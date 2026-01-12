Śnieżny armagedon na Pomorzu. Szkoły odwołały zajęcia

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz niektórymi zasypanymi ulicami na Pomorzu w wielu gminach szkoły postanowiły odwołać poniedziałkowe zajęcia dydaktyczne. Stało się tak m.in. w gminach:

Tczew,

Pelplin,

Morzeszczyn,

Nowy Dwór Gdański,

Gardeja,

Ryjewo,

Gniew,

Potęgowo,

Główczyce,

Stare Pole.

Placówki pozostaną jednak otwarte - dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu, będą czynne świetlice.

ZOBACZ: "Słońce świeci, ale nie grzeje". Ponad 41 stopni mrozu w europejskim kraju

- Wszystkie drogi krajowe w województwie pomorskim są przejezdne. W większości ich nawierzchnia jest czarna i mokra. Miejscami występuje błoto pośniegowe, m.in. na DK22, DK55 oraz fragmentami na DK91. Ruch jest duży, nie ma jednak żadnych poważnych utrudnień. Występują spowolnienia na Obwodnicy Trójmiasta oraz na Trasie Sucharskiego - przekazał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Gdańsku Tomasz Haluch.

Jak dodał, zajęcia odwołano ze względu na zasypane ulice w niektórych gminach. Poinformowano również, iż na wielu odcinkach występuje zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe, miejscami śnieg na nawierzchni, koleiny i zaspy. Jak podał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na jezdniach pracowało nad ranem 29 pojazdów odśnieżnych, 73 przeciwgołoledziowo-odśnieżne oraz 12 przeciwgołoledziowych.

Śnieg na Pomorzu. Odwołano zajęcia w wielu szkołach

"Na podstawie art. 125a ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2025 r. poz. 1043), w związku z zagrożeniem meteorologicznym oraz kryzysowymi sytuacjami występującymi na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, a mogącymi zagrażać zdrowiu i życiu, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zawiesza w dniu 12 stycznia 2026 roku zajęcia dydaktyczne dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych gminy Nowy Dwór Gdański.

ZOBACZ: Arktyczna pogoda nie odpłynie z Polski. Wkrótce mrozy osiągną nawet -20 stopni

W gminie Skarszewy, choć przedszkola i szkoły działają w normalnym trybie, nie kursują jednak autobusy dowożące uczniów do placówek. W Kwidzynie z kolei szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i przedszkola prowadzą lekcje, jednak nieobecności uczniów będą usprawiedliwione.

Atak zimy na Pomorzu. W szkołach odwołano zajęcia

Obecnie na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczy ono powiatów:

lęborskiego,

wejherowskiego,

puckiego,

kartuskiego,

kościerskiego,

gdańskiego,

starogardzkiego,

tczewskiego,

malborskiego,

kwidzyńskiego,

sztumskiego,

nowodworskiego

oraz Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Synoptycy przewidują, że w dzień w województwie pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od - 5 st. C do - 2 st. C, a nad morzem około 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych przechodzący na zmienny.

Służby drogowe apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie prędkości i dostosowanie stylu jazdy do warunków.

