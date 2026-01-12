Śnieżny armagedon na Pomorzu. Szkoły odwołały zajęcia
Zima sparaliżowała Pomorze. Trudne warunki atmosferyczne oraz nieprzejezdne drogi spowodowały odwołanie poniedziałkowych zajęć w placówkach dydaktycznych w niektórych gminach. Służby przypominają również, że w części powiatów na północy kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.
W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz niektórymi zasypanymi ulicami na Pomorzu w wielu gminach szkoły postanowiły odwołać poniedziałkowe zajęcia dydaktyczne. Stało się tak m.in. w gminach:
- Tczew,
- Pelplin,
- Morzeszczyn,
- Nowy Dwór Gdański,
- Gardeja,
- Ryjewo,
- Gniew,
- Potęgowo,
- Główczyce,
- Stare Pole.
Placówki pozostaną jednak otwarte - dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu, będą czynne świetlice.
ZOBACZ: "Słońce świeci, ale nie grzeje". Ponad 41 stopni mrozu w europejskim kraju
- Wszystkie drogi krajowe w województwie pomorskim są przejezdne. W większości ich nawierzchnia jest czarna i mokra. Miejscami występuje błoto pośniegowe, m.in. na DK22, DK55 oraz fragmentami na DK91. Ruch jest duży, nie ma jednak żadnych poważnych utrudnień. Występują spowolnienia na Obwodnicy Trójmiasta oraz na Trasie Sucharskiego - przekazał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Gdańsku Tomasz Haluch.
Jak dodał, zajęcia odwołano ze względu na zasypane ulice w niektórych gminach. Poinformowano również, iż na wielu odcinkach występuje zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe, miejscami śnieg na nawierzchni, koleiny i zaspy. Jak podał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na jezdniach pracowało nad ranem 29 pojazdów odśnieżnych, 73 przeciwgołoledziowo-odśnieżne oraz 12 przeciwgołoledziowych.
Śnieg na Pomorzu. Odwołano zajęcia w wielu szkołach
"Na podstawie art. 125a ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2025 r. poz. 1043), w związku z zagrożeniem meteorologicznym oraz kryzysowymi sytuacjami występującymi na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, a mogącymi zagrażać zdrowiu i życiu, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zawiesza w dniu 12 stycznia 2026 roku zajęcia dydaktyczne dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych gminy Nowy Dwór Gdański.
ZOBACZ: Arktyczna pogoda nie odpłynie z Polski. Wkrótce mrozy osiągną nawet -20 stopni
W gminie Skarszewy, choć przedszkola i szkoły działają w normalnym trybie, nie kursują jednak autobusy dowożące uczniów do placówek. W Kwidzynie z kolei szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i przedszkola prowadzą lekcje, jednak nieobecności uczniów będą usprawiedliwione.
Atak zimy na Pomorzu. W szkołach odwołano zajęcia
Obecnie na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczy ono powiatów:
- lęborskiego,
- wejherowskiego,
- puckiego,
- kartuskiego,
- kościerskiego,
- gdańskiego,
- starogardzkiego,
- tczewskiego,
- malborskiego,
- kwidzyńskiego,
- sztumskiego,
- nowodworskiego
- oraz Gdańska, Sopotu i Gdyni.
Synoptycy przewidują, że w dzień w województwie pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od - 5 st. C do - 2 st. C, a nad morzem około 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych przechodzący na zmienny.
Służby drogowe apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie prędkości i dostosowanie stylu jazdy do warunków.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej