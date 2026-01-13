Cztery razy więcej niż wydają na obronę. Tyle Rosjanie tracą na sankcjach

- Sankcje mają znaczący wpływ. Szacujemy, że Rosja ma o około 450 miliardów euro mniej, niż miałaby bez sankcji, co stanowi trzy lub cztery razy więcej niż jej budżet obronny - mówił podczas seminarium w Parlamencie Europejskim w Brukseli specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej ds. wdrażania sankcji David O'Sullivan.

Rosja traci na sankcjach miliardy euro. "Wskaźniki migają na czerwono"

Zdaniem irlandzkiego dyplomaty rosyjska gospodarka znajduje się w opłakanym stanie. - Nie dajcie się zwieść kremlowskiej propagandzie. Wszystkie kluczowe wskaźniki ekonomiczne rosyjskiej gospodarki migają na czerwono, w tym stopy procentowe, inflacja, deficyt na rynku pracy, fatalny stan gospodarki cywilnej, która nie otrzymała żadnych inwestycji, czy stagnacja rosyjskich inwestycji w nowe źródła węglowodorów, takie jak projekty arktyczne - wymieniał O’Sullivan.

ZOBACZ: Rosjanin grzmi w ONZ i stawia ultimatum. "Póki się nie opamięta"

Wspominając początek pełnoskalowej inwazji, zauważył, że w tamtym okresie istniały obawy, zwłaszcza w USA, że wielka wojna może spowodować wzrost cen ropy ze 100 do 120 dolarów za baryłkę, dlatego nie nałożono embarga na rosyjską ropę, a Indie wręcz zachęcono do kupowania większych ilości. W odpowiedzi UE nałożyła limity cenowe na rosyjską ropę i rozpoczęła proces odcinania się od rosyjskich dostaw.

"Boryka się z poważnym deficytem". Dyplomata o sytuacji Rosji

Dyplomata zauważył, że ograniczenia cenowe "naprawdę poważnie negatywnie wpłynęły na dochody Rosji, które w 2022 roku zmniejszyły się o około jedną trzecią". Dodał, że od tego czasu rynek ropy naftowej zmienił się drastycznie i Rosja zmaga się z problemami.

- Widzieliśmy już, że prognozy dotyczące dochodów Rosji muszą zostać znacząco skorygowane, a obecnie kraj ten boryka się z poważnym deficytem, jakiego nie doświadczył od około 10-15 lat. Musimy więc utrzymać tę presję, a obecnie mamy limit ceny ropy na poziomie 46,7 dolarów - mówił unijny przedstawiciel.

ZOBACZ: Rosja liderem wśród dostawców popularnego produktu do USA. "Paradoksalna sytuacja"

Nadmienił, iż wspomniane ograniczenie może zostać ponownie skorygowane w nadchodzących tygodniach. - Mówi się nawet o możliwości podjęcia bardziej radykalnych działań, na przykład o całkowitym zakazie transportu morskiego, aby spróbować w jak największym stopniu ograniczyć dalsze dochody Rosji - zauważył O’Sullivan.

Sankcje przeciwko Rosji. W tle sytuacja w Wenezueli i Iranie

Według dyplomaty wydarzenia w Wenezueli oraz Iranie również wpłyną na rynek ropy naftowej, podkreślając, że UE powinna podążać za tym trendem, co doprowadzi do dalszego spadku cen ropy. Jednocześnie zauważył, że sankcje wobec rosyjskiego sektora nuklearnego pozostają najbardziej problematyczną kwestią, ponieważ niektóre kraje nawet zwiększają swoją zależność od rosyjskiego paliwa jądrowego.

Tymczasem w Radzie UE nie ma jednomyślności w tej sprawie, co - jak ocenił jest "polityczną rzeczywistością". Jednocześnie unijny przedstawiciel wyraził nadzieję, że nowy pakiet sankcji UE przeciwko Rosji zostanie przyjęty do 24 lutego, czyli w czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę.

ZOBACZ: Donald Trump apeluje do protestujących Irańczyków. "Przejmijcie instytucje"

Zdaniem O’Sullivana Unia powinna bardziej skupić się na podmiotach zajmujących się sprzedażą rosyjskiej ropy, na portach, do których wpływają tankowce z rosyjską ropą, a także na rafineriach na całym świecie - tym bardziej że na rynku istnieje wiele alternatyw dla rosyjskiej ropy.

Uważa on też, że ​​Unia Europejska powinna mieć możliwość wdrażania własnej polityki sankcji wobec Rosji, nie zwracając zbytniej uwagi na format sankcji amerykańskich. Jak podaje agencja Ukrinform, O'Sullivan już wcześniej zauważył, że presja sankcji na Rosję będzie utrzymywała się tak długo, jak długo będzie trwała wojna.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni