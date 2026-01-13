Donald Trump przekazał we wtorek na swoim portalu Truth Social, że odwołał wszelkie spotkania z przedstawicielami reżimu w Teheranie. "Irańscy patrioci, PROTESTUJCIE DALEJ – PRZEJMIJCIE SWOJE INSTYTUCJE!!! Zachowajcie nazwiska zabójców i oprawców. Oni zapłacą wysoką cenę" - stwierdził prezydent USA (pisownia oryginalna).

Jak dodał, odwołał "wszystkie spotkania z irańskimi urzędnikami, dopóki bezsensowne zabijanie demonstrantów się nie skończy". "POMOC JEST W DRODZE. MIGA!!!" - dodał, używając skrótu oznaczającego "uczyńmy Iran ponownie wielkim" (Make Iran Great Again), w nawiązaniu do swojego hasła MAGA (Make America Great Again).

Trump zapewniał wcześniej, że śledzi przebieg wydarzeń w Iranie i w przypadku otworzenia ognia do protestujących, jest gotowy podjąć tam zbrojną interwencję. - Niektórzy protestujący zginęli stratowani w panice, było ich tak wielu (...), a niektórzy zostali zastrzeleni. Dostaję raporty co godzinę i podejmiemy decyzję - mówił.

"New York Times" przekazał w niedzielę, że Trump został już poinformowany o nowych możliwościach ataku na Iran. Szef MSZ w Teheranue Abbas Aragczi oświadczył w poniedziałek, że za wzniecenie protestów odpowiadają rządy amerykański i izraelski.

Z kolei irańska organizacja broniąca praw człowieka HRANA, która działa z USA, ale opiera się na informacjach od sieci aktywistów w Iranie, oceniła w poniedziałek wieczorem, że w protestach zginęło dotąd co najmniej 646 osób.

