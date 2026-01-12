W związku z wejściem w życie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia w Australii konglomerat technologiczny Meta Marka Zuckerberga poinformował w poniedziałek, że w tygodniu poprzedzającym 11 grudnia usunął:

331 000 kont nieletnich z Instagrama ,

, 173 000 z Facebooka

oraz 40 000 z Threads.

Firma amerykańskiego miliardera oświadczyła, że jest zobowiązana do przestrzegania prawa, jednak nie jest z niego zadowolona.

"W związku z tym wzywamy rząd Australii do konstruktywnej współpracy z branżą w celu znalezienia lepszego rozwiązania, takiego jak zachęcanie całej branży do podnoszenia standardów w zakresie zapewniania bezpiecznych, chroniących prywatność i odpowiednich dla wieku doświadczeń online, zamiast wprowadzania ogólnych zakazów" - napisano w oświadczeniu przywołanym przez AFP.

Australia. Meta przeciwna zakazowi mediów społecznościowych dla dzieci

Od momentu wejścia w życie ustawy 10 grudnia ubiegłego roku Australia wymaga od dużych platform, takich jak Meta, TikTok i YouTube, aby uniemożliwiły nieletnim użytkownikom posiadanie kont. Firmy, które nie podejmą "rozsądnych kroków" w celu dostosowania się do przepisów, grożą kary w wysokości 49,5 mln dolarów australijskich (33 mln dolarów amerykańskich), czyli około 120 mln zł.

ZOBACZ: Starlink w tarapatach? Tak Rosja zyskałaby przewagę w Ukrainie

Meta ponowiła również w poniedziałek wcześniejsze wezwanie, aby sklepy z aplikacjami były zobowiązane do weryfikacji wieku użytkowników i uzyskiwania zgody rodziców przed umożliwieniem osobom poniżej 16 roku życia pobrania aplikacji. Według firmy jest to jedyny sposób, aby uniknąć "gry w kotka i myszkę" polegającej na powstrzymywaniu nastolatków przed migracją do nowych aplikacji w celu ominięcia zakazu.

Australijski zakaz social mediów dla młodych. Meta: Przepisy nie spełniają celów

- Platformy takie jak Meta gromadzą ogromne ilości danych o swoich użytkownikach w celach komercyjnych. Mogą i muszą wykorzystywać te informacje, aby przestrzegać australijskiego prawa i zapewnić, że osoby poniżej 16. roku życia nie korzystają z ich platform - przekazał rzecznik australijskiego rządu twierdząc, że firmy zajmujące się mediami społecznościowymi są w pełni odpowiedzialne za szkody, jakie wyrządzają młodym Australijczykom.

ZOBACZ: Social media nie dla dzieci. Pierwszy kraj wprowadził zakaz

W odpowiedzi Meta stwierdziła, że rodzice i eksperci obawiają się, iż zakaz spowoduje izolację młodych ludzi od społeczności internetowych i skłoni niektórych do korzystania z mniej regulowanych aplikacji i ciemniejszych zakamarków Internetu. Wstępne skutki wprowadzenia przepisów "sugerują, że nie spełniają one swoich celów, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa i dobrostanu młodych Australijczyków" - stwierdzono.

Od czasu wprowadzenia zakazu kalifornijska firma poinformowała, że pomogła w utworzeniu OpenAge Initiative, organizacji non-profit, która wprowadziła narzędzia do weryfikacji wieku o nazwie AgeKeys, które będą używane na platformach uczestniczących w programie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

jkn/wka / polsatnews.pl