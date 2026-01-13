Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek trzy ustawy. Wśród nich była nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nawrocki nie wyraził zgody na jej dalsze procedowanie.

We wtorek miliarder Elon Musk zareagował na należącej do niego platformie X na post dotyczący tego weta. "Brawo!" - skomentował krótko, do wpisu dołączając polską flagę.

Nowelizacja ma związek z wdrożeniem przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA, Digital Services Act). DSA to dokument, który nakłada na cyfrowych gigantów w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na platformach.

Ustawa o DSA. Weto Karola Nawrockiego

Nawrocki stwierdził, że zaproponowana ustawa o DSA zawierała "rozwiązania absurdalne", które miały oddać kontrolę nad treściami w internecie "urzędnikom podległym rządowi". Prezydent porównał inicjatywę koalicji rządzącej do cenzury, o której pisał w "Roku 1984" George Orwell.

- Jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę - mówił Nawrocki. - Tym bardziej, że wykryto w niej możliwość finansowania tzw. zaufanych sygnalistów, którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać nieprawomyślne treści i obywateli, którzy takie poglądy wyrażają - powiedział.

Zdaniem głowy państwa ochrona dzieci w internecie miała stać się "cynicznym parawanem", za którym rząd Donalda Tuska ukrył kontrolę swobody wypowiedzi. "Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne. Wykorzystanie do tego interesu najmłodszych - jest niemoralne" - dodał. Prezydent zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji i organizacje pozarządowe do wspólnej pracy nad poprawą zawetowanego projektu.

Minister: Smutny dzień dla polskiej cyfryzacji

- Dzień dla polskiej cyfryzacji jest smutny. Prezydent zawetował ustawę i zawetował bezpieczeństwo w internecie. Ustawa-akt o usługach cyfrowych to prawo, które miało chronić każdą Polkę, każdego Polaka, miało chronić młodszych i starszych, miało chronić i tych pracujących w instytucjach publicznych, i przedsiębiorców - skomentował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Ustawa o DSA (Digital Services Act) została zaakceptowana przez Sejm w grudniu zeszłego roku. Akt przewidywał m.in. blokowanie nielegalnych treści udostępnianych w sieci (takich jak nawoływanie do nienawiści i popełniania przestępstw), skuteczniejszą ochronę praw użytkowników i konkretne regulacje walki z cyberprzestępczością.

