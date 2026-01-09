- Postanowiliśmy zaapelować do Marty Nawrockiej, która publicznie wiele razy mówiła, że negatywny wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci oraz walka z hejtem są dla niej ważne – powiedziała Katarzyna Szymielewicz, prezes Fundacji Panoptykon.

Pierwsza Dama zareagowała na apel w specjalnym liście. We wstępie zaznaczyła, że zgadza się z przekonaniem, iż "zjawiska takie jak hejt, przemoc słowna, treści szkodliwe czy mechanizmy uzależniające obecne w mediach społecznościowych stanowią realne wyzwanie zwłaszcza dla najmłodszych i niedoświadczonych użytkowników sieci".

Pierwsza Dama o agresji w sieci. "Moja rodzina mierzyła się wielokrotnie"

Nawrocka przywołała również swoje doświadczenia rodzinne. "Dla mnie te problemy nie mają charakteru abstrakcyjnego. Moja rodzina wielokrotnie mierzyła się z agresją i hejtem w mediach i Internecie – dotyczyło to zarówno mnie jak i mojego męża w czasie kampanii wyborczej, a także po jej zakończeniu" - czytamy w liście.

Pierwsza Dama podkreśliła, że właśnie z tego powodu od początku swojej aktywności publicznej podejmuje aktywności mające na celu "przeciwdziałanie hejtowi, wzmacnianie odporności społecznej oraz promowanie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii".

Nawrocka wspomniała także o planach związanych z powołaniem Fundacji Blisko Ludzkich Spraw oraz swoim zaangażowaniu w inicjatywy edukacyjne i społeczne. Wyjaśniła, że działania te wynikają z potrzeby realnego wsparcia osób dotkniętych przemocą słowną oraz wykluczeniem, a także z przekonania, że kluczową rolę odgrywa edukacja – prowadzona zarówno w domu, jak i w szkole – budująca świadomość zagrożeń i umiejętność reagowania na nie".

"W tym kontekście pragnę podkreślić, że merytoryczna debata nad kształtem i skutecznością konkretnych rozwiązań prawnych powinna toczyć się w ramach właściwych procedur oraz instytucji do tego powołanych, z udziałem ekspertów, ustawodawcy a także organów odpowiedzialnych za stosowanie prawa" - zaznaczyła Nawrocka w odpowiedzi do Fundacji Panoptykon.

Pierwsza Dama stwierdziła, że proponowane rozwiązania powinny wzmacniać poczucie bezpieczeństwa użytkowników, przy zachowaniu jasnych gwarancji proceduralnych, w tym prawa do niezależnej kontroli sądowej. "Tylko tak jest możliwe wypracowanie regulacji, które będą zarówno skuteczne, jak i zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym" - podsumowała.

Weto Karola Nawrockiego. Opublikował specjalne oświadczenie

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Miała ona zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie.

Nawrocki stwierdził, że zaproponowana ustawa o DSA zawierała "rozwiązania absurdalne", które miały oddać kontrolę nad treściami w internecie "urzędnikom podległym rządowi". Porównał inicjatywę koalicji rządzącej do cenzury, o której pisał w "Roku 1984" George Orwell.

- Jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę. Tym bardziej że wykryto w niej możliwość finansowania tzw. "zaufanych sygnalistów", którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać "nieprawomyślne" treści i obywateli, którzy takie poglądy wyrażają - powiedział prezydent w opublikowanym oświadczeniu.

Zdaniem Nawrockiego, ochrona dzieci w sieci miała stać się "cynicznym parawanem", za którym rząd Donalda Tuska ukrył kontrolę swobody wypowiedzi.

