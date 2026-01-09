Trzy weta prezydenta Nawrockiego. "Granice, których przekroczyć nie wolno"

Wśród ustaw, które w piątek trafiły na biurko Karola Nawrockiego, znalazła się m.in. nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nawrocki nie wyraził zgody na jej dalsze procedowanie.

"Presja wet działa. Rząd pod jej wpływem poprawia złe prawo. Dlatego raz jeszcze i konsekwentnie zaznaczę: będę podpisywał ustawy, gdy służą Polakom" - tłumaczył Nawrocki.

W tym tygodniu podpisałem kolejnych dwanaście ustaw przekazanych przez Marszałka Sejmu. To ważne zmiany w kodeksie pracy, planach inwestycyjnych gmin, w bezpieczeństwie Bałtyku czy ustawa porządkująca funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych.

Łącznie już 144 razy mój podpis… pic.twitter.com/M6e7yEfUHL — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) January 9, 2026

Weto dla ustawy o DSA. Prezydent o "administracyjnej cenzurze"

Nawrocki stwierdził, że zaproponowana ustawa o DSA (Digital Services Act) zawierała "rozwiązania absurdalne", które miały oddać kontrolę nad treściami w internecie "urzędnikom podległym rządowi". Prezydent porównał inicjatywę koalicji rządzącej do cenzury, o której pisał w "Roku 1984" George Orwell.

"Jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę" - mówił w oświadczeniu Karol Nawrocki. - "Tym bardziej, że wykryto w niej możliwość finansowania tzw. 'zaufanych sygnalistów', którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać 'nieprawomyślne' treści i obywateli, któzy takie poglądy wyrażają" - kontynuował prezydent.

Zdaniem głowy państwa, ochrona dzieci w internecie miała stać się "cynicznym parawanem", za którym rząd Donalda Tuska ukrył kontrolę swobody wypowiedzi.

"Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne. Wykorzystanie do tego interesu najmłodszych - jest niemoralne" - dodał.

Prezydent zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji i organizacje pozarządowe do wspólnej pracy nad poprawą zawetowanego projektu.

Ustawa o DSA (Digital Services Act) została zaakceptowana przez Sejm w grudniu zeszłego roku. Akt przewidywał m.in. blokowanie nielegalnych treści udostępnianych w sieci (takich jak nawoływanie do nienawiści i popełniania przestępstw), skuteczniejszą ochronę praw użytkowników i konkretne regulacje walki z cyberprzestępczością.

Po grudniowym głosowaniu w Sejmie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski uznał ustawę za "dobre prawo", dzięki któremu "internet będzie bezpieczniejszym miejscem, a wolność słowa będzie gwarantowana".

Trzy weta prezydenta. W tle NCBR i rynek ubezpieczeń

Drugie weto Karola Nawrockiego dotyczy ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zdaniem prezydenta, zaproponowany projekt pozwala politykom nominować i usuwać ze stanowisk naukowców oraz przejmować instytuty naukowe "na polityczne zawołanie".

"To centralizacja, upartyjnienie i zastraszanie środowiska naukowego" - stwierdził Nawrocki.

ZOBACZ: "Dwaj Polacy otrzymali azyl na Węgrzech". Mamy stanowisko MSZ

Ostatnia zawetowana przez prezydenta ustawa obejmuje zmiany na rynku ubezpieczeń. Jak słyszymy w oświadczeniu Karola Nawrockiego, w szczególności dotykała ona osoby starsze, schorowane i mniej kompetentne cyfrowo.

"To ustawa, która wzmacnia duże korporacje kosztem obywateli" - tłumaczył swoją decyzję prezydent. Jak podkreślał, zadaniem głowy państwa jest stać na straży polskiej Konstytucji, a wspomniane ustawy - zdaniem Nawrockiego - uderzały w dobro obywateli, dbając jedynie o interesy polityków.

