We wtorek zachodnia oraz częściowo centralna i północna Europa znajduje się w zasięgu niżów wraz z układami frontów atmosferycznych, pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem wyżów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Możemy spodziewać się zachmurzenia całkowitego i dużego, większe przejaśnienia spodziewane są w centrum Polski, a na północnym wschodzie możliwe rozpogodzenia.

Pogoda w Polsce. Śnieg, gołoledź i zamiecie

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla województwa podlaskiego, lubelskiego oraz wschodniej części Mazowsza i woj. warmińsko-mazurskiego. Obowiązują do godz. 9.00 w środę.

Dla woj. małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz części woj. lubuskiego i woj. łódzkiego Instytut prognozuje ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu oraz mżawką powodującą gołoledź. Alerty obowiązują od godz. 1.00 we wtorek do godz. 22.00.

Instytut wydał również ostrzeżenia II stopnia przed opadami marznącymi dla zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dla wschodniej części woj. lubuskiego i dla północnej części woj. dolnośląskiego. W tych częściach Polski wystąpią również słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Alerty obowiązują od godz. 6.00 we wtorek do godz. 10.00 w środę.

W centrum kraju miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, na południu kraju i w rejonach podgórskich o 10-15 cm.

ZOBACZ: Armagedon na drodze. Auta utknęły w zaspach

Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od -11 st. C na wschodzie, około -5 st. C w centrum do 3 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na zachodzie z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni.

Wysoko w Sudetach spodziewany jest wiatr w porywach do 70 km/h, a w Karpatach do 65 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody. Utrudnienia na drogach

We wtorek rano większość dróg krajowych na Pomorzu jest przejezdna. - Nawierzchnia dróg krajowych jest czarna i mokra, widzialność dobra – powiedział dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Gdańsku.

Utrudnień należy się spodziewać na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Babi Dół, między Kościerzyną a Żukowem, gdzie przed godz. 7.00 doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych.

Przejezdne są wszystkie drogi wojewódzkie, choć na niektórych odcinkach kierowcy muszą zwracać uwagę na śliskość nawierzchni, błoto pośniegowe, a miejscami na zajeżdżony śnieg.

Jak podał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na jezdniach pracuje 7 pojazdów odśnieżnych, 32 przeciwgołoledziowo-odśnieżne i 10 pojazdów przeciwgołoledziowych.

Północno-wschodnia Polska pozostaje we wtorek na skraju wypełniającego się niżu znad wschodniej Europy, południowa część kraju jest pod wpływem słabnącego wyżu znad południowej Europy. Na zachodzie zaznacza się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego związanego z niżem z rejonu Islandii. Przeważający obszar kraju pozostaje w powietrzu pochodzenia arktycznego, jedynie nad zachodnią część zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, większe przejaśnienia na północnym wschodzie kraju. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu, na południowym zachodzie i zachodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami marznącego i powodującego gołoledź. Na północy i zachodzie miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 m, lokalnie marznące. Temperatura minimalna wyniesie od - 18 st. C na północnym wschodzie, około -10 st. C w centrum, do 0 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, a w Karpatach do 55 km/h.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Burza wokół gestu Nawrockiego. "Prezydent nie wiedział" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / PAP / polsatnews.pl