sprawiły, że część infrastruktury lotnika, w tym pasy startowe zostały skute lodem. Opóźnienia w podróży związane z pogodą prawdopodobnie będą występować jeszcze przez kilka godzin.

Praga i Frankfurt nad Menem spowite śniegiem. Pasażerowie muszą przygotować się na znaczne utrudnienia

Lód sparaliżował rano ruch także na praskim lotnisku, które z powodu intensywnego marznącego deszczu działa w bardzo ograniczonym trybie. Ograniczenia w przylotach będą miały wpływ na opóźnienia lotów przez cały dzień.

Ograniczenia w przylotach wprowadzono, aby umożliwić odladzanie głównego pasa startowego, dróg dojazdowych i stanowisk postojowych dla samolotów - informowały dziennikarzy służby naziemne lotniska.

Problemy zgłaszano także podczas porannego szczytu komunikacyjnego na czeskich drogach. Na niektórych autostradach tworzą się zatory spowodowane kolizjami. Władze apelują o ostrożność, bo chodniki są śliskie z powodu marznącego deszczu. Duże problemy w transporcie miejskim są głównie na zachodzie Czech, w Pradze i Brnie.

Dzień wcześniej z powodu opadów śniegu oraz gołoledzi odwołana została część lotów na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Służby apelowały do podróżnych o sprawdzenie statusu swojego połączenia i stawienie się na miejscu co najmniej trzy godziny przed odlotem.

Spośród 1052 lotów zaplanowanych w poniedziałek na największym lotnisku w Niemczech, 98 zostało anulowanych – informowała rzeczniczka lotniska. Liczba ta może jeszcze wzrosnąć w ciągu dnia. Pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami.

