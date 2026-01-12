Z nowej analizy wynika, że w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2025 roku Rosja dostarczyła Stanom Zjednoczonym gryki za 1,8 mln dolarów, podczas gdy Kanada - za 1,6 mln dolarów.

Rosja liderem w dostawach gryki do USA. W 2025 wyprzedziła Kanadę

Różnica w dostawach gryki do Stanów Zjednoczonych między Rosją a Kanadą w ujęciu finansowym jest niewielka - podaje UkrAgroConsult, która prowadzi analizy rynku rolnego w regionie Morza Czarnego i Dunaju.

Analitycy tej instytucji zauważają jednak, że w przypadku rosyjskiej gryki jest to najwyższy poziom od 2022 roku, kiedy jej sprzedaż w USA sięgnęła 3,3 mln dolarów.

ZOBACZ: Archeolog z Rosji w polskim areszcie. Jest nowa decyzja sądu

"Pozostali eksporterzy pozostają wyraźnie w tyle za liderami" - dodaje UkrAgroConsult, na którą powołuje się agencja Unian. USA kupiły grykę z Ukrainy za jedyne 155,3 tys. dolarów, z Chin za 121,7 tys. dolarów, a Litwa, która zamyka pierwszą piątkę, sprzedała jej za 119,7 tys. dolarów.

Na tym tle "gryczany triumf" Federacji Rosyjskiej wygląda jeszcze bardziej imponująco, jeśli nie weźmiemy pod uwagę rzeczywistej skali liczb i nie zapomnimy, że mówimy o zbożach, a nie o zaawansowanej technologii" - ocenia UkrAgroConsult.

"Paradoksalna sytuacja". Tak Rosja omija sankcje, nie płaci też cła

Specjaliści zauważają, że dominacja Rosji wynika nie tyle z zamiłowania Amerykanów do rosyjskiej gryki, co z polityki handlowej USA. Prezydent Donald Trump w trakcie swojej drugiej kadencji nałożył cła na wiele krajów, które objęły również produkty rolne. Jednocześnie Moskwa zachowała możliwość bezcłowego eksportu towarów nieobjętych sankcjami na rynek amerykański.

W rezultacie powstała paradoksalna sytuacja - kraj będący agresorem wykorzystuje handlowe "okna możliwości", których pozbawione są inne kraje - czytamy. UkrAgroConsult dodaje, że sama kwota wydaje się "absurdalna" na tle światowego handlu, ale dla rosyjskiej propagandy jest to niewątpliwie kolejny dowód "potęgi gospodarczej" i argument, że świat nie może przetrwać bez Rosji, a przynajmniej bez jej gryki".

ZOBACZ: Tylu rosyjskich generałów zginęło od początku wojny. Ujawniono dane

Grykę uprawia się w zaledwie 24 krajach świata, a Rosja jest jej głównym eksporterem. Ogromne tereny pod jej uprawę przeznaczono już w czasach ZSRR. Radzieccy naukowcy doszli do wniosku, że gryka w przypadku wojny nuklearnej jest najbardziej odporna na promieniowanie i nadaje się do spożycia. Z tego powodu uprawiano ją i stworzono strategiczne rezerwy tej zbożowej rośliny.

Agencja Unian zaznacza, że jeśli nie brać pod uwagę gryki, a tylko zboża, to rosyjski eksport opiera się przede wszystkim na kradzieży. Moskwa uważa bowiem całe zboże z okupowanych ukraińskich terytoriów za swoje i nie waha się korzystać z ukraińskiej infrastruktury do jego transportu. Przykładem jest port w Berdiańsku nad Morzem Azowskim, położony w obwodzie zaporoskim.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni